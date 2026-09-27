Hamdi Ulukaya'ya Türkiye'de Arap rakip çıktı: Arap iş adamı orayı ne olursa olsun almak istiyor

Öğrendim ki, yalıyı gezip beğenen Hamdi Ulukaya, teklifini 40 milyon dolara çıkarmış. Bu arada Arap bir iş adamının da yalıya 41 milyon dolar teklif ettiği konuşuluyor. Ancak Faruk Bey'in mirasçıları olan, ilk evliliğinden çocukları Osman, Hatice, Ayşe ve İsmail Yalçın ile ikinci evliliğinden olan Süreyya Yalçın'ın, başta 70 milyon dolar isteyip 55 milyon dolara düştükleri yalıyı bu fiyatlara vermeyi düşünmediğini duydum.