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İsrail maçına çıkmadı! Milletvekillerinden destek

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İsrail maçına çıkmadı! Milletvekillerinden destek

İrlanda Milli Takımı kalecisi Gavin Bazunu’nun İsrail’e karşı oynamama kararı, ülkedeki muhalefet milletvekillerinden destek gördü. Milletvekilleri, UEFA Uluslar Ligi B3 Grubu’nda bugün yapılması planlanan maçın oynanmaması gerektiğini savundu.

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Foto - İsrail maçına çıkmadı! Milletvekillerinden destek

UEFA Nations League 2027 İşçi Partisi milletvekili Ciarán Ahern, Bazunu’nun kararını destekleyerek başka futbolcuların da görüşlerini dile getirebileceğini söyledi. İrlanda’nın maça çıkmaması halinde doğabilecek para cezasını hükümetin karşılaması gerektiğini savunan Ahern, Gazze’de yaşananlara karşı tutum almanın sportif sonuçlardan daha önemli olduğunu belirtti.

#2
Foto - İsrail maçına çıkmadı! Milletvekillerinden destek

İşçi Partisi milletvekili Ciaran Ahern, düzenlediği basın toplantısında kaleci Gavin Bazunu'nun maçta oynamayı reddetmesine işaret ederek, "(Teknik Direktör) Heimir Hallgrimsson'u dinleyenler daha fazla futbolcunun düşüncesini dile getireceğini anlayacaktır." dedi. Ahern, maça çıkmama karşılığında verilecek para cezasının hükümet tarafından karşılanması gerektiğini belirterek, "Taraftarlar sportif anlamda bu işin sonuçlarının ne olacağını biliyor ve bunlara hazırlar. Ancak soykırıma karşı bir duruş sergilemek hepsinden önemlidir." diye konuştu.

#3
Foto - İsrail maçına çıkmadı! Milletvekillerinden destek

Bazunu'nun maça çıkmama kararını destekleyen Ahern, "Kadroda, maçı durdurma kararını destekleyecek bir devlet korumasını memnuniyetle karşılayacak başka oyuncuların da bulunduğunu tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı. Sosyal Demokrat milletvekili Daniel Ennis, maça çıkma kararının hayal kırıklığına neden olduğunu vurgulayarak, "Hükümet, federasyon ve UEFA, maça çıkma kararının alınmasıyla oyuncularımızı toplumun eleştirileriyle baş başa bıraktı." şeklinde konuştu.

#4
Foto - İsrail maçına çıkmadı! Milletvekillerinden destek

Ennis, maça çıkmama kararının oyunculara bırakılmaması gerektiğinin altını çizerek, "İsrail hükümetinin Gazze'de soykırım yaptığı ve Batı Şeria'da etnik temizliğe zemin hazırladığı bir ortamda milli takımımızın İsrail karşısında sahaya çıkacak olması ihtimali İrlanda kamuoyunda tepkiye neden oluyor." değerlendirmesini yaptı. Burada hatanın hükümet ve federasyonda olduğunu kaydeden Ennis, "Uluslararası spor etkinliklerine katılmasına izin vererek İsrail'in savaş suçlarını asla normalleştiremeyiz. Bugün yaşanan olumsuz gelişmeye rağmen, Filistin halkıyla dayanışmamız her zamanki gibi güçlüdür." diye konuştu.

#5
Foto - İsrail maçına çıkmadı! Milletvekillerinden destek

İrlanda milliyetçisi Sinn Fein sözcüsü Joanna Byrne ise maça çıkma kararı alanların utanç duyması gerektiğini kaydederek, "İrlanda Futbol Federasyonu, İrlanda futboluna, daha da önemlisi Filistinlilere ihanet etti. Kadroda yer almayı reddedip soykırımcı İsrail'e karşı sahaya çıkmak istemeyen tek bir oyuncuyu tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. Byrne, halkın Bazunu'ya verdiği desteğin diğer futbolcuları cesaretlendirmesini beklediğini de sözlerine ekledi. Bazunu, İsrail'e karşı yapılacak maçlarda oynamanın yanlış olduğu düşüncesini paylaşarak, milli maç kadrosunda yer almayacağını açıklamıştı. Masum insanların öldürülmesinin yanlış olduğuna dair inancı nedeniyle bu kararı aldığını söyleyen Bazunu, "Hayatta daha büyük bir şey uğruna duruş sergileme fırsatı çok nadir gelir ve bunun da onlardan biri olduğuna kesinlikle inanıyorum." demişti.

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