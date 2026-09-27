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Sarallar ve Şahinler barıştı: Sedat Peker'den olay hamle geldi

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Sarallar ve Şahinler barıştı: Sedat Peker'den olay hamle geldi

MHP lideri Devlet Bahçeli, Burhanettin Saral ile Sedat Şahin'i bir araya getirerek barıştı. Önemli gelişmenin ardından Sedat Peker'den flaş bir hamle geldi.

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Foto - Sarallar ve Şahinler barıştı: Sedat Peker'den olay hamle geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin makamında gerçekleştirilen görüşmede Sarallar cephesinden Burhanettin Saral ile Şahinler cephesinden Sedat Şahin bir araya geldi. Görüşmenin ardından tarafların birlikte yer aldığı fotoğraf kamuoyuna sunuldu.

#2
Foto - Sarallar ve Şahinler barıştı: Sedat Peker'den olay hamle geldi

Burhanettin Saral ile Sedat Şahin, MHP Genel Merkezi’nde Devlet Bahçeli’nin makamında bir araya geldi. Görüşmenin ardından tarafların yan yana yer aldığı fotoğraf kamuoyuna servis edildi.

#3
Foto - Sarallar ve Şahinler barıştı: Sedat Peker'den olay hamle geldi

MHP tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Ülkemizin iki kıymetli ailesi, Sarallar ve Şahinler aileleri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla genel merkezimizde bir araya geldiler.”

#4
Foto - Sarallar ve Şahinler barıştı: Sedat Peker'den olay hamle geldi

Sedat Peker, Sarallar ve Şahinler ailelerinin barışmasına ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi’nin paylaşımını kendi hesabından retweet etti. Sedat Peker daha sonra instagramda bir mesaj yayınladı:

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Foto - Sarallar ve Şahinler barıştı: Sedat Peker'den olay hamle geldi

“Barışa aracılık edenler, barış kararı alanlar Yüce ALLAH’ın en sevdiği kullarıdır. Çok değerli bir karar, başta MHP genel başkanı sayın Devlet Bahçeli olmak üzere emeği geçen bütün herkesten Yüce ALLAH’ım razı olsun.”

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Yorumlar

Emice

Hocam Devlet Bahçeli'nin duacisiyim.
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