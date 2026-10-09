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Listede zirveyi kimseye kaptırmadılar! İşte Türkiye’de boşanmanın en çok olduğu ilçeler

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Listede zirveyi kimseye kaptırmadılar! İşte Türkiye’de boşanmanın en çok olduğu ilçeler

TÜİK'in 2025 yılına ilişkin ilçe bazında açıkladığı boşanma istatistikleri, Türkiye genelindeki evlilik çözülmelerinin coğrafi dağılımını gözler önüne serdi. Yapılan sıralamada en fazla boşanmanın yaşandığı ilk iki ilçe aynı şehirden çıkarken, büyükşehirlerin merkez ilçeleri listede üst sıralarda yer aldı. Çankaya ve Keçiören gibi yoğun nüfuslu bölgelerin başı çektiği bu çarpıcı tablo, sosyal dinamiklerin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

#1
Foto - Listede zirveyi kimseye kaptırmadılar! İşte Türkiye’de boşanmanın en çok olduğu ilçeler

2025 yılında en fazla boşanmanın yaşandığı ilçeler sıralamasında ilk iki sırayı aynı şehirde bulunan ilçeler aldı. Listenin üst sıralarında yer alan ilçeler, boşanma sayılarıyla dikkat çekti. İşte boşanma sayısının en fazla olduğu ilçeler:

#2
Foto - Listede zirveyi kimseye kaptırmadılar! İşte Türkiye’de boşanmanın en çok olduğu ilçeler

30) YILDIRIM | Bursa

#3
Foto - Listede zirveyi kimseye kaptırmadılar! İşte Türkiye’de boşanmanın en çok olduğu ilçeler

29) ATAŞEHİR | İstanbul

#4
Foto - Listede zirveyi kimseye kaptırmadılar! İşte Türkiye’de boşanmanın en çok olduğu ilçeler

28) ODUNPAZARI | Eskişehir

#5
Foto - Listede zirveyi kimseye kaptırmadılar! İşte Türkiye’de boşanmanın en çok olduğu ilçeler

27) BAHÇELİEVLER | İstanbul

#6
Foto - Listede zirveyi kimseye kaptırmadılar! İşte Türkiye’de boşanmanın en çok olduğu ilçeler

26) SELÇUKLU | Konya

#7
Foto - Listede zirveyi kimseye kaptırmadılar! İşte Türkiye’de boşanmanın en çok olduğu ilçeler

25) SİNCAN | Ankara

#8
Foto - Listede zirveyi kimseye kaptırmadılar! İşte Türkiye’de boşanmanın en çok olduğu ilçeler

24) BORNOVA | İzmir

#9
Foto - Listede zirveyi kimseye kaptırmadılar! İşte Türkiye’de boşanmanın en çok olduğu ilçeler

23) KARTAL | İstanbul

#10
Foto - Listede zirveyi kimseye kaptırmadılar! İşte Türkiye’de boşanmanın en çok olduğu ilçeler

22) NİLÜFER | Bursa

#11
Foto - Listede zirveyi kimseye kaptırmadılar! İşte Türkiye’de boşanmanın en çok olduğu ilçeler

21) ŞAHİNBEY | Gaziantep

#12
Foto - Listede zirveyi kimseye kaptırmadılar! İşte Türkiye’de boşanmanın en çok olduğu ilçeler

20) ÜSKÜDAR | İstanbul

#13
Foto - Listede zirveyi kimseye kaptırmadılar! İşte Türkiye’de boşanmanın en çok olduğu ilçeler

19) ETİMESGUT | Ankara

#14
Foto - Listede zirveyi kimseye kaptırmadılar! İşte Türkiye’de boşanmanın en çok olduğu ilçeler

18) ÜMRANİYE | İstanbul

#15
Foto - Listede zirveyi kimseye kaptırmadılar! İşte Türkiye’de boşanmanın en çok olduğu ilçeler

17) PENDİK | İstanbul

#16
Foto - Listede zirveyi kimseye kaptırmadılar! İşte Türkiye’de boşanmanın en çok olduğu ilçeler

16) KARŞIYAKA | İzmir

#17
Foto - Listede zirveyi kimseye kaptırmadılar! İşte Türkiye’de boşanmanın en çok olduğu ilçeler

15) KARABAĞLAR | İzmir

#18
Foto - Listede zirveyi kimseye kaptırmadılar! İşte Türkiye’de boşanmanın en çok olduğu ilçeler

14) BUCA | İzmir

#19
Foto - Listede zirveyi kimseye kaptırmadılar! İşte Türkiye’de boşanmanın en çok olduğu ilçeler

13) KÜÇÜKÇEKMECE | İstanbul

#20
Foto - Listede zirveyi kimseye kaptırmadılar! İşte Türkiye’de boşanmanın en çok olduğu ilçeler

12) MALTEPE | İstanbul

#21
Foto - Listede zirveyi kimseye kaptırmadılar! İşte Türkiye’de boşanmanın en çok olduğu ilçeler

11) KONAK | İzmir

#22
Foto - Listede zirveyi kimseye kaptırmadılar! İşte Türkiye’de boşanmanın en çok olduğu ilçeler

10) MAMAK | Ankara

#23
Foto - Listede zirveyi kimseye kaptırmadılar! İşte Türkiye’de boşanmanın en çok olduğu ilçeler

9) YENİMAHALLE | Ankara

#24
Foto - Listede zirveyi kimseye kaptırmadılar! İşte Türkiye’de boşanmanın en çok olduğu ilçeler

8) KEPEZ | Antalya

#25
Foto - Listede zirveyi kimseye kaptırmadılar! İşte Türkiye’de boşanmanın en çok olduğu ilçeler

7) OSMANGAZİ | Bursa

#26
Foto - Listede zirveyi kimseye kaptırmadılar! İşte Türkiye’de boşanmanın en çok olduğu ilçeler

6) ESENYURT | İstanbul

#27
Foto - Listede zirveyi kimseye kaptırmadılar! İşte Türkiye’de boşanmanın en çok olduğu ilçeler

5) SEYHAN | Adana

#28
Foto - Listede zirveyi kimseye kaptırmadılar! İşte Türkiye’de boşanmanın en çok olduğu ilçeler

4) KADIKÖY | İstanbul

#29
Foto - Listede zirveyi kimseye kaptırmadılar! İşte Türkiye’de boşanmanın en çok olduğu ilçeler

3) MURATPAŞA | Antalya

#30
Foto - Listede zirveyi kimseye kaptırmadılar! İşte Türkiye’de boşanmanın en çok olduğu ilçeler

2) KEÇİÖREN | Ankara

#31
Foto - Listede zirveyi kimseye kaptırmadılar! İşte Türkiye’de boşanmanın en çok olduğu ilçeler

1) ÇANKAYA | Ankara

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