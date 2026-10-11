O isimden Azerbaycan’daki başörtüsü yasağına çok sert tepki: Bu bir sapık zihniyettir

Başörtüsü yasağının arkasında karanlık bir plan olduğunu belirterek, "İçeride bir el Azerbaycan'da çevriliş hazırlıyor. Ve bu çevrilişi Avrupa'da eğitim almış, siyonizmin paralarıyla bugün Azerbaycan'da yüksek makamlara ucalmış kesimler yapıyor." ifadelerini kullandı. Gözyaşları içinde okuldan ayrılmak zorunda kalan başörtülü bir öğretmen ve öğrencilerin görüntülerini de paylaşan Ögeday, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Mihriban Aliyeva'ya çağrıda bulundu. Bu zulmün durdurulması gerektiğini vurgulayan Ögeday, "Bir insanı eğitimden uzaklaştırmak, onun geleceğini yok etmek, İsrail'in bombalarıyla öldürülen çocuğa beraberdir ve ondan daha beterdir. Durdurun bu eğitim katliamını." dedi.