Türkiye'den 2 bin kilometre menzilli füze ilanı! Resmen duyuruldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin savunma alanındaki dev hamlesini kamuoyu ile paylaştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin savunma sanayiinde uzun menzilli füze sistemleri ile entegre hava savunma projeleri üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.
Denizli’de düzenlenen bir programda konuşan Kacır, “2 bin kilometre menzilli füzeler geliştiriyoruz. Kendi hava sahamızı kendi imkânlarımızla koruyacağımız radar sistemleri, hava savunma sistemleri, sistemler sistemi Çelik Kubbe’yi geliştiriyoruz” dedi.
Türkiye’nin savunma sanayiinde yerlilik oranını artırma hedefi doğrultusunda kritik projelere odaklandığını belirten Kacır, uzun menzilli füze sistemlerinin geliştirilmesinin stratejik önem taşıdığını ifade etti.
Savunma sanayiinde daha güçlü bir yapıya ulaşacaklarını dile getiren Kacır, yürütülen projelerin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’nin caydırıcılık kapasitesinin artacağını söyledi.
Kacır’ın açıklamalarında “Çelik Kubbe” olarak adlandırılan entegre hava savunma mimarisi öne çıktı. Bu yapının; radar sistemleri, farklı irtifa katmanlarında görev yapacak hava savunma unsurları ve komuta kontrol altyapısının bütünleşik bir yapı altında toplanmasını hedeflediği belirtildi.
“Kendi hava sahamızı kendi imkânlarımızla koruyacağımız sistemleri geliştiriyoruz” diyen Kacır, savunma projelerinde dışa bağımlılığın azaltılmasının temel hedeflerden biri olduğunu vurguladı.
Türkiye’nin geçmişte savunma alanında çeşitli ambargo ve kısıtlamalarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Kacır, bu süreçlerin yerli ve millî üretim kapasitesinin geliştirilmesini hızlandırdığını söyledi. Son yıllarda insansız hava araçları, hava platformları ve hava savunma sistemleri alanında önemli projelerin hayata geçirildiğini belirten Kacır, savunma sanayiindeki atılımların devam edeceğini kaydetti. Bakan Kacır’ın açıklamaları, Türkiye’nin uzun menzilli füze sistemleri ile katmanlı ve entegre hava savunma altyapısını eş zamanlı geliştirme stratejisini sürdürdüğünü ortaya koyuyor. KAYNAK: GDH
