Gündem
9
Yeniakit Publisher
Pakistan Afganistan savaşı sürerken Türkiye'den çok konuşulacak karar: Gemilerimiz o ülkeye gidiyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Pakistan Afganistan savaşı sürerken Türkiye'den çok konuşulacak karar: Gemilerimiz o ülkeye gidiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalar sürerken Türkiye'nin flaş hamlesini duyurdu.

#1
Foto - Pakistan Afganistan savaşı sürerken Türkiye'den çok konuşulacak karar: Gemilerimiz o ülkeye gidiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Şu anda sıcak bir durum var, gelişme var, savaş durumu var.Pakistan'da geçtiğimiz yıl anlaşmalarını yaptığımız sahalarda da sismik çalışmayla alakalı denizlerde bir hedefimiz var. Oruç Reisi veya Barbaros Hayrettin Paşa'yı göndermeyi hedefliyoruz" dedi.

#2
Foto - Pakistan Afganistan savaşı sürerken Türkiye'den çok konuşulacak karar: Gemilerimiz o ülkeye gidiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen ‘Külliye'de Ramazan’ etkinliklerine katıldı. Bakan Bayraktar burada stantları gezip, çocuklarla sohbet etti.

#3
Foto - Pakistan Afganistan savaşı sürerken Türkiye'den çok konuşulacak karar: Gemilerimiz o ülkeye gidiyor

Burada basın mensuplarına açıklamalarda da bulunan Bayraktar, ‘Külliye’de Ramazan’ etkinliklerine ilginin her geçen gün daha da arttığını söyledi. Bayraktar, Bakanlık olarak da etkinliklerde yer aldıklarını söyleyerek, "Özellikle Bakanlığımızla ilgili kurumlarımızı burada, çocuklarımızla, gençlerimizle, ailelerle buluşturmak adına burada daha yoğun bir şekilde varız. Ramazan zaten çok özel bir zaman, çok bereketli bir zaman. Dolayısıyla bunun milletin evinde, milletle buluşması ayrı bir anlam ifade ediyor. Ve dediğim gibi her geçen yıl buradaki yoğunluk artmaya devam ediyor. Tabii özellikle bizim açımızdan biz insana dair, aslında çocuklarımıza, gençlerimize, geleceğimize dair bir iş yapıyoruz. Enerji dediğimiz iş, evet bugüne dair çok önemli bir iş çünkü her an 7 gün 24 saat enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Ama aslında çocuklarımızın geleceği için de önümüzdeki 30-40-50 yılları planladığımız bir süreci işletiyoruz. Ama yaptığımız işlerin kavranması, anlatılması açısından aslında burası da bizim için bir anlamda önemli bir platform oldu" açıklamasında bulundu.

#4
Foto - Pakistan Afganistan savaşı sürerken Türkiye'den çok konuşulacak karar: Gemilerimiz o ülkeye gidiyor

Etkinlikte yer alan stantları da gezdiğini söyleyen Bayraktar, "çocuklarımıza onların anlayabileceği dilden, biraz da böyle onları işin içerisine katmak suretiyle anlatmaya gayret ediyoruz. İşte maden tarafından başlıyoruz, Türkiye Petrolleri'nin petrol-doğalgaz işlerimiz, nükleerle alakalı yaptığımız çalışmalar. Onlar çocuklarımıza burada anlatılıyor. Adeta bir oyun gibi sergiliyoruz. Dediğim gibi yaptığımız işin toplumun bütün kesimlerince ama özellikle geleceğimizi aydınlatacak gençlerimize, çocuklarımıza buluşması açısından hakikaten güzel bir ortam olmuş oldu burada" ifadelerine yer verdi.

#5
Foto - Pakistan Afganistan savaşı sürerken Türkiye'den çok konuşulacak karar: Gemilerimiz o ülkeye gidiyor

Bakan Bayraktar, basın mensuplarının Pakistan’da yapılması planlanan sismik aramalara ilişkin sorunu da yanıtlayarak, şu ifadelere yer verdi:

#6
Foto - Pakistan Afganistan savaşı sürerken Türkiye'den çok konuşulacak karar: Gemilerimiz o ülkeye gidiyor

"Şu anda sıcak bir durum var, gelişme var, savaş durumu var. Şimdi burada gemilerimizin maketleri var. Malumunuz biz Türkiye olarak petrol ve doğalgaz aramacılığında kendi gemilerimizle, kendi sismik ve sondaj gemilerimizle çok yoğun bir faaliyet yürütüyoruz. Somali'de tabii özellikle nisan ayında inşallah gemimiz Çağrı Bey gemisi oraya varacak ve oradaki çalışmalara başlayacak. Oradan oldukça ümit var. Libya'da çalışıyoruz. Pakistan'da geçtiğimiz yıl anlaşmalarını yaptığımız sahalarda da sismik çalışmayla alakalı denizlerde bir hedefimiz var. Şu anda biz programda devam ediyoruz. Elbette ki Pakistan ve Afganistan'ın arasındaki bu çatışmaların bir an önce barışla neticelenmesi ve durması bizim için öncelikli konu. Ama yaptığımız iş esas itibariyle zorlu bir iş. Buna ilave zorluk çıkmaması bizim tabii ki beklentimiz, isteğimiz. Biz şu anda planladığımız şekilde devam ediyoruz. Bu sene için Pakistan’da bir sismik çalışma hedefimiz vardı. Oruç Reisi veya Barbaros Hayrettin Paşa'yı göndermeyi hedefliyoruz. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz."

#7
Foto - Pakistan Afganistan savaşı sürerken Türkiye'den çok konuşulacak karar: Gemilerimiz o ülkeye gidiyor

#8
Foto - Pakistan Afganistan savaşı sürerken Türkiye'den çok konuşulacak karar: Gemilerimiz o ülkeye gidiyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
