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Gram ve çeyrek altında yükseliş!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gram ve çeyrek altında yükseliş!

Altın fiyatları 9 Ekim Cuma gününe yükselişle başladı.

#1
Foto - Gram ve çeyrek altında yükseliş!

Gram altın 6.629 TL, çeyrek altın 10.838 TL, ons altın ise 4.177 dolar seviyesinden işlem gördü. Serbest piyasada altın fiyatları sabah saatlerinde yukarı yönlü hareket etti. Gram altın yüzde 1,27, ons altın ise yüzde 1,12 değer kazandı.

#2
Foto - Gram ve çeyrek altında yükseliş!

Güncel altın fiyatları 9 Ekim 2026 sabahı itibarıyla altın türlerinin satış fiyatları şöyle: Gram altın: 6.629,19 TL

#3
Foto - Gram ve çeyrek altında yükseliş!

Çeyrek altın: 10.838,73 TL

#4
Foto - Gram ve çeyrek altında yükseliş!

Yarım altın: 21.675,17 TL

#5
Foto - Gram ve çeyrek altında yükseliş!

Cumhuriyet altını: 43.222,32 TL

#6
Foto - Gram ve çeyrek altında yükseliş!

Tam altın: 43.719,00 TL

#7
Foto - Gram ve çeyrek altında yükseliş!

Ata altın: 44.247,47 TL

#8
Foto - Gram ve çeyrek altında yükseliş!

22 ayar bilezik gramı: 6.286,90 TL

#9
Foto - Gram ve çeyrek altında yükseliş!

Ons altın ve külçe fiyatları Uluslararası piyasalarda ons altının satış fiyatı 4.177,01 dolar oldu. Ons altının TL karşılığı 206.120 liraya ulaştı. Külçe altının satış fiyatı dolar bazında 132.400, euro bazında ise 118.243 olarak kaydedildi.

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