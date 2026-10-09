Listede zirveyi kimseye kaptırmadılar! İşte Türkiye’de boşanmanın en çok olduğu ilçeler
TÜİK'in 2025 yılına ilişkin ilçe bazında açıkladığı boşanma istatistikleri, Türkiye genelindeki evlilik çözülmelerinin coğrafi dağılımını gözler önüne serdi. Yapılan sıralamada en fazla boşanmanın yaşandığı ilk iki ilçe aynı şehirden çıkarken, büyükşehirlerin merkez ilçeleri listede üst sıralarda yer aldı. Çankaya ve Keçiören gibi yoğun nüfuslu bölgelerin başı çektiği bu çarpıcı tablo, sosyal dinamiklerin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.