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Ekonomi
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Uzman isim canlı yayında tek tek açıkladı! Milyonlarca emeklinin beklediği yeni maaş kulislere sızdı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uzman isim canlı yayında tek tek açıkladı! Milyonlarca emeklinin beklediği yeni maaş kulislere sızdı

Eylül ayı TÜİK enflasyon verilerinin ardından milyonlarca emekli ve memurun ocak ayında alacağı olası zam oranları şekillenmeye başladı. Katıldığı bir programda değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Ali Tümtürk, 3 aylık enflasyon farkı ışığında en düşük emekli aylığının yüzde 10.11 artışla 25 bin 933 liraya yükseleceğini öngördü. SGK ve Bağ-Kur emeklileri için geriye dönük farkların netleşmesiyle birlikte maaşların 26 bin TL sınırına dayanacağı ifade edildi.

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Foto - Uzman isim canlı yayında tek tek açıkladı! Milyonlarca emeklinin beklediği yeni maaş kulislere sızdı

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin gözü Ocak ayında yapılacak zamma çevrildi.

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Foto - Uzman isim canlı yayında tek tek açıkladı! Milyonlarca emeklinin beklediği yeni maaş kulislere sızdı

Konuyu katıldığı YouTube yayınında değerlendiren SGK uzmanı Ali Tümtürk, ekonomistlerin beklentileri ve güncel veriler ışığında en düşük emekli maaşına dair net bir rakam verdi.

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Foto - Uzman isim canlı yayında tek tek açıkladı! Milyonlarca emeklinin beklediği yeni maaş kulislere sızdı

Ocak ayında maaşların ne kadar olacağına dair senaryoları anlatan Tümtürk, "3 aylık enflasyonun yüzde 5.92 olması planlanıyor.

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Foto - Uzman isim canlı yayında tek tek açıkladı! Milyonlarca emeklinin beklediği yeni maaş kulislere sızdı

Bu, emekliler için yıl sonunda yüzde 6 civarında bir enflasyon farkı oluşacağı anlamına geliyor.

#5
Foto - Uzman isim canlı yayında tek tek açıkladı! Milyonlarca emeklinin beklediği yeni maaş kulislere sızdı

Benim tahminim en düşük emekli aylığı yüzde 10.11 seviyesinde bir artışla 25 bin 933 liraya yükselecek" ifadelerini kullandı.

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Foto - Uzman isim canlı yayında tek tek açıkladı! Milyonlarca emeklinin beklediği yeni maaş kulislere sızdı

SGK ve Bağ-Kur emeklileri için de geriye dönük enflasyon farklarının netleşmesiyle maaşların 26 bin TL seviyelerini bulacağını belirtti.

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Foto - Uzman isim canlı yayında tek tek açıkladı! Milyonlarca emeklinin beklediği yeni maaş kulislere sızdı

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Yorumlar

Ali

Çok büyük para hemen sızmış bari algıya siz vesile olmayın aç millet, aç

Marif

Bu emekli maaşını neden dir bilmem hep kaşıyıp duruyorsunuz aslı arası olmayan haberler yapıyorsunuz emeklilerin birilerine lanet okuması hoşunuza mi gidiyor hemen hemen her gün ciddiyeti olmayan bu haberi temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp haber yapıyorsunuz lütfen daha ciddi olun. Bu ve benzeri haberler bu siteye yakışmıyor sizleri ciddiyete davet ediyorum eğip bükmeden kıvırmadan dost doğru haber yapın.
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