O isimden Azerbaycan’daki başörtüsü yasağına çok sert tepki: Bu bir sapık zihniyettir
Azerbaycan genelindeki devlet okullarında kılık-kıyafet yönetmeliği gerekçe gösterilerek başörtüsü kısıtlamasının katı bir şekilde yeniden uygulanmaya başlanması, ülkede büyük bir toplumsal tepki dalgası oluşturdu. Karabağ gazilerinin ve şehit çocuklarının bile okullara alınmadığı yönündeki iddialara sert çıkan Azerbaycanlı gazeteci Nigar Ögeday, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e seslenerek bu haksız uygulamaya derhal son verilmesini istedi.