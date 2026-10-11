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Bakkaldan doktora milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kritik karar çıktı, artık zorunlu oldu

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Bakkaldan doktora milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kritik karar çıktı, artık zorunlu oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, elektronik tebligat sisteminin kapsamını genişleterek şirketler, çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri dahil çok sayıda vergi mükellefini sisteme dahil etti. Yeni düzenlemeyle vergi bildirimleri elektronik ortamda yapılacak. Henüz kayıt yaptırmayan mükellefler, vergi daireleri veya Dijital Vergi Dairesi üzerinden başvurabilecek ve tebligatlarına e-Devlet aracılığıyla da ulaşabilecek.

#1
Foto - Bakkaldan doktora milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kritik karar çıktı, artık zorunlu oldu

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımladığı yeni tebliğle elektronik tebligat sisteminin kapsamını genişletti. Düzenlemeyle birlikte az sayıda istisna dışında vergi mükelleflerinin elektronik tebligat sistemine dahil edilmesi zorunlu hale getirildi.

#2
Foto - Bakkaldan doktora milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kritik karar çıktı, artık zorunlu oldu

11 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, şirketlerin yanı sıra tarımsal faaliyetlerden gelir elde edenler, hayvan yetiştiricileri ve diğer vergi mükellefleri de elektronik tebligat sisteminin kapsamına alındı. Yeni düzenlemeyle vergi bildirimlerinin elektronik ortam üzerinden yapılması ve kağıda dayalı tebligat uygulamasının sona erdirilmesi öngörülüyor.

#3
Foto - Bakkaldan doktora milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kritik karar çıktı, artık zorunlu oldu

Bakanlığın yayımladığı tebliğde, elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan mükellefler şöyle sıralandı: “Kurumlar vergisi mükellefleri, ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, kollektif şirketler ile adi komandit şirketler ve 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabında adına tescil yapılan gerçek kişiler ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller bu tebliğde belirlenen sürelerde bildirimde bulunarak elektronik tebligat sistemine dâhil olmak ve bu sistemi kullanmak zorundadır.”

#4
Foto - Bakkaldan doktora milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kritik karar çıktı, artık zorunlu oldu

Tebliğin yayımlanmasından önce elektronik tebligat sistemine kayıt yaptıran mükellefler için yeniden başvuru şartı getirilmedi. Henüz sisteme dahil olmayan ve elektronik tebligat kullanma zorunluluğu bulunan mükellefler için ise süre belirlendi. Tebliğde konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı: “Tebliğin yayımı tarihinden önce elektronik tebligat sistemine dâhil olmayan ve elektronik tebligat sistemi kullanmak zorunda olan; kurumlar vergisi mükellefleri, ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ve kollektif şirketler ile adi komandit şirketler tebliğin yayımını izleyen ayın sonuna kadar elektronik tebligat sistemine dâhil olmak zorundadır.”

#5
Foto - Bakkaldan doktora milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kritik karar çıktı, artık zorunlu oldu

Düzenlemeye göre, elektronik tebligat sistemine henüz kayıt yaptırmamış mükelleflerin belirtilen süre içerisinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Elektronik tebligat sistemine dahil olmak isteyen mükellefler, vergi dairelerine başvurarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Başvurular ayrıca Dijital Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda da yapılabilecek. Tebliğde dijital başvurulara ilişkin şu açıklamaya yer verildi: “Dijital Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda yapılan başvurularda başvuru sahibi tarafından e-posta ve/veya kısa mesaj (SMS) doğrulaması yapılarak elektronik tebligat aktivasyon işlemi tamamlanır.”

#6
Foto - Bakkaldan doktora milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kritik karar çıktı, artık zorunlu oldu

Yeni düzenlemeye göre mükellefler, elektronik tebligat sistemine Dijital Vergi Dairesi veya e-Devlet Kapısı üzerinden erişebilecek. Dijital Vergi Dairesi şifresi bulunan gerçek ve tüzel kişiler, T.C. kimlik numarası, vergi numarası veya kullanıcı kodu ile şifrelerini kullanarak elektronik tebligatlarını görüntüleyebilecek. Dijital Vergi Dairesi şifresi bulunmayan gerçek kişiler ise e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yapabilecek. Bu kişiler, e-Devlet aracılığıyla oluşturacakları yeni şifreyi kullanarak da elektronik tebligatlarına ulaşabilecek. Mükellefler, e-Devlet Kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak Gelir İdaresi Başkanlığının elektronik tebligat sistemine doğrudan erişim sağlayabilecek. Böylece elektronik tebligat kapsamına alınan mükellefler, kendilerine gönderilen vergi bildirimlerini Dijital Vergi Dairesi veya e-Devlet üzerinden takip edebilecek.

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