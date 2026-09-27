Dimitris Kairidis'ten can sıkıcı itiraf: Türklerden topladığımız paraya bakın

Can sıkıcı değerlendirmelerde bulunan Dimitris Kairidis, "Her gün 2 bin vize veriliyor. Bu yıl 2 milyon Türk turist geldi, çoğu yüksek gelir grubundan. Para harcıyorlar. Her vize 80 euro. Buradan topladığımız parayı hesaplayın. Bu Avrupa Birliği'nin diğer konsolosluklarının toplamından daha fazla. Yunan konsolosluğu, Alman, İtalyan ve Fransız konsolosluklarından çok daha fazla.