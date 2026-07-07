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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Türkiye’nin 59 yıllık dev şirketi iki kişiye satıldı! İşte dudak uçuklatan değeri

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Türkiye’nin 59 yıllık dev şirketi iki kişiye satıldı! İşte dudak uçuklatan değeri

Türkiye'nin köklü firmasının çoğunluk hisseleri el değiştirdi. Şirketin yüzde 77,21 oranındaki payı, toplam 72 milyon dolar bedelle satıldı.

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Foto - Türkiye’nin 59 yıllık dev şirketi iki kişiye satıldı! İşte dudak uçuklatan değeri

Türkiye'nin köklü karton üreticilerinden Kartonsan'ın çoğunluk hisseleri el değiştirdi. Şirketin yüzde 77,21 oranındaki hissesi Hasan Peker ile Aydın Veli Serin'e satılırken, satış bedeli 72 milyon dolar olarak açıklandı.

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Foto - Türkiye’nin 59 yıllık dev şirketi iki kişiye satıldı! İşte dudak uçuklatan değeri

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Pak Holding A.Ş., Asil Holding A.Ş. ve Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş.'nin sahip olduğu toplam yüzde 77,21 oranındaki Kartonsan hisselerinin devri için alıcılar Hasan Peker ve Aydın Veli Serin ile 6 Temmuz 2026 tarihinde Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalandı.

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Foto - Türkiye’nin 59 yıllık dev şirketi iki kişiye satıldı! İşte dudak uçuklatan değeri

NTV'de yer alan habere göre satış kapsamında Hasan Peker ve Aydın Veli Serin'in her biri şirket sermayesinin yüzde 38,605'ine karşılık gelen hisseleri devralacak. Açıklamaya göre satış, kapanış düzeltmelerine tabi olmak üzere toplam 72 milyon dolar bedelle gerçekleştirilecek. Şirket, pay devir işlemlerinin fiilen tamamlanmasının ardından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) kapsamında zorunlu pay alım teklifi sürecine ilişkin açıklamaların ayrıca kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

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Foto - Türkiye’nin 59 yıllık dev şirketi iki kişiye satıldı! İşte dudak uçuklatan değeri

Pay devir işlemlerinin, Pay Devir Sözleşmesi'nde öngörülen tüm kapanış koşullarının yerine getirilmesinin ardından resmen tamamlanacağı belirtildi. Kartonsan, yaklaşık 59 yıldır faaliyet gösteren Türkiye'nin önde gelen karton üreticileri arasında yer alıyor. Pay devrinin tamamlanmasıyla birlikte şirketin kontrolü Hasan Peker ve Aydın Veli Serin'e geçmiş olacak.

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