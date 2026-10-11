Bakkaldan doktora milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kritik karar çıktı, artık zorunlu oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı, elektronik tebligat sisteminin kapsamını genişleterek şirketler, çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri dahil çok sayıda vergi mükellefini sisteme dahil etti. Yeni düzenlemeyle vergi bildirimleri elektronik ortamda yapılacak. Henüz kayıt yaptırmayan mükellefler, vergi daireleri veya Dijital Vergi Dairesi üzerinden başvurabilecek ve tebligatlarına e-Devlet aracılığıyla da ulaşabilecek.