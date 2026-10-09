Türkiye'den Yunanistan'a flaş çağrı: Onları bize iade edin

Yeni nesil suç örgütlerinin son dönemde önemi artan bir konu olduğuna dikkati çeken Bakan Çiftçi, bu yapıların sosyal medya ve dijital iletişim platformları üzerinden örgütlendiğini, propaganda yaptığını ve eleman kazandığını söyledi. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında sosyal medya üzerinden örgütlerin eylemlerinin ve suç gelirlerinin takip edildiğini aktararak “Hiçbir ülkenin suçla mücadelede tek başına sonuç alması mümkün değildir. Eski tip konvansiyonel suç örgütlerine nazaran, yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede uluslararası işbirliği daha da büyük bir önem kazanmıştır. Ülkemiz açısından öncelikli tehdit alanlarından biri durumundaki yeni nesil organize suç örgütlerinin lider ve üyelerinin yakalanarak ülkemize iade edilmeleri konusunda özellikle hassasiyetinizi bekliyoruz.” diye konuştu.