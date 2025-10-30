IHA Giriş Tarihi: Türkiye’den alıp Almanya’ya bile götürenler var: Eski plaklar kıymete bindi
1960’lı ve 70’li yıllarda altın çağını yaşayan plaklar, Türkiye’de yeniden popülerliğini kazandı. 45 yıllık antikacı Hanifi Özaslan, dizi ve filmlerde kullanılan nostaljik müziklerin etkisiyle plak satışlarının son dönemde belirgin biçimde arttığını söyledi. 1960-1970'li yılların en çok tercih edilen müzik formatı plak, 1980'li yıllarda yerini kasetlere bırakmış, kasetlerin popülerliği ise 1990'ların ortalarına kadar sürmüştü. 1990'larda kasetlerin yerini CD alırken, gelişen teknolojiyla CD'ler de yerini dijital müzik platformlarına bıraktı. Dijital müzik platformları, algoritmalar ve milyonlarca şarkıya sınırsız erişime rağmen plaklara ilgi yeniden arttı.