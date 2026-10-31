Nükleer silahı olan Türkiye'nin büyük düşmanı olan ülke burnumuzun dibine geliyor: Anlaşma yapıldı

Hindistan son dönemde gemi inşa kapasitesini artırma, limanlarını modernize etme ve deniz taşımacılığındaki rekabet gücünü yükseltme hedeflerine ağırlık veriyor. Bu kapsamda uluslararası ortaklıklar ve yabancı yatırımlar, ülkenin denizcilik stratejisinde önemli bir yer tutuyor. GKRY ile yürütülen temasların da bu hedeflerin bir parçası olduğu değerlendiriliyor. Özellikle yeşil denizcilik teknolojileri, enerji verimliliği ve çevre standartlarına uygun gemi geri dönüşümü gibi alanlarda geliştirilecek iş birliklerinin iki taraf için yeni ticari fırsatlar oluşturması bekleniyor. Busan'daki görüşmeler, Hindistan'ın denizcilik sektöründe Avrupa ile bağlantılarını güçlendirme arayışını ortaya koyarken, tarafların gemi inşa ve geri dönüşüm başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğini geliştirmeye yönelik iradesini de gösterdi. KAYNAK: BEDRETTİN BÖLÜKBAŞI