Fon soruşturmasında dev hamle! 187 milyar TL için “Geri ödeyin” çağrısı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında çarpıcı rakamlara ulaşıldı. Soruşturma dosyasındaki ilk incelemelere göre, üç fondan 100 milyon TL’nin üzerinde kazanç sağladığı belirlenen 141 gerçek kişi ile 73 şirketin toplam 187 milyar 653 milyon TL gelir elde ettiği tespit edildi. Başsavcılığın TMSF’ye gönderdiği listedeki isimlerden söz konusu tutarların gönüllü iade hesaplarına yatırılmasının isteneceği, toplanan paranın mağdurlara aktarılacağı bildirildi.