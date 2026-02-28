  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Teknoloji-Bilişim
Pentapostagma resmi olmasa da Türkiye için alınan F-35 kararını kamuoyuna duyurdu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Pentapostagma resmi olmasa da Türkiye için alınan F-35 kararını kamuoyuna duyurdu

Yunan Pentapostagma, ABD ile Türkiye arasında yapılacak çifte anlaşmayla F-35 savaş uçaklarının Ankara'ya geleceğini yazdı.

#1
Foto - Pentapostagma resmi olmasa da Türkiye için alınan F-35 kararını kamuoyuna duyurdu

Yabancı basın, Türkiye ile ABD arasında iki kritik anlaşmanın yakında imzalanabileceğini bildirdi. Türkiye'nin, ABD ile 500 milyar dolarlık kapsamlı bir enerji işbirliği anlaşmasına hazırlandığı ve bu çerçevenin F-35 savaş uçağı alımının önünü açabileceği öne sürüldü.

#2
Foto - Pentapostagma resmi olmasa da Türkiye için alınan F-35 kararını kamuoyuna duyurdu

Haberlerde, Amerikan enerji şirketlerinin Doğu Akdeniz'de Türk karasularında ortak arama, üretim ve boru hattı geliştirme projelerine doğrudan yatırım yapmasının yanı sıra Suriye ve Libya'daki projeleri de içerebileceği ifade edildi. Planın ayrıca Amerikan yatırımlarının Türk finans sistemine de girmesini kapsadığı iddia edildi.

#3
Foto - Pentapostagma resmi olmasa da Türkiye için alınan F-35 kararını kamuoyuna duyurdu

EURACTIV'e göre bu doğrultuda Washington ile Ankara arasında enerji yatırımlarını savunma tedarikiyle ilişkilendiren geniş kapsamlı bir mutabakat üzerinde görüşmeler yürütülüyor.

#4
Foto - Pentapostagma resmi olmasa da Türkiye için alınan F-35 kararını kamuoyuna duyurdu

Yunan medyası olası anlaşmayı endişeyle karşılarken, Pentapostagma haber sitesi, doğrulanması halinde bu tür bir adımın, Atina ve Tel Aviv'de ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politikaya yönelik iş odaklı yaklaşımına ilişkin endişeleri artırabileceğini bildirdi.

#5
Foto - Pentapostagma resmi olmasa da Türkiye için alınan F-35 kararını kamuoyuna duyurdu

Yunan medyası haberde, önerilen enerji paketinin, Türkiye'nin F-35 Lightning II savaş uçaklarının satın alımına devam etmesinin önünü açacağı ifade edilirken, daha geniş kapsamlı anlaşmanın imzalanmasının 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında gerçekleşmesinin beklendiği vurgulandı.

#6
Foto - Pentapostagma resmi olmasa da Türkiye için alınan F-35 kararını kamuoyuna duyurdu

Haberde, bu gelişmenin ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ın bu ayın başlarında yaptığı ve F-35 sorununun önümüzdeki dört ila altı ay içinde çözülebileceğine dair açıklamalarını destekler nitelikte olduğu belirtildi.

#7
Foto - Pentapostagma resmi olmasa da Türkiye için alınan F-35 kararını kamuoyuna duyurdu

KAYNAK: STAR

