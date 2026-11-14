Ne yapıldıysa olmadı, ikna edilemediler: Türkiye'yi bırakıp maalesef Hindistan'ı seçtiler

Türkiye'nin rakiplerine kıyasla üretim maliyetlerinin giderek yükseldiğini belirten Gültepe, geçmişte Çin'den yaklaşık yüzde 10-15, diğer rakiplerden ise sektöre göre en fazla yüzde 20-22 daha pahalı üretim yapıldığını söyledi. Bugün bu farkın en az yüzde 60'a çıktığını anlatan Gültepe, "Şu anda ne kadar biliyor musunuz? Minimum yüzde 60! Niye sana çalışsın?" ifadelerini kullandı. Artan işçilik, enerji ve ham madde maliyetlerine karşılık döviz kurundaki yükselişin aynı hızda gerçekleşmediğini savunan Gültepe, bu nedenle ihracatçıların fiyat tutturmakta zorlandığını belirtti. Gültepe, fiyat rekabetinin kaybedilmesinin yalnızca mevcut siparişleri değil, gelecekte yapılacak yatırımları da etkilediğini söyledi. Rekabet gücü zayıflayan firmaların yeni teknolojiye ve katma değerli üretime kaynak ayırmasının giderek zorlaştığını ifade etti.