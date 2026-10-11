  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye dışa bağımlılığa resmen son veriyor! Roketsan’ın 14 katlı apartman büyüklüğündeki dev projesi dünyayı sallayacak Karadeniz'de palamut bereketi ağları patlattı! Balıkçılar ekmek teknesi için balığa çıktı “Milyonlarca ton petrol ve doğalgaz var” deniliyor! Yerin 8 bin metre altından fışkıran devasa rezerv tüm dünyaya ilan edildi Kapadokya'da karanlığı aydınlatan anlamlı destek! Işıklar bu kez Mazlum Gazze için yandı! O isimden Azerbaycan’daki başörtüsü yasağına çok sert tepki: Bu bir sapık zihniyettir Siyonist basında dikkat çeken yeni kanlı plan deşifre oldu! Katil Netanyahu ile zorba Trump’ın İran pazarlığı Beşiktaş, Kocaelispor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler Sfenks’in altında başka bir tarih yatıyor! 1927’de bulundu, sırrı şimdi çözüldü Bakkaldan doktora milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kritik karar çıktı, artık zorunlu oldu Türkiye’de sadece tek bir ilçede yetişiyor! Kışın 6 ay boyunca bozulmuyor: Şekli ve aromasıyla dünyada eşi benzeri yok
Gündem
8
Yeniakit Publisher
O isimden Azerbaycan’daki başörtüsü yasağına çok sert tepki: Bu bir sapık zihniyettir

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

O isimden Azerbaycan’daki başörtüsü yasağına çok sert tepki: Bu bir sapık zihniyettir

Azerbaycan genelindeki devlet okullarında kılık-kıyafet yönetmeliği gerekçe gösterilerek başörtüsü kısıtlamasının katı bir şekilde yeniden uygulanmaya başlanması, ülkede büyük bir toplumsal tepki dalgası oluşturdu. Karabağ gazilerinin ve şehit çocuklarının bile okullara alınmadığı yönündeki iddialara sert çıkan Azerbaycanlı gazeteci Nigar Ögeday, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e seslenerek bu haksız uygulamaya derhal son verilmesini istedi.

#1
Foto - O isimden Azerbaycan’daki başörtüsü yasağına çok sert tepki: Bu bir sapık zihniyettir

Azerbaycan genelindeki devlet okullarında son haftalarda kılık-kıyafet yönetmeliği gerekçe gösterilerek başörtüsü kısıtlamasının yeniden katı bir şekilde uygulanmaya başlanması, kamuoyunda ciddi bir tartışma başlatmıştı. Birçok okulda başörtülü öğrenciler kapıdan çevrilerek evlerine gönderilmişti. Yaşanan son gelişmelerin ardından, çok sayıda sivil toplum kuruluşu, hukukçu ve vatandaş harekete geçti. Özellikle Karabağ zaferinde uzuvlarını kaybeden gazi ve şehit ailelerinin bu muameleye maruz kalmasının vicdanları yaraladığını belirten kamuoyu, Bakü yönetiminden anayasa ile güvence altına alınan eğitim hakkı ve inanç özgürlüğünün önündeki keyfi engellemelerin derhal kaldırılmasını talep ediyor.

#2
Foto - O isimden Azerbaycan’daki başörtüsü yasağına çok sert tepki: Bu bir sapık zihniyettir

Azerbaycanlı gazeteci Nigar Ögeday, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir video ile Azerbaycan okullarında uygulanan başörtüsü yasağına sert tepki gösterdi. Ülkenin sanat ve medya dünyasının ardından eğitim sisteminin de hedef alındığını belirten Ögeday, "Kızlarımızın ve öğretmenlerimizin başörtüsünü bahane ederek, siyonizmin emriyle Azerbaycan'ın geleceğini yok ediyorlar." dedi.

#3
Foto - O isimden Azerbaycan’daki başörtüsü yasağına çok sert tepki: Bu bir sapık zihniyettir

44 günlük Karabağ Savaşı'nda kolunu kaybeden bir gazinin, başörtülü kızının okula alınmamasına yönelik isyanına yer veren Ögeday, yetkililerin yanlış kararlar aldığını vurguladı. Din ve inancın bir seçim, eğitimin ise ülkenin geleceği olduğuna dikkat çeken Ögeday, "İnsanların seçimine müdahale edemezsiniz ama onların eğitim alması için her bir devletin borcudur ki arkalarında dursun." diye konuştu.

