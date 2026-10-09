Maltepe'de çöken binada çalışmalar tamamlandı: Acı haber geldi
İstanbul'da Maltepe'de çöken binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Ölü sayısı 5'e yükselirken 10 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul'da Maltepe'de çöken binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Ölü sayısı 5'e yükselirken 10 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.
İstanbul Maltepe'de kısmi çökme meydana gelen 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. 10 kişinin de yaralı kurtarıldığı belirtildi.
İstanbul Valiliği, Cevizli Mahallesi'ndeki enkazda çalışmalara 774 personel, 237 araç, 2 drone ve 10 arama kurtarma köpeğinin katıldığını açıkladı.
Valilik, olayın ardından çevredeki 3 binanın tedbir amacıyla tahliye edildiğini ve toplam 55 vatandaşın güvenli bölgelere alındığını bildirdi. Barınma ihtiyacı bulunan vatandaşlar için de 5 farklı otelde 66 kişilik yer ayrıldı.
NE OLMUŞTU? Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın ilk 3 katı, sabah saat 05.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çökmüştü. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, başlatılan soruşturmada binanın mimarı H.B. ve şantiye şefi M.O. gözaltına alınmıştı.
Binanın mal sahibi D.B'nin ise 2016 yılında vefat ettiği öğrenilmişti. Yapı izin belgesinde imzası bulunan görevlilerin kimlik bilgilerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtilmişti.
Türkiye’nin büyüme performansının, enflasyonla mücadele sürecinin, maliye politikasının masaya yatırıldığı ‘Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon..
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23