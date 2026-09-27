İsrail maçına çıkmadı! Milletvekillerinden destek

İrlanda milliyetçisi Sinn Fein sözcüsü Joanna Byrne ise maça çıkma kararı alanların utanç duyması gerektiğini kaydederek, "İrlanda Futbol Federasyonu, İrlanda futboluna, daha da önemlisi Filistinlilere ihanet etti. Kadroda yer almayı reddedip soykırımcı İsrail'e karşı sahaya çıkmak istemeyen tek bir oyuncuyu tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. Byrne, halkın Bazunu'ya verdiği desteğin diğer futbolcuları cesaretlendirmesini beklediğini de sözlerine ekledi. Bazunu, İsrail'e karşı yapılacak maçlarda oynamanın yanlış olduğu düşüncesini paylaşarak, milli maç kadrosunda yer almayacağını açıklamıştı. Masum insanların öldürülmesinin yanlış olduğuna dair inancı nedeniyle bu kararı aldığını söyleyen Bazunu, "Hayatta daha büyük bir şey uğruna duruş sergileme fırsatı çok nadir gelir ve bunun da onlardan biri olduğuna kesinlikle inanıyorum." demişti.