#4
Foto - O isimden Azerbaycan’daki başörtüsü yasağına çok sert tepki: Bu bir sapık zihniyettir

Eğitim Bakanı'nı ve yasağı uygulayan bürokratları sert bir dille eleştiren Ögeday, Karabağ'da savaşan gazilerin ve şehitlerin çocuklarına yapılan muamelenin kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Gazinin feryadına sessiz kalınmaması gerektiğini anlatan Ögeday açıklamalarda bulunarak, "O oğlan savaşmaya giderken, o toprakları azat ederken evladı o toprağın üstünde rahat yaşasın diye azat etti. Siz bugün Ermenilerin kısasını mı alıyorsunuz bunlardan? Siz siyonizmin ne zamana kadar kölesi olacaksınız?" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - O isimden Azerbaycan’daki başörtüsü yasağına çok sert tepki: Bu bir sapık zihniyettir

Videoda ayrıca 9 yaşındaki şehit kızı Kerbelayi Hatice'nin başörtüsü nedeniyle yaşadığı mağduriyeti de paylaşan Ögeday, bir şehit çocuğuna bu sözleri söyleten sistemin utanç verici olduğunu kaydetti. Başörtülü öğrencilerin başlarını zorla açtırmaya çalışan okul müdürlerine tepki gösteren Ögeday, "Bugün sizin işinden ettiğiniz, saçını aç gel, tellerini görmek istediğiniz, ağzınızın suyunu akıtarak bakmak istediğiniz bu bir sapık zihniyettir." dedi.

#6
Foto - O isimden Azerbaycan’daki başörtüsü yasağına çok sert tepki: Bu bir sapık zihniyettir

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 15 Nisan'da İslamofobi üzerine yaptığı konuşmayı hatırlatan Ögeday, "Cenap Prezident, dünyaya bakmaya gerek yok. Sağına soluna baksan o memurların ne kadar İslam düşmanı olduğunu göreceksin." diye konuştu. Eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in dini değerlere sahip çıkılması gerektiğine dair sözlerini de hatırlatan Ögeday, mevcut bürokratların devlete ve kurucu liderin mirasına ihanet ettiğini savundu.

#7
Foto - O isimden Azerbaycan’daki başörtüsü yasağına çok sert tepki: Bu bir sapık zihniyettir

Başörtüsü yasağının arkasında karanlık bir plan olduğunu belirterek, "İçeride bir el Azerbaycan'da çevriliş hazırlıyor. Ve bu çevrilişi Avrupa'da eğitim almış, siyonizmin paralarıyla bugün Azerbaycan'da yüksek makamlara ucalmış kesimler yapıyor." ifadelerini kullandı. Gözyaşları içinde okuldan ayrılmak zorunda kalan başörtülü bir öğretmen ve öğrencilerin görüntülerini de paylaşan Ögeday, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Mihriban Aliyeva'ya çağrıda bulundu. Bu zulmün durdurulması gerektiğini vurgulayan Ögeday, "Bir insanı eğitimden uzaklaştırmak, onun geleceğini yok etmek, İsrail'in bombalarıyla öldürülen çocuğa beraberdir ve ondan daha beterdir. Durdurun bu eğitim katliamını." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
YÖK Başkanı Özvar'dan İmam Buhârî vurgusu!
Eğitim

YÖK Başkanı Özvar'dan İmam Buhârî vurgusu!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "İmam Buhârî’nin İlmî Mirası: Geleneksel ve..
ASELSAN'a abandıkça abandı!
Ekonomi

ASELSAN'a abandıkça abandı!

Küresel finans piyasalarının sömürü çarklarından ABD merkezli Bank of America (BofA), Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği milyarlarca liralık..
Ömer Çelik, Özgür'ü yerin dibine soktu
Gündem

Ömer Çelik, Özgür'ü yerin dibine soktu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i "Ülke yönetimi bilgisi ilkokul seviyesinde bile değil" ifadeleriyle yerin..
Araç lastiklerinizi 1 TL ile kontrol ettiniz mi?
Aktüel

Araç lastiklerinizi 1 TL ile kontrol ettiniz mi?

Araç sahipleri, 1 TL madeni parayla lastiklerinin diş derinliğini kontrol ederek aşınma durumu hakkında fikir edinebiliyor.
Özel'den önce özür sonra pişkinlik!
Gündem

Özel'den önce özür sonra pişkinlik!

YENİ Parti lideri Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babasından özür diledi. Özel özrünün ardından pişkin..
Yıldırım caminin minaresine isabet etti
Yaşam

Yıldırım caminin minaresine isabet etti

Hatay Erzin'de sağanak sırasında Yeşiltepe Mahallesi Camii’nin minaresine yıldırım düştü.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23