  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yıllar sonra ortaya çıktı! 90’ların efsanesi “Tolga Abi”yi bu halde görünce gözlerinize inanamayacaksınız Starlink mobil operatöre dönüşecek Galatasaray’ın ve A Milli Takım’ın eski futbolcusundan edepsizlik: Kafayı Cemil Tugay ve AK Parti’ye taktı Türkiye'den savaş gemisi alacaklardı: Güney Kore ile masaya oturdular Neredeeen nereye... Bir zamanlar Süper Lig’de fırtına gibi esen 72 yıllık kulüp satılıyor İstanbul’da bir defa daha okula saldırı paniği! Polis apar topar harekete geçti Yeni bir kaosa kapı araladı! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için şok istifa iddiası Hilal Kaplan'dan hükümete kritik çağrı: Liste açıklansın Dünyanın en uzun boylu ülkeleri belli oldu: İşte tam liste ve Türkiye’nin şaşırtan sırası 245 milyon yıllık fosili açtılar! İçinden çıkanlar bilim dünyasını şaşkına çevirdi
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Hilal Kaplan'dan hükümete kritik çağrı: Liste açıklansın

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hilal Kaplan'dan hükümete kritik çağrı: Liste açıklansın

Gazeteci yazar Hilal Kaplan, Sabah'taki 'Liste açıklansın' başlıklı yazısında hükümet yetkililerine kritik bir çağrıda bulundu. İşte Kaplan'ın o yazısı...

#1
Foto - Hilal Kaplan'dan hükümete kritik çağrı: Liste açıklansın

Fon soruşturması son yılların en ciddi soruşturmalarından biri. 16 Eylül'de yedi yatırım kuruluşuyla başlayan süreç genişliyor, SPK suç duyurularını sürdürüyor, birikimini kaptıran yatırımcılar hesap bekliyor. Devlet suyun dibindeki çamuru görmeye çalışırken, bir kısım muhalefet de suyu bulandırmak için fırsat kolluyor.

#2
Foto - Hilal Kaplan'dan hükümete kritik çağrı: Liste açıklansın

İlk taşı gazeteci Murat Ağırel attı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın fondan para kazandığını ileri sürdü; iddia "400 koydu, 800 aldı" diye dolaşıma girdi. Bolat'ın yanıtı teferruatlıydı: 37.8 milyon liralık aile tasarrufu 26 Şubat 2024'te Hedef Yatırım Portföy bünyesinde bir sukuk hesabına yatırılmış, mal beyanına işlenmiş, 2 yıl 8 aydır yerinde duruyor. Ne hesap kapatılmış ne hisse alınıp satılmış. "Fondaki para" yaftası, devletin kayıtlarında zaten duran bir kira sertifikasını skandal kılığına sokmaktan ibaretti.

#3
Foto - Hilal Kaplan'dan hükümete kritik çağrı: Liste açıklansın

İkinci taş Yeni Parti'den geldi. Partinin İzmir milletvekili Ümit Özlale, Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası Hasan Özdemir'in 830 milyon liralık fon işlemi olduğunu ilan etti. Birkaç saat içinde gerçek ortaya çıktı: Bakan'ın babası Konya, iddiadaki şahıs Bartın nüfusuna kayıtlı; kimlik numaraları farklı. Bu ülkede aynı soyadını taşıyan on binlerce insan var. Elindeki ad-soyad eşleşmesini nüfus kaydına bakmadan kürsüye taşımak ihmal değil, tercihtir. Ve bu tercihin adı, kanıttan hükme değil hükümden kanıta giden akıldır.

#4
Foto - Hilal Kaplan'dan hükümete kritik çağrı: Liste açıklansın

Önce suçlu belirlenir, sonra ona uyacak bir isim aranır. Mecelle'nin 76. maddesi kuralı asırlar önce koymuştur: Beyyine müddeiye, yemin münkire. İspat yükü iddia edenindir. Burada yük tersine çevrildi; bakanlardan masumiyetlerini belgelemeleri beklendi. Mezkûr telaşın asıl kurbanı sadece iki bakan değil, soruşturmanın kendisidir. Her uydurma iddia gerçek suistimalin üzerine bir perde daha çekiyor, dikkati faillerden siyasi hedeflere kaydırıyor. Fon vurguncularının bundan iyi bir sis perdesi bulması zordu.

