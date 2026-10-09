Yeni bir kaosa kapı araladı! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için şok istifa iddiası
Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminden istifa eden Seymen Gençtürk, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görevini sürdüremeyeceğini belirterek cuma gününü işaret etti. Federasyonun yönetim biçimini ve üç kişiyle alınan kararları sert bir dille eleştiren Gençtürk, Hacıosmanoğlu'ndan istifa ve Olağanüstü Genel Kurul kararı beklediğini ifade etti. Yaşanan bu istifa dalgası ve ardı ardına gelen iddialar Türk futbolunda yeni bir kaosa kapı araladı.