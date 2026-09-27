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Türkiye'den düzinelerce İHA alan ülkenin saldırısı başarısız oldu: Yüzlerce İHA vuruldu

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Türkiye'den düzinelerce İHA alan ülkenin saldırısı başarısız oldu: Yüzlerce İHA vuruldu

Türkiye'den ve Avrupa'daki birçok devden insansız hava aracı tedarik eden ülke büyük bir şok yaşadı. Hava savunma sistemleri 645 İHA’yı peş peşe düşürdü.

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Foto - Türkiye'den düzinelerce İHA alan ülkenin saldırısı başarısız oldu: Yüzlerce İHA vuruldu

Bakanlığın basın servisinden yapılan açıklamaya göre, hava savunma sistemleri 20.00 ile 08.00 arasında Astrahan, Belgorod, Bryansk, Voronej, Kaluga, Kursk, Oryol, Rostov, Ryazan ve Tula bölgelerinin yanı sıra Moskova bölgesi, Krasnodar ve Stavropol krayları, Kırım ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde İHA’ları imha etti.

#2
Foto - Türkiye'den düzinelerce İHA alan ülkenin saldırısı başarısız oldu: Yüzlerce İHA vuruldu

Rostov Bölgesi Valisi Yuri Slyusar, gece boyunca bölgede yaklaşık 30 İHA’nın düşürüldüğünü açıkladı. Slyusar, “Taganrog’da bir kişi, Azov’da ise aralarında bir çocuğun da bulunduğu dört kişi, İHA’ların konutların üzerine düşmesi sonucu yaralandı” dedi.

#3
Foto - Türkiye'den düzinelerce İHA alan ülkenin saldırısı başarısız oldu: Yüzlerce İHA vuruldu

Vali, Azov’da İHA’ların düşmesi sonucu apartmanlar ve müstakil evlerin yanı sıra sanayi tesisleri, bir okul, kültür sarayı ve araçların hasar gördüğünü bildirdi.

#4
Foto - Türkiye'den düzinelerce İHA alan ülkenin saldırısı başarısız oldu: Yüzlerce İHA vuruldu

Krasnodar Krayı’nın Severskiy ilçesi de İHA saldırısına uğradı. Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, “Ne yazık ki hayatını kaybedenler var. Bir kişinin durumu ağır” açıklamasını yaptı.

#5
Foto - Türkiye'den düzinelerce İHA alan ülkenin saldırısı başarısız oldu: Yüzlerce İHA vuruldu

Stavropol Krayı Valisi Vladimir Vladimirov da İHA’ların Nevinnomıssk kentindeki sanayi bölgesine saldırdığını bildirdi.

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Yorumlar

Serdar

Haber başlığa göre okunduğunda açıklamada ülke ismi yazar dedim ama bulamadım

salim

Ukrayna adını Türkiye'den iha alan, Türkiye'nin iha yapmayı öğrettiği ülke olarak değiştirdi...
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