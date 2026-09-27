  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail maçına çıkmadı! Milletvekillerinden destek 2006-2015 yılları arasında araç alana tazminat ödeyecekler Türkiye'den düzinelerce İHA alan ülkenin saldırısı başarısız oldu: Yüzlerce İHA vuruldu Diyanet'i hedef gösterdi: İpler tamamen koptu Hamdi Ulukaya'ya Türkiye'de Arap rakip çıktı: Arap iş adamı orayı ne olursa olsun almak istiyor Dimitris Kairidis'ten can sıkıcı itiraf: Türklerden topladığımız paraya bakın İran'dan Mekke ittifakı açıklaması! Şaşırtan yorum Karar verildi: Türkiye'nin o ili İHA üssüne dönüştürülüyor Yemen ordusundan Kızıldeniz’in güneyindeki uçuş rotaları için uyarı Sarallar ve Şahinler barıştı: Sedat Peker'den olay hamle geldi
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
2006-2015 yılları arasında araç alana tazminat ödeyecekler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

2006-2015 yılları arasında araç alana tazminat ödeyecekler

Ford, Volkswagen, BMV, Toyota ve Mercedes’in de bulunduğu 37 otomotiv markasından 2006-2015 yıllarında sıfır araç alanlara, toplam 55,87 milyon sterlin tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

#1
Foto - 2006-2015 yılları arasında araç alana tazminat ödeyecekler

Kararın otomotiv ve nakliye şirketlerinin araç teslimat ücretlerini suni olarak yükselttiğinin tespit edilmesine dayandığı öğrenildi. İşte detaylar...

#2
Foto - 2006-2015 yılları arasında araç alana tazminat ödeyecekler

İngiltere'deki Rekabet Temyiz Mahkemesi (CAT), 2006 ile 2015 yılları arasında sıfır otomobil veya hafif ticari araç satın alanlara yönelik emsal bir karara imza attı.

#3
Foto - 2006-2015 yılları arasında araç alana tazminat ödeyecekler

Mahkeme, tüketici ve işletmelere nakliye ücretlerindeki usulsüzlükler nedeniyle toplam 55,87 milyon sterlin (yaklaşık 3,61 milyar TL) tazminat ödenmesini içeren planı resmi olarak onayladı.

#4
Foto - 2006-2015 yılları arasında araç alana tazminat ödeyecekler

Avrupa Birliği ve çeşitli ülkelerin rekabet kurumları tarafından da daha önce cezalandırılan küresel deniz taşımacılığı kartellerinin, araç teslimat ücretlerini suni olarak artırdığı tespit edildi.

#5
Foto - 2006-2015 yılları arasında araç alana tazminat ödeyecekler

Birleşik Krallık genelinde bu skandaldan yaklaşık 17,8 milyon aracın etkilendiği tahmin ediliyor. Haksız yere tahsil edilen bu tutarlar, bireysel sürücülerin yanı sıra filo sahibi lojistik şirketleri ve kamu kurumlarına da iade edilecek.

#6
Foto - 2006-2015 yılları arasında araç alana tazminat ödeyecekler

Hak sahiplerine yapılacak iadelerin araç başına 25 sterlinden başlayacağı, birden fazla aracı olanlara ise ilave ödemeler yapılacağı açıklandı.

#7
Foto - 2006-2015 yılları arasında araç alana tazminat ödeyecekler

Tüketiciler bu ödemeleri doğrudan banka havalesi, alışveriş puanı veya hayır kurumlarına bağış seçenekleriyle alabilecek.

#8
Foto - 2006-2015 yılları arasında araç alana tazminat ödeyecekler

Ödemelerin dağıtımına bu yılın sonlarına doğru başlanması planlanırken, yetkililer mağduriyet yaşayan tüm tarafları tazminat sistemine kayıt olmaları konusunda uyardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hakan Fidan'dan tarihi çıkış: Artık ağır bedel ödemek zorundalar
Gündem

Hakan Fidan'dan tarihi çıkış: Artık ağır bedel ödemek zorundalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de bulunan Türkevi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "İsrail artık çok ağır bedeller ödemek z..
Sözcü TV’den şaşırtan salvolar! Ekrem ve Özgür’den fonlar mı kesildi?
Gündem

Sözcü TV’den şaşırtan salvolar! Ekrem ve Özgür’den fonlar mı kesildi?

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, “Değişim” diye ortaya çıkıp CHP’yi ele geçirdiğinden beri bu isimlerden fonlanıp en büyük desteği veren fondaş..
Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda tarihî adım! Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?
Gündem

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda tarihî adım! Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli Newsweek dergisine verdiği kapsamlı röportajda Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasınd..
Antalya ve Isparta'da çare bulamadı!
Sağlık

Antalya ve Isparta'da çare bulamadı!

Uzun süredir karın ağrısı ve şişlik şikayetleriyle farklı illerdeki hastanelere başvuran 30 yaşındaki genç, mesanesinin arkasında tespit edi..
Su hayattır, su medeniyettir! Bakan Yumaklı Edirne'deki dev yatırımları müjdeledi: Kaybedecek bir günümüz yok!
Gündem

Su hayattır, su medeniyettir! Bakan Yumaklı Edirne'deki dev yatırımları müjdeledi: Kaybedecek bir günümüz yok!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'de Çömlekköy Barajı şantiyesinde incelemelerde bulunarak su ve sulama yatırımlarının önemine d..
7 şüpheli daha tutuklandı! Menderes Belediyesi’nde ikinci dalga
Gündem

7 şüpheli daha tutuklandı! Menderes Belediyesi’nde ikinci dalga

İzmir’de Menderes Belediyesi’ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturmasında ikinci dalga operasyonun ardından 7 şüpheli daha tutuklandı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23