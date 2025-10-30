  • İSTANBUL
Kültür Sanat
5
Yeniakit Publisher
Türkiye’den alıp Almanya’ya bile götürenler var: Eski plaklar kıymete bindi

IHA Giriş Tarihi:
Türkiye’den alıp Almanya’ya bile götürenler var: Eski plaklar kıymete bindi

1960’lı ve 70’li yıllarda altın çağını yaşayan plaklar, Türkiye’de yeniden popülerliğini kazandı. 45 yıllık antikacı Hanifi Özaslan, dizi ve filmlerde kullanılan nostaljik müziklerin etkisiyle plak satışlarının son dönemde belirgin biçimde arttığını söyledi. 1960-1970'li yılların en çok tercih edilen müzik formatı plak, 1980'li yıllarda yerini kasetlere bırakmış, kasetlerin popülerliği ise 1990'ların ortalarına kadar sürmüştü. 1990'larda kasetlerin yerini CD alırken, gelişen teknolojiyla CD'ler de yerini dijital müzik platformlarına bıraktı. Dijital müzik platformları, algoritmalar ve milyonlarca şarkıya sınırsız erişime rağmen plaklara ilgi yeniden arttı.

#1
Foto - Türkiye’den alıp Almanya’ya bile götürenler var: Eski plaklar kıymete bindi

Koleksiyonerlerin yanı sıra gençlerin ilgisini çeken plakların satışı, dijitalleşmenin müzik sektöründeki etkisine rağmen nostaljik müziği dinleyicinin kulağına en iyi yansıtan araçların başında geldiği için yükselişe geçti. Plaklara olan ilgi en çok antikacılara ve koleksiyonerlere yaradı. Gaziantep'te 45 yıldır antikacılık yapan Hanifi Özaslan'ın dükkanında sergilenen kaset ve plaklar, nostalji tutkunlarının ve gençlerin ilgisini çekiyor. Son yıllarda plak satışlarının yeniden yükselişe geçtiğini belirten Özaslan, plakların neredeyse yeniden altın çağını yaşamaya başladığını söyledi.

#2
Foto - Türkiye’den alıp Almanya’ya bile götürenler var: Eski plaklar kıymete bindi

"Eski kuşak" olarak nitelendirilen sanatçıların yanı sıra günümüzde popüler olan pek çok şarkıcının da plak formatında albüm yayınlamaya başladığını belirten Özaslan, uzun yıllar dijitalleşmeden nasibini alan plakların dizi ve filmlerde kullanılan müziklerin de etkisiyle yeniden hatırlanır olduğunu belirtti. 25 seneden beri Gaziantep'te antikacılık yaptığını belirten Özaslan, "Bizim kasabada dükkanım vardı. 18 yaşından beri bu mesleğin içindeyim. Bir merakla başladı. İlk zamanlarda hurdacılık yapmaktaydık. Eski ve değerli eşyalar çıkıyordu. Sonra topladığım eşyaların bazılarını saklamaya başladım. Gaziantep Müzesi'ne 6 bin parça götürdüm, teslim ettim. Onlar da bana parasını teslim ettiler. Antikacılık baba mesleğimdir. Babamla köyleri geziyorduk. Köylerden eşya toplardık. Bu eşyaların çoğunu önce hurdaya veriyorduk. Sonra Gaziantep'e geldik ve dükkan açtık. Bu eşyaları ve turistik amaçlı eşyaları satmaya, almaya başladık" dedi.

#3
Foto - Türkiye’den alıp Almanya’ya bile götürenler var: Eski plaklar kıymete bindi

"Almanya'da plaklar daha pahalı olduğu için Türkiye'den alıp gidiyorlar" Son yıllarda plak ve kaset satışlarındaki artışın eskiye olan özlemle ilgili olduğunu belirten Özaslan, "Yeni nesil plaklar geliyor. Yeni gramofonlar geliyor. Plaklar da bozulmadığı için insanlar plak alıyor. Herkes plaka döndü. İstanbul bile plaka döndü. Plakları firmadan alıyoruz. Korsan değil. Bir de benim elimde 18 yaşından beri biriktirdiğim 3 bin tane kaset ve 4 bine yakın plak var. Bunları ben kendim kullanıyorum. 25 adet de elimde gramofon var. Antikaya meraklı olduğum içinde bunları biriktirdim. CD'ler çabuk bozuluyor. Fakat plaklar CD gibi değil" diye konuştu.

#4
Foto - Türkiye’den alıp Almanya’ya bile götürenler var: Eski plaklar kıymete bindi

Çoğu insan için plaktan müzik dinlemenin yerinin başka olduğunu ifade eden Özaslan, "Her gün 8-10 kişi plak ve kaset soruyor. Almancı müşterilerimiz var. Almanya'dan geldikleri zaman 10-20 tane plak alıp götürenler var. Almanya'da plaklar daha pahalı olduğu için Türkiye'den alıp gidiyorlar. Kıbrıs'tan gelenler var. İnsanlar geri plaka dönüyor. Günde 10 kişi de yeni nesil gramofon soruyor. Onlar daha güzel çalıyor. Eskiler sadece taş plak çaldığı için onları çalması zor. Taş plaklar biraz pahalı olduğu için bu yeni nesil öyle değil. Sanatçılardan yeni yeni plak dolduranlar var. Son 2-3 yıldır plak satışları iyice artıyor" şeklinde konuştu.

