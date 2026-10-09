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Türkiye'den Yunanistan'a flaş çağrı: Onları bize iade edin

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Türkiye'den Yunanistan'a flaş çağrı: Onları bize iade edin

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan'a düzenlediği ziyaret sırasında Atinalı yetkililere kritik bir çağırda bulundu.

#1
Foto - Türkiye'den Yunanistan'a flaş çağrı: Onları bize iade edin

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan’ın başkenti Atina’da, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis ile bir araya geldi.

#2
Foto - Türkiye'den Yunanistan'a flaş çağrı: Onları bize iade edin

Çiftçi, “Siz dostlarımızdan beklentimiz FETÖ’nün gerçek yüzünü görerek mücadelemize destek vermeniz ve örgüt mensuplarını ülkemize iade etmeniz yönündedir” dedi. Bakan Mustafa Çiftçi ve Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Hrisohoidis’in başkanlığındaki heyetlerin bir araya geldiği temaslarda, terör örgütleri, yeni nesil suç örgütleri ve sınır aşan suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar ile güvenlik ve kolluk işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Bakan Çiftçi, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanlığı ile yapılan heyetler arası toplantıda, “Umut ediyorum ki bugünkü görüşmemiz güvenlik ve kolluk işbirliği alanlarındaki işbirliğimizin güçlenmesi adına olumlu sonuçlar doğuracaktır.” dedi.

#3
Foto - Türkiye'den Yunanistan'a flaş çağrı: Onları bize iade edin

Yeni nesil suç örgütlerinin, faaliyetlerini, farklı ülkelerde koordine edebildiğini belirten Bakan Çiftçi, “Yunanistan’da yakalanarak tutuklu bulunan suç örgütü elebaşlarından bazıları tutuklu oldukları halde maalesef örgütleriyle irtibata geçmeye ve eylemler gerçekleştirmeye devam edebilmektedir. Buna engel olunması çok önemlidir. Özellikle bu şahısların iade süreçlerinin hızlandırılmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Türkiye'den Yunanistan'a flaş çağrı: Onları bize iade edin

Bakan Çiftçi, iade süreçlerinden kaçınmaya çalışan suçluların Yunanistan’a yönelebileceğini belirterek “Bu durumun önüne geçilmesi amacıyla mevcut Geri Kabul Anlaşması hükümlerinden de yararlanabiliriz. Şartları oluşan şahıslar için sınır dışı mekanizması uygulanabilir.” diye konuştu. Çiftçi, FETÖ’nün mülteci statüsünü kötüye kullanması gibi faaliyetlerinin, Yunanistan’ın ve örgütün faal olduğu diğer ülkelerin kamu düzeni ve çıkarları açısından da tehdit oluşturduğunu vurgulayarak “Siz dostlarımızdan beklentimiz FETÖ’nün gerçek yüzünü görerek mücadelemize destek vermeniz ve örgüt mensuplarını ülkemize iade etmeniz yönündedir.” dedi.

#5
Foto - Türkiye'den Yunanistan'a flaş çağrı: Onları bize iade edin

Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinin son yıllarda liderlerin öncülüğünde geliştiğini belirten Bakan Çiftçi, pek çok önemli başlıkta iki ülke arasındaki iş birliğinin devam ettiğini söyledi. Çiftçi, özellikle düzensiz göçle mücadelede Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan’ın dahil olduğu Üçlü Mekanizma çerçevesinde önemli mesafeler kaydedildiğini ifade etti.

#6
Foto - Türkiye'den Yunanistan'a flaş çağrı: Onları bize iade edin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve liderliğiyle Türkiye’de dünyaya örnek bir göç yönetimi modeli uygulandığını vurgulayan Bakan Çiftçi, bu modelde insan haklarına, uluslararası hukuka ve medeniyet değerlerine uygun biçimde, kamu güvenliğinden taviz vermeden hareket edildiğini dile getirdi. Çiftçi, düzenli göçün uygun mekanizmalarla desteklendiğini, düzensiz göçün ise sorunun kaynağına inilerek çözülmeye çalışıldığını aktararak, kaynağında başlayıp kaynağında biten beş ayaklı ve kapsamlı bir strateji uygulandığının altını çizdi.

#7
Foto - Türkiye'den Yunanistan'a flaş çağrı: Onları bize iade edin

Son dönemde iki ülkenin kolluk birimleri arasında birtakım temaslar ve görüşmeler gerçekleştirildiğini belirten Bakan Çiftçi, diyalog ve iletişim kanalları ile özellikle anlık bilgi paylaşımlarının katkısıyla Yunanistan’da bulunan Türkiye kökenli organize suç örgütlerine yönelik operasyonların sayısının da arttığını söyledi. Çiftçi, bu çalışmalar sonucunda çok sayıda suçlunun adalete teslim edildiğini belirterek, “Bu durumdan memnuniyet duyuyor ve Yunanistan’ın çabaları için teşekkür ediyoruz.” dedi.

#8
Foto - Türkiye'den Yunanistan'a flaş çağrı: Onları bize iade edin

Organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, bu yılın başından bu yana 1741 operasyon gerçekleştirildiğini ve söz konusu operasyonlarda 22’si uluslararası nitelikte olmak üzere toplam 625 suç örgütünün çökertildiğini, 8 bin 170 organize suç örgütü üyesinin tutuklandığını aktardı. Çiftçi, aynı dönemde uyuşturucu kaçakçılığıyla etkin mücadele sonucunda 35 bin 819 zehir tacirinin de tutuklandığını ifade ederek, suç örgütlerine karşı operasyonların bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğini kaydetti.

#9
Foto - Türkiye'den Yunanistan'a flaş çağrı: Onları bize iade edin

Yeni nesil suç örgütlerinin son dönemde önemi artan bir konu olduğuna dikkati çeken Bakan Çiftçi, bu yapıların sosyal medya ve dijital iletişim platformları üzerinden örgütlendiğini, propaganda yaptığını ve eleman kazandığını söyledi. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında sosyal medya üzerinden örgütlerin eylemlerinin ve suç gelirlerinin takip edildiğini aktararak “Hiçbir ülkenin suçla mücadelede tek başına sonuç alması mümkün değildir. Eski tip konvansiyonel suç örgütlerine nazaran, yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede uluslararası işbirliği daha da büyük bir önem kazanmıştır. Ülkemiz açısından öncelikli tehdit alanlarından biri durumundaki yeni nesil organize suç örgütlerinin lider ve üyelerinin yakalanarak ülkemize iade edilmeleri konusunda özellikle hassasiyetinizi bekliyoruz.” diye konuştu.

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