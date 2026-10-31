Nükleer silahı olan Türkiye'nin büyük düşmanı olan ülke burnumuzun dibine geliyor: Anlaşma yapıldı

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Pakistan savaşı nedeniyle Türkiye'ye karşı düşmanca bir politika izleyen Hindistan burnumuzun dibine geliyor. Anlaşmalara resmen yapıldı.
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Pakistan savaşı nedeniyle Türkiye'ye karşı düşmanca bir politika izleyen Hindistan burnumuzun dibine geliyor. Anlaşmalara resmen yapıldı.
Hindistan, uluslararası ölçekte önemli bir gemi inşa ve denizcilik merkezi olma hedefi kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile denizcilik alanındaki iş birliğini geliştirme kararı aldı. Yeni girişimle birlikte gemi inşasından liman yatırımlarına, yeşil denizcilik teknolojilerinden gemi geri dönüşümüne kadar birçok alanda ortak çalışmaların yürütülmesi hedefleniyor.
Times of India'nın haberine göre Hindistan, denizcilik sektöründeki küresel konumunu güçlendirmek ve Avrupa pazarındaki etkinliğini artırmak amacıyla GKRY ile ilişkilerini derinleştirmeye hazırlanıyor. Bu iş birliğinde Rum yönetimi, özellikle gemi geri dönüşüm sektörü ve Avrupa pazarına erişim açısından potansiyel bir ortak olarak değerlendiriliyor.
İş birliğinin önemli başlıklarından birini gemi geri dönüşüm sektörü oluşturuyor. GKRY yönetimi, Hindistan'ın uygun standartlara sahip gemi geri dönüşüm tesislerinin Avrupa'da tanınması konusunda destek vermesini istedi. Bu talep, Hindistan'ın gemi geri dönüşüm sektöründeki kapasitesini uluslararası pazarlara taşıma hedefi açısından önem taşıyor. Avrupa Birliği'nin çevre ve güvenlik standartları doğrultusunda faaliyet gösteren tesislerin tanınması, sektörün Avrupa bağlantılı ticari faaliyetlerini geliştirmesine katkı sağlayabilecek. Hindistan açısından ise GKRY ile kurulacak ortaklık, yalnızca gemi geri dönüşümüyle sınırlı kalmayıp Avrupa denizcilik pazarında daha geniş bir iş ağı oluşturma fırsatı sunabilir.
Hindistan son dönemde gemi inşa kapasitesini artırma, limanlarını modernize etme ve deniz taşımacılığındaki rekabet gücünü yükseltme hedeflerine ağırlık veriyor. Bu kapsamda uluslararası ortaklıklar ve yabancı yatırımlar, ülkenin denizcilik stratejisinde önemli bir yer tutuyor. GKRY ile yürütülen temasların da bu hedeflerin bir parçası olduğu değerlendiriliyor. Özellikle yeşil denizcilik teknolojileri, enerji verimliliği ve çevre standartlarına uygun gemi geri dönüşümü gibi alanlarda geliştirilecek iş birliklerinin iki taraf için yeni ticari fırsatlar oluşturması bekleniyor. Busan'daki görüşmeler, Hindistan'ın denizcilik sektöründe Avrupa ile bağlantılarını güçlendirme arayışını ortaya koyarken, tarafların gemi inşa ve geri dönüşüm başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğini geliştirmeye yönelik iradesini de gösterdi. KAYNAK: BEDRETTİN BÖLÜKBAŞI
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