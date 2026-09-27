Sarallar ve Şahinler barıştı: Sedat Peker'den olay hamle geldi

MHP tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Ülkemizin iki kıymetli ailesi, Sarallar ve Şahinler aileleri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla genel merkezimizde bir araya geldiler.”