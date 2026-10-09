Uzman isim canlı yayında tek tek açıkladı! Milyonlarca emeklinin beklediği yeni maaş kulislere sızdı
Eylül ayı TÜİK enflasyon verilerinin ardından milyonlarca emekli ve memurun ocak ayında alacağı olası zam oranları şekillenmeye başladı. Katıldığı bir programda değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Ali Tümtürk, 3 aylık enflasyon farkı ışığında en düşük emekli aylığının yüzde 10.11 artışla 25 bin 933 liraya yükseleceğini öngördü. SGK ve Bağ-Kur emeklileri için geriye dönük farkların netleşmesiyle birlikte maaşların 26 bin TL sınırına dayanacağı ifade edildi.