#5
Foto - Hilal Kaplan'dan hükümete kritik çağrı: Liste açıklansın

Bu yüzden AK Parti'den Özlem Zengin'in çağrısına katılıyorum: "Liste açıklansın, herkes sulhe ulaşsın." Dezenformasyona boğulmadan gerçekleri görmek kamuoyunun hakkı, iktidarın da kamuoyuna borcudur. Kimlik numarasıyla teyit edilmiş, yargı denetiminden geçmiş bir liste, isim benzerliği üzerine kurulan bütün tezgâhları tek hamlede sona erdirir.

#6
Foto - Hilal Kaplan'dan hükümete kritik çağrı: Liste açıklansın

Göktaş bir teklifte bulundu: En küçük ispatta görevini bırakacak, ispat edilemezse aynı onuru iddia sahibinden bekliyor. Bu davetin karşılık bulacağını sanmıyorum. Çünkü mal bulmuş Mağribi gibi atlayanlar için itibarla oynamak maalesef bu kadar kolay...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İ. Keskin

Şeffaflıkta felah vardır! Saklamanın faidesi yoktur?

Sorular

Şu ana kadar listenin açıklanmaması insanlarda şu iki durumu akla getiriyor. Ya çok üst seviye adamlar akrabalar var ya da cumhurbaskanı sonradan ortaya cıkacak isimler karsısında yeniden seçilmeyi gözden çıkarmış çünkü millet bilsinler ki patlama durumunda. Bazı şeyleri bazı sebeplerden görmezden gelse de bir yere kadar derim ben
TÜM YORUMLARA GİT
Havalimanlarını hedef alan Husiler sivillere katliam yağdırdı! Körfez'de füze dehşeti tırmanıyor!
Gündem

Havalimanlarını hedef alan Husiler sivillere katliam yağdırdı! Körfez'de füze dehşeti tırmanıyor!

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın kritik sivil altyapılarına yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekle..
Dokunulmaz İsrail efsanesi YIKILDI! Alper Tan, Aksa Tufanı’nın 3 yıllık bilançosunu yazdı
Gündem

Dokunulmaz İsrail efsanesi YIKILDI! Alper Tan, Aksa Tufanı’nın 3 yıllık bilançosunu yazdı

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) yazarı Alper Tan, 7 Ekim 2023’te başlayan Aksa Tufanı Harekâtı’nın üçüncü yılında kaleme aldığı yazısında,..
Atilla Taş'ın kızı 14. kattan düşüp hayatını kaybetti
Gündem

Atilla Taş'ın kızı 14. kattan düşüp hayatını kaybetti

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin’de yaşadığı binanın 14. katından aşağı düşerek hayatını kaybetti.
Borsa çetesine SPK darbesi! Fon vurguncusu Muhammed Yarız’ın da aralarında bulunduğu 21 kişiye suç duyurusu
Gündem

Borsa çetesine SPK darbesi! Fon vurguncusu Muhammed Yarız’ın da aralarında bulunduğu 21 kişiye suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsa spekülatörlerine ve finansal vurgunculara göz açtırmıyor. Odine Şehircilik ve Teknoloji A.Ş. hisselerin..
Bakan Şimşek Akit Medya Grubu'nun zirvesinde kararlılık mesajı verdi:Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Şoklara karşı dayanıklı bir ekonomimiz var
Gündem

Bakan Şimşek Akit Medya Grubu'nun zirvesinde kararlılık mesajı verdi:Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Şoklara karşı dayanıklı bir ekonomimiz var

Türkiye’nin büyüme performansının, enflasyonla mücadele sürecinin, maliye politikasının masaya yatırıldığı ‘Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon..
İzmir'de provokasyona kalkışan Berna Laçin gözaltına alındı
Gündem

İzmir'de provokasyona kalkışan Berna Laçin gözaltına alındı

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması hakkında skandal paylaşım yapan Berna Laçin'e paylaşımından 1 saat sonra ‘halkı kin ve düşmanlığa tahri..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23