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Dimitris Kairidis'ten can sıkıcı itiraf: Türklerden topladığımız paraya bakın

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Dimitris Kairidis'ten can sıkıcı itiraf: Türklerden topladığımız paraya bakın

Yunanistan'ın eski Göç ve İltica Bakanı Dimitris Kairidis, Yunan tarafına son dönemde adeta akın eden Türk turistlerle ilgili can sıkıcı veriler paylaştı.

#1
Foto - Dimitris Kairidis'ten can sıkıcı itiraf: Türklerden topladığımız paraya bakın

Yunanistan, Nisan 2024'te başlattığı kapıda vize uygulaması ile Türk vatandaşlarının Ege adalarına girişini kolaylaştırdı ve bu durum, 1,6 milyon Türk ziyaretçi ile 1 milyar doların üzerinde ekonomik etki oluşturdu.

#2
Foto - Dimitris Kairidis'ten can sıkıcı itiraf: Türklerden topladığımız paraya bakın

2025'te adalara giden Türk turist sayısı 642 bine yaklaşırken, 2026'nın ilk yedi ayında bu sayı 403 bin 333 olarak kaydedildi ve önceki yıla göre yüzde 22,8 artış gösterdi.

#3
Foto - Dimitris Kairidis'ten can sıkıcı itiraf: Türklerden topladığımız paraya bakın

Bedrettin Bölükbaşı'nın haberine göre, Yunan iktidar partisi ND Milletvekili ve eski Göç ve İltica Bakanı Dimitris Kairidis, Ege adalarını ziyaret eden Türk turistlerle ve bu turistlerin Yunanistan’da bıraktıkları parayla övündü.

#4
Foto - Dimitris Kairidis'ten can sıkıcı itiraf: Türklerden topladığımız paraya bakın

Can sıkıcı değerlendirmelerde bulunan Dimitris Kairidis, "Her gün 2 bin vize veriliyor. Bu yıl 2 milyon Türk turist geldi, çoğu yüksek gelir grubundan. Para harcıyorlar. Her vize 80 euro. Buradan topladığımız parayı hesaplayın. Bu Avrupa Birliği'nin diğer konsolosluklarının toplamından daha fazla. Yunan konsolosluğu, Alman, İtalyan ve Fransız konsolosluklarından çok daha fazla.

#5
Foto - Dimitris Kairidis'ten can sıkıcı itiraf: Türklerden topladığımız paraya bakın

İkincisi ise bu yıl gerek Meriç üzerinden gerekse Ege Adalarına gelen Türk turist sayısının 2 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Para harcıyorlar, her şey dahil otellere gitmiyorlar. Bolca alışveriş yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

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