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Karar verildi: Türkiye'nin o ili İHA üssüne dönüştürülüyor

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Karar verildi: Türkiye'nin o ili İHA üssüne dönüştürülüyor

Türkiye'nin savunma alanındaki yatırımları büyüyerek genişliyor. Anadolu'daki o kentimiz adeta İHA üssüne dönüştürülecek.

#1
Foto - Karar verildi: Türkiye'nin o ili İHA üssüne dönüştürülüyor

Kırşehir'de, dron, insansız hava aracı (İHA), silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve savunma sanayii teknolojilerinin testlerinin gerçekleştirileceği Test ve AR-GE Merkezi'nin kurulması için çalışmalar başladı.

#2
Foto - Karar verildi: Türkiye'nin o ili İHA üssüne dönüştürülüyor

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürü İlhami Keleş, Vali Yardımcısı Yasin Özcan, İl Genel Meclisi Başkanı Kamil Avşaroğlu ve İl Genel Meclis Üyesi Emrah Doğan bir araya gelerek merkezin kurulmasına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

#3
Foto - Karar verildi: Türkiye'nin o ili İHA üssüne dönüştürülüyor

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, kurulacak tesisin şehir ekonomisi açısından da önemli katkılar sunacağını belirtti.

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