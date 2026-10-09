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Maltepe'de çöken binada çalışmalar tamamlandı: Acı haber geldi

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Maltepe'de çöken binada çalışmalar tamamlandı: Acı haber geldi

İstanbul'da Maltepe'de çöken binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Ölü sayısı 5'e yükselirken 10 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

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Foto - Maltepe'de çöken binada çalışmalar tamamlandı: Acı haber geldi

İstanbul Maltepe'de kısmi çökme meydana gelen 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. 10 kişinin de yaralı kurtarıldığı belirtildi.

#2
Foto - Maltepe'de çöken binada çalışmalar tamamlandı: Acı haber geldi

İstanbul Valiliği, Cevizli Mahallesi'ndeki enkazda çalışmalara 774 personel, 237 araç, 2 drone ve 10 arama kurtarma köpeğinin katıldığını açıkladı.

#3
Foto - Maltepe'de çöken binada çalışmalar tamamlandı: Acı haber geldi

Valilik, olayın ardından çevredeki 3 binanın tedbir amacıyla tahliye edildiğini ve toplam 55 vatandaşın güvenli bölgelere alındığını bildirdi. Barınma ihtiyacı bulunan vatandaşlar için de 5 farklı otelde 66 kişilik yer ayrıldı.

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Foto - Maltepe'de çöken binada çalışmalar tamamlandı: Acı haber geldi

NE OLMUŞTU? Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın ilk 3 katı, sabah saat 05.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çökmüştü. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, başlatılan soruşturmada binanın mimarı H.B. ve şantiye şefi M.O. gözaltına alınmıştı.

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Foto - Maltepe'de çöken binada çalışmalar tamamlandı: Acı haber geldi

Binanın mal sahibi D.B'nin ise 2016 yılında vefat ettiği öğrenilmişti. Yapı izin belgesinde imzası bulunan görevlilerin kimlik bilgilerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtilmişti.

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Yorumlar

İşsiz

Oysa 2018'de ne güzel barışmıştık "imar barışı" ile. Binanın haberi yok muymuş da küslük yapmış?
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