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Fon soruşturmasında dev hamle! 187 milyar TL için "Geri ödeyin" çağrısı

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Fon soruşturmasında dev hamle! 187 milyar TL için “Geri ödeyin” çağrısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında çarpıcı rakamlara ulaşıldı. Soruşturma dosyasındaki ilk incelemelere göre, üç fondan 100 milyon TL’nin üzerinde kazanç sağladığı belirlenen 141 gerçek kişi ile 73 şirketin toplam 187 milyar 653 milyon TL gelir elde ettiği tespit edildi. Başsavcılığın TMSF’ye gönderdiği listedeki isimlerden söz konusu tutarların gönüllü iade hesaplarına yatırılmasının isteneceği, toplanan paranın mağdurlara aktarılacağı bildirildi.

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Foto - Fon soruşturmasında dev hamle! 187 milyar TL için "Geri ödeyin" çağrısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Fon hesapları ve yatırım hareketleri üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde yüksek miktarda kazanç elde eden gerçek ve tüzel kişiler tek tek belirlendi. Soruşturma dosyasına yansıyan verilere göre, üç ayrı fondan 100 milyon TL'nin üzerinde kazanç sağlayan 214 kişi ve şirket tespit edildi. Bunların 141'ini gerçek kişiler, 73'ünü ise tüzel kişiler oluşturdu.

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Foto - Fon soruşturmasında dev hamle! 187 milyar TL için "Geri ödeyin" çağrısı

187 MİLYAR 653 MİLYON TL’LİK KAZANÇ İlk incelemelerde 141 gerçek kişinin toplam 100 milyar 676 milyon TL, 73 şirketin ise 86 milyar 977 milyon TL kazanç elde ettiği belirlendi. Böylece inceleme kapsamındaki gerçek ve tüzel kişilerin üç fondan sağladığı toplam kazancın 187 milyar 653 milyon TL'ye ulaştığı kaydedildi. Soruşturmanın odağında ise yalnızca kazancın büyüklüğü değil, fonlardan çıkışların hangi bilgiler doğrultusunda ve hangi tarihlerde gerçekleştirildiği bulunuyor.

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Foto - Fon soruşturmasında dev hamle! 187 milyar TL için "Geri ödeyin" çağrısı

TERA FONLARINDA 90 MİLYAR TL’Yİ AŞAN KAZANÇ Dosyadaki verilere göre TERA fonlarında 102 gerçek kişinin yaklaşık 28 milyar TL, 38 tüzel kişinin ise yaklaşık 62 milyar 77 milyon TL kazanç sağladığı belirlendi. Böylece yalnızca TERA fonlarındaki toplam tutar yaklaşık 90 milyar TL'yi geçti. Pusula fonlarında ise 19 gerçek kişinin yaklaşık 69 milyar 700 milyon TL, 20 tüzel kişinin yaklaşık 10 milyar TL kâr sağladığı kaydedildi. Hedef fonlarında da 20 gerçek kişinin yaklaşık 2 milyar 976 milyon TL, 15 tüzel kişinin ise yaklaşık 14 milyar 900 milyon TL kazanç elde ettiği tespit edildi.

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Foto - Fon soruşturmasında dev hamle! 187 milyar TL için "Geri ödeyin" çağrısı

LİSTE TMSF’YE GÖNDERİLDİ Başsavcılığın incelemeler sonucunda belirlediği isim ve şirketlerin listesi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na gönderildi. TMSF'nin listedeki gerçek ve tüzel kişilere kazançların iadesine ilişkin bildirimlerde bulunmaya başladığı aktarıldı. Söz konusu 187 milyar 653 milyon TL'nin gönüllü iade hesaplarına yatırılmasının isteneceği, geri alınan tutarların ise TMSF bünyesinde oluşturulan hesaplarda toplanarak mağdurlara aktarılacağı belirtildi.

#5
Foto - Fon soruşturmasında dev hamle! 187 milyar TL için "Geri ödeyin" çağrısı

KRİTİK 4 GÜN MERCEK ALTINDA Soruşturmada dikkatlerin çevrildiği bir diğer nokta ise fonlardan yapılan satışların tarihleri oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in aktardığı bilgilere göre özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların işlemleri ayrıntılı biçimde inceleniyor. Soruşturmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda titizlikle yürütüldüğünü belirten Gürlek, incelemelerde yapay zekâ sistemlerinden de yararlanıldığını ifade etti.

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Foto - Fon soruşturmasında dev hamle! 187 milyar TL için "Geri ödeyin" çağrısı

ÖNCEDEN HABER ALARAK ÇIKIŞ YAPANLARA MERCEK Dosyadaki bulgulara göre soruşturmanın kritik başlıklarından birini, fonlardaki gelişmelerden önceden haberdar oldukları ve kendilerine ulaştırılan bilgiler doğrultusunda satış yaptıkları değerlendirilen kişiler oluşturuyor.

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Foto - Fon soruşturmasında dev hamle! 187 milyar TL için "Geri ödeyin" çağrısı

Savcılığın söz konusu işlemlerin zamanlamasını, para hareketlerini ve kişiler arasındaki bağlantıları inceleyerek soruşturmayı genişlettiği aktarıldı. Böylece fon soruşturmasında bir taraftan olası usulsüz işlemlerin izi sürülürken diğer taraftan mağdurların zararlarının karşılanması için milyarlarca liralık kaynağın geri alınmasına yönelik süreç başlatılmış oldu. Kaynak: Sabah

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Yorumlar

Vay vay

187 milyarı geri çağırmışlar..Malı götürenler götürdü, yurt dışına kaçırdı.. 800 milyar nerede 187 milyar nerede..Demekki çökülen paranın dörtte birini ancak geri alabiliriz..geçmiş olsun turkiye ,o paraların üstüne bir bardak soğuk su iyi gider..

Kudret

Ülkenin iliklerine kadar sömürdüler.
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