Bakkaldan doktora milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kritik karar çıktı, artık zorunlu oldu

Bakanlığın yayımladığı tebliğde, elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan mükellefler şöyle sıralandı: “Kurumlar vergisi mükellefleri, ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, kollektif şirketler ile adi komandit şirketler ve 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabında adına tescil yapılan gerçek kişiler ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller bu tebliğde belirlenen sürelerde bildirimde bulunarak elektronik tebligat sistemine dâhil olmak ve bu sistemi kullanmak zorundadır.”