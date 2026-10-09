Hilal Kaplan'dan hükümete kritik çağrı: Liste açıklansın

İkinci taş Yeni Parti'den geldi. Partinin İzmir milletvekili Ümit Özlale, Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası Hasan Özdemir'in 830 milyon liralık fon işlemi olduğunu ilan etti. Birkaç saat içinde gerçek ortaya çıktı: Bakan'ın babası Konya, iddiadaki şahıs Bartın nüfusuna kayıtlı; kimlik numaraları farklı. Bu ülkede aynı soyadını taşıyan on binlerce insan var. Elindeki ad-soyad eşleşmesini nüfus kaydına bakmadan kürsüye taşımak ihmal değil, tercihtir. Ve bu tercihin adı, kanıttan hükme değil hükümden kanıta giden akıldır.