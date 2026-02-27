  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Galatasaray-Liverpool maçı için yapay zekadan şaşırtan sonuç... Beslenme uzmanı açıkladı: Sahur sofrası yarını belirliyor: Uzmanından tok tutan formül Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten CHP'nin başını çektiği vesayetçilerin uykusunu kaçıran sözler Mauro Icardi Galatasaray'da kalacak mı? İtalyan basını duyurdu Sessiz tehlike: Osteoporoz! Kemik erimesi olayının ehemmiyetini algılamalısınız... Duyurdular! Domatesle ilgili bu gelişmeyi kimse beklemiyordu gerçekten... Boşa çürütüyormuşuz Karaciğer nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten CHP'nin başını çektiği vesayetçilerin uykusunu kaçıran sözler
Recep Yeşil Giriş Tarihi:

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten CHP'nin başını çektiği vesayetçilerin uykusunu kaçıran sözler

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP'nin başını çektiği vesayetçilerin uykusunu kaçıran ifadeler kullandı. Türk siyasi tarihine 'postmodern darbe' olarak geçen 28 Şubat sürecine ilişkin açıklama yapan Bakan Gürlek, 'İnşallah bu süreçleri tekrar yaşamayacağız, yaşatmayacağız, buna izin vermeyeceğiz.' dedi.

1
#1
Foto - Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten CHP'nin başını çektiği vesayetçilerin uykusunu kaçıran sözler

Bakan Gürlek, Nevşehir'de bir otelde düzenlenen "28 Şubat Hafıza ve Adalet Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor süreçlerden geçtiğini söyledi. Yaşanan sıkıntıların hafızalardaki tazeliğini koruduğuna dikkati çeken Gürlek, şöyle konuştu: "Devletimiz gerçekten zor süreçlerden geçti. Biz o günleri öğrenciyken hatırlıyoruz. Üniversite eylemleri vardı. Özellikle başörtüsünden dolayı üniversitelere giremeyen kardeşlerimiz vardı. Sizler de o döneme bizzat şahit oldunuz. Baskılardan dolayı kiminiz görevinizi yapamadınız, kiminiz görevinizi bırakmak zorunda kaldınız ama ilkenizden ödün vermediniz. O dönemin şartlarında o kadar baskıya ve onca dayatılan zulme rağmen dimdik durdunuz. Allah'ın izniyle de o günler aşıldı. Memleketimizin, insanlarımızın o günleri unutmaması lazım. Bizim de sürekli olarak hafızalarımızda bu görüntülerin canlanması lazım. Memleketimiz nereden ne günlere geldi."

#2
Foto - Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten CHP'nin başını çektiği vesayetçilerin uykusunu kaçıran sözler

"ZİHNİYET MAALESEF DEĞİŞMİYOR" - Bakan Gürlek, Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhine hakaret ve küfre yönelik iddianamenin hazırlandığını anımsattı. Türkiye'nin yeni bir dönemece girdiğini vurgulayan Gürlek, "Artık eski gömlek bize dar geliyor. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte artık yeni bir anayasa çalışmasına başlayalım ama zihniyet maalesef değişmiyor. Orada bizim çok değerli belediye başkanımıza karşı ağza alınmayacak küfürler, hakaretler görüldü." diye konuştu.

#3
Foto - Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten CHP'nin başını çektiği vesayetçilerin uykusunu kaçıran sözler

Türkiye'nin bugünlere hangi zorlu süreçleri aşarak geldiğinin insanlara hatırlatılması gerektiğini ifade eden Gürlek, şunları kaydetti: "28 Şubat, bizim dik duruşumuzdur, onurlu duruşumuzdur. Dayatmalara, baskıya karşı 'Elif' gibi dik duruşumuzdur. Sizler bu mücadelenin onurlu, kutlu yolcularısınız. Öncelikli olarak hepinize ayrı ayrı o günler adına, devletim ve milletim adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreçleri tekrar yaşamayacağız, yaşatmayacağız, buna izin vermeyeceğiz. Şu an artık başörtü sorunu kalktı. Kardeşlerimiz, ablalarımız üniversitelerde eğitim yapabiliyor. Bakın ben hakim, savcı kökenliyim. Bizim başörtüsüyle kürsüde görev yapan hakim kardeşlerimiz var. Yani insanların kılıklarına, kıyafetlerine göre bir değer yargısı gütmenin, bir ön yargı taşımanın boş şeyler olduğunu anladık. Hiçbir zaman başınız öne eğilmedi. İnşallah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde de bu saatten sonra başınız hiçbir zaman öne eğilmeyecek çünkü millete hizmet sevdasıyla kalbi atan bir Cumhurbaşkanımız var."

