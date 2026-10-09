Fon soruşturmasında dev hamle! 187 milyar TL için “Geri ödeyin” çağrısı

TERA FONLARINDA 90 MİLYAR TL’Yİ AŞAN KAZANÇ Dosyadaki verilere göre TERA fonlarında 102 gerçek kişinin yaklaşık 28 milyar TL, 38 tüzel kişinin ise yaklaşık 62 milyar 77 milyon TL kazanç sağladığı belirlendi. Böylece yalnızca TERA fonlarındaki toplam tutar yaklaşık 90 milyar TL'yi geçti. Pusula fonlarında ise 19 gerçek kişinin yaklaşık 69 milyar 700 milyon TL, 20 tüzel kişinin yaklaşık 10 milyar TL kâr sağladığı kaydedildi. Hedef fonlarında da 20 gerçek kişinin yaklaşık 2 milyar 976 milyon TL, 15 tüzel kişinin ise yaklaşık 14 milyar 900 milyon TL kazanç elde ettiği tespit edildi.