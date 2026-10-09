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Yeni bir kaosa kapı araladı! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için şok istifa iddiası

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Yeni bir kaosa kapı araladı! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için şok istifa iddiası

Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminden istifa eden Seymen Gençtürk, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görevini sürdüremeyeceğini belirterek cuma gününü işaret etti. Federasyonun yönetim biçimini ve üç kişiyle alınan kararları sert bir dille eleştiren Gençtürk, Hacıosmanoğlu'ndan istifa ve Olağanüstü Genel Kurul kararı beklediğini ifade etti. Yaşanan bu istifa dalgası ve ardı ardına gelen iddialar Türk futbolunda yeni bir kaosa kapı araladı.

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Foto - Yeni bir kaosa kapı araladı! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için şok istifa iddiası

TFF'de yönetimden ayrılan Seymen Gençtürk, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığına ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Gençtürk, federasyonda yönetim değişikliği beklediğini belirterek cuma gününe işaret etti.

#2
Foto - Yeni bir kaosa kapı araladı! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için şok istifa iddiası

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'ndaki görevinden geçtiğimiz günlerde istifa eden Seymen Gençtürk, federasyonun yönetim anlayışına yönelik eleştirilerde bulundu. Gençtürk, Hacıosmanoğlu ile yaşadığı görüş ayrılıklarının yeni olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - Yeni bir kaosa kapı araladı! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için şok istifa iddiası

"2025 yılından bu yana İbrahim Başkan ile bu işin gitmeyeceğini söylüyordum. İşler iyi gitmiyordu. Bugün ben haklı çıktım. Sadece 3 kişiyle TFF'yi yönetmek ne kadar doğru diye düşünüyor insan. Ben amatör işlerden sorumlu yöneticiydim. İlk yılım çok başarılı geçti. İkinci yılımda başarımızdan dolayı cezalandırıldık."

#4
Foto - Yeni bir kaosa kapı araladı! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için şok istifa iddiası

Seymen Gençtürk'ün açıklamalarında en dikkat çeken bölüm, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun geleceğine ilişkin iddiaları oldu. KRT'ye konuşan eski yönetici Gençtürk, federasyonda kısa süre içerisinde Olağanüstü Genel Kurul sürecinin başlayabileceğini savunarak şunları söyledi:

#5
Foto - Yeni bir kaosa kapı araladı! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için şok istifa iddiası

"İbrahim Başkan kendi yakın arkadaşını bu işin başına getirdi. Yönetimde olmayan bir arkadaş. Cuma günü istifa bekliyorum. Olağanüstü Genel Kurul kararı alacağına inanıyorum. Aday olacağını düşünmüyorum. Aday olmasını gerektirecek bir argüman yok. İbrahim Başkan, teşekkür ederek gider."

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