Gram ve çeyrek altında yükseliş!
Altın fiyatları 9 Ekim Cuma gününe yükselişle başladı.
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Altın fiyatları 9 Ekim Cuma gününe yükselişle başladı.
Gram altın 6.629 TL, çeyrek altın 10.838 TL, ons altın ise 4.177 dolar seviyesinden işlem gördü. Serbest piyasada altın fiyatları sabah saatlerinde yukarı yönlü hareket etti. Gram altın yüzde 1,27, ons altın ise yüzde 1,12 değer kazandı.
Güncel altın fiyatları 9 Ekim 2026 sabahı itibarıyla altın türlerinin satış fiyatları şöyle: Gram altın: 6.629,19 TL
Çeyrek altın: 10.838,73 TL
Yarım altın: 21.675,17 TL
Cumhuriyet altını: 43.222,32 TL
Tam altın: 43.719,00 TL
Ata altın: 44.247,47 TL
22 ayar bilezik gramı: 6.286,90 TL
Ons altın ve külçe fiyatları Uluslararası piyasalarda ons altının satış fiyatı 4.177,01 dolar oldu. Ons altının TL karşılığı 206.120 liraya ulaştı. Külçe altının satış fiyatı dolar bazında 132.400, euro bazında ise 118.243 olarak kaydedildi.
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