Yeni bir kaosa kapı araladı! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için şok istifa iddiası

"2025 yılından bu yana İbrahim Başkan ile bu işin gitmeyeceğini söylüyordum. İşler iyi gitmiyordu. Bugün ben haklı çıktım. Sadece 3 kişiyle TFF'yi yönetmek ne kadar doğru diye düşünüyor insan. Ben amatör işlerden sorumlu yöneticiydim. İlk yılım çok başarılı geçti. İkinci yılımda başarımızdan dolayı cezalandırıldık."