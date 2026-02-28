  • İSTANBUL
Hülya Koçyiğit'in damadına aitti! Satılmasına karar verildi
Hülya Koçyiğit'in damadına aitti! Satılmasına karar verildi

Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar’a ait dev işletme hakkında flaş karar alındı. 2018 yılında konkordato ilan eden işletme resmen satılıyor.

Foto - Hülya Koçyiğit'in damadına aitti! Satılmasına karar verildi

İstanbul 3. İcra Dairesi’nin verdiği ilana göre tescilli marka Alkoçlar Exclusive satışa çıkarıldı. Otelcilik sektöründe önemli bir yere sahip olan otel için muhammen bedel 5 milyon TL olarak belirlendi. İlk açık artırma tarihi 9 Mart olarak ilan edildi.

Foto - Hülya Koçyiğit'in damadına aitti! Satılmasına karar verildi

Hülya Koçyiğit'in damadı olarak da bilinen Ender Alkoçlar’a ait, 1400 yatak kapasiteli 3 otelin işletmecisi olan Alkoçlar Otelcilik, içine düştüğü finansal darboğazı aşamayarak 2018 yılında konkordato talebinde bulunmuş, o süreçte Bodrum ve Alaçatı’daki Alkoçlar Exclusive otelleri kapatılmıştı.

Foto - Hülya Koçyiğit'in damadına aitti! Satılmasına karar verildi

Şirket daha sonra iflas etmişti. Alkoçlar sitesinde bir veda mesajı yayınlamıştı. Bu mesajda Alkoçlar, misafirlerine şöyle seslendi:

Foto - Hülya Koçyiğit'in damadına aitti! Satılmasına karar verildi

“Alkoçlar Oteller Grubu 1950 yılında kurulmuş ve kurulduğu tarihten itibaren Türkiye’nin en eski yerli ve milli otel zinciri olarak birçok ilke imza atmıştır. Alkoçlar 70 yılda; 21 yurtiçi ve yurtdışı otel işletmesi yaparak, konaklama ve eğlenceyi birleştirerek her zaman ilkleri yapmaya çalışmıştır.

Foto - Hülya Koçyiğit'in damadına aitti! Satılmasına karar verildi

Alkoçlar Otelleri Yönetim Kurulu 2020 yılında turizm ve konaklama bölümünden çıkma kararı alarak ve elindeki otelleri devrederek turizmi konaklama bölümünü kapatmaya karar vermiştir.

Foto - Hülya Koçyiğit'in damadına aitti! Satılmasına karar verildi

Geçen bu 70 yıl içerisinde gerek Türkiye ekonomisine büyük yatırımlar yapmış, gerek ise sektöre binlerce çalışan kazandırarak istihdamı teşvik etmiştir. Bu durum ise Alkoçlar adına geride bıraktığı en büyük kazancı olmuştur.

Foto - Hülya Koçyiğit'in damadına aitti! Satılmasına karar verildi

Senelerce bize destek olan başta mesai arkadaşlarımıza, yöneticilerimize, seyahat acentelerine ve bizleri tercih eden tüm yerli ve yabancı misafirlerimize şükranlarımızı sunarız.”

