Hamdi Ulukaya'ya Türkiye'de Arap rakip çıktı: Arap iş adamı orayı ne olursa olsun almak istiyor
Son dönemde Türkye'ye peş peşe yatırım kararı alan Amerika'nın Yoğurt Kralı Hamdi Ulukaya'ya sert bir rakip çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Son dönemde Türkye'ye peş peşe yatırım kararı alan Amerika'nın Yoğurt Kralı Hamdi Ulukaya'ya sert bir rakip çıktı.
Sabah yazarı Bülent Cankurt, "Yoğurt Kralı'na Arap rakip çıktı" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...
Merhum Faruk Yalçın'ın vefatına kadar oturduğu Kanlıca'daki Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı'nı çocuklarının satışa çıkardığını, Amerika'nın Yoğurt Kralı Hamdi Ulukaya'nın da yalıya talip olduğunu yazmıştım.
Kardeşlerin 55 milyon dolar (bugünkü kurla yaklaşık 2 milyar 690 milyon lira) istedikleri yalıya, 11.3 milyar dolarlık servetiyle 'Dünyadaki En Zengin Türk' olarak gösterilen Hamdi Ulukaya, 30 milyon dolar teklif etmişti.
Öğrendim ki, yalıyı gezip beğenen Hamdi Ulukaya, teklifini 40 milyon dolara çıkarmış. Bu arada Arap bir iş adamının da yalıya 41 milyon dolar teklif ettiği konuşuluyor. Ancak Faruk Bey'in mirasçıları olan, ilk evliliğinden çocukları Osman, Hatice, Ayşe ve İsmail Yalçın ile ikinci evliliğinden olan Süreyya Yalçın'ın, başta 70 milyon dolar isteyip 55 milyon dolara düştükleri yalıyı bu fiyatlara vermeyi düşünmediğini duydum.
Bakalım Kanlıca kıyısında Faruk Yalçın Yalısı adıyla da bilinen Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı'nı kim, kaça alacak?
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