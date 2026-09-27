Türkiye'den düzinelerce İHA alan ülkenin saldırısı başarısız oldu: Yüzlerce İHA vuruldu
Türkiye'den ve Avrupa'daki birçok devden insansız hava aracı tedarik eden ülke büyük bir şok yaşadı. Hava savunma sistemleri 645 İHA’yı peş peşe düşürdü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'den ve Avrupa'daki birçok devden insansız hava aracı tedarik eden ülke büyük bir şok yaşadı. Hava savunma sistemleri 645 İHA’yı peş peşe düşürdü.
Bakanlığın basın servisinden yapılan açıklamaya göre, hava savunma sistemleri 20.00 ile 08.00 arasında Astrahan, Belgorod, Bryansk, Voronej, Kaluga, Kursk, Oryol, Rostov, Ryazan ve Tula bölgelerinin yanı sıra Moskova bölgesi, Krasnodar ve Stavropol krayları, Kırım ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde İHA’ları imha etti.
Rostov Bölgesi Valisi Yuri Slyusar, gece boyunca bölgede yaklaşık 30 İHA’nın düşürüldüğünü açıkladı. Slyusar, “Taganrog’da bir kişi, Azov’da ise aralarında bir çocuğun da bulunduğu dört kişi, İHA’ların konutların üzerine düşmesi sonucu yaralandı” dedi.
Vali, Azov’da İHA’ların düşmesi sonucu apartmanlar ve müstakil evlerin yanı sıra sanayi tesisleri, bir okul, kültür sarayı ve araçların hasar gördüğünü bildirdi.
Krasnodar Krayı’nın Severskiy ilçesi de İHA saldırısına uğradı. Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, “Ne yazık ki hayatını kaybedenler var. Bir kişinin durumu ağır” açıklamasını yaptı.
Stavropol Krayı Valisi Vladimir Vladimirov da İHA’ların Nevinnomıssk kentindeki sanayi bölgesine saldırdığını bildirdi.
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