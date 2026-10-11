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"Milyonlarca ton petrol ve doğalgaz var" deniliyor! Yerin 8 bin metre altından fışkıran devasa rezerv tüm dünyaya ilan edildi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

“Milyonlarca ton petrol ve doğalgaz var” deniliyor! Yerin 8 bin metre altından fışkıran devasa rezerv tüm dünyaya ilan edildi

Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC), ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Taklamakan Çölü'ndeki Fuman Petrol Sahası'nda yürütülen devasa projenin güncel verilerini paylaştı. Zorlu coğrafi şartlara rağmen yerin 8 bin 80 metre altına inen mühendislerin gerçekleştirdiği ultra derin sondaj faaliyetlerinde 500 milyon yıllık kayaçlara ulaşıldığı ve toplam petrol ile doğal gaz üretiminin 26 milyon tonu aştığı duyuruldu.

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Foto - "Milyonlarca ton petrol ve doğalgaz var" deniliyor! Yerin 8 bin metre altından fışkıran devasa rezerv tüm dünyaya ilan edildi

