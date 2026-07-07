Türkiye’nin 59 yıllık dev şirketi iki kişiye satıldı! İşte dudak uçuklatan değeri

NTV'de yer alan habere göre satış kapsamında Hasan Peker ve Aydın Veli Serin'in her biri şirket sermayesinin yüzde 38,605'ine karşılık gelen hisseleri devralacak. Açıklamaya göre satış, kapanış düzeltmelerine tabi olmak üzere toplam 72 milyon dolar bedelle gerçekleştirilecek. Şirket, pay devir işlemlerinin fiilen tamamlanmasının ardından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) kapsamında zorunlu pay alım teklifi sürecine ilişkin açıklamaların ayrıca kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.