#4
Foto - Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten CHP'nin başını çektiği vesayetçilerin uykusunu kaçıran sözler

"BU SAATTEN SONRA DA HİÇBİR ZAMAN GERİYE DÖNMEYECEĞİZ" - Gürlek, 28 Şubat sürecinde başörtülü olmasından dolayı asker oğlunun yemin törenine katılamayan anneler olduğunu hatırlatarak, "Başörtüsü sebebiyle hastaneye alınmayan vatandaşlarımız vardı. Bakın sağlık hizmeti, en temel bir hizmet. O günleri unutmayalım. Hafızlarımızda her zaman kalsın ama bugünkü kazanımlarımızı da unutmayalım. Allah'ın izniyle bu saatten sonra da hiçbir zaman geriye dönmeyeceğiz. O zihniyete de fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek, kentteki programları kapsamında MHP İl Başkanlığı ile Nevşehir Adliyesini de ziyaret etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

INSAN HAKLARI IHLALI VE ADALET DAGITMAYAN SOZDE YARGI DARBELERIN, 28 SUBAT 12 EYLUL 27 MAYIS VS NIN EN TIPIK OZELLIGIDIR

......hslen dev ediyor sayin vakan bu sorunlar... VATANDAS BASIT CABUK UCUZ HUSLI SEFFAF SEKILDE KENDISIYLE ILGILI BU GAK IHLALLERINE KATILMALI....TAZMINAT KOMUSYONKARINCA GÜYA 9 AYDA KARA R VERIKECEKTI 3 YILDA KARAR CIKMIYOR BU SUREDE TWNI IHLALLER OLUYOR...COZUN!
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Siyonistlerin büyük oyunu ifşa oldu! ABD'li gazeteci Ana Kasparian büyük Türkiye İsrail savaşını anlattı
Gündem

Siyonistlerin büyük oyunu ifşa oldu! ABD'li gazeteci Ana Kasparian büyük Türkiye İsrail savaşını anlattı

ABD'li gazeteci Ana Kasparian, İsrail'in İran sonrasındaki asıl hedefinin Türkiye olduğunu iddia etti.
Sıcak saatler yaşanıyor! Çin'den İsrail uyarısı
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! Çin'den İsrail uyarısı

ABD ve İran arasında tırmanan gerilimin sonucu İsrail'de artan güvenlik riskleri sonucu Çin'den vatandaşlarına dikkat çeken bir uyarı geldi...
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargıda hızlanma resti! "Hâkim kusura bakmasın" dedi: 8 yıllık davaların hesabı sorulacak!
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargıda hızlanma resti! "Hâkim kusura bakmasın" dedi: 8 yıllık davaların hesabı sorulacak!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve başlamasının ardından yargıdaki gecikmelere karşı en sert çıkışlarından birini yaptı.
Siyonistlerin uşağı haydut ABD'den İsviçre bankasına kirli operasyon! Finansal terör estiren Washington, Rusya ve İran'ın en büyük bankasına çöktü
Gündem

Siyonistlerin uşağı haydut ABD'den İsviçre bankasına kirli operasyon! Finansal terör estiren Washington, Rusya ve İran'ın en büyük bankasına çöktü

Küresel sömürü düzeninin merkezi haydut ABD, İsviçre merkezli MBaer Merchant Bank’ın fişini çekmek için düğmeye bastı. Kendinden olmayan her..
Türkiye yeni güne çok büyük bir operasyonla uyandı! 18 şirkete el konuldu
Gündem

Türkiye yeni güne çok büyük bir operasyonla uyandı! 18 şirkete el konuldu

İstanbul'da yeni gün büyük operasyonla başladı. Yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 18 şirkete el konuldu.

CHP'de rüşvet diyen yandı! Ekrem'in trolleri infaz etti!
Gündem

CHP'de rüşvet diyen yandı! Ekrem'in trolleri infaz etti!

"Partimiz rüşvet ve yolsuzluktan arınmalı" şeklinde bildiri yayımlayan 30 CHP'li eski ilçe başkanı ihraç edildi. Kararı CHP Genel Merkezi de..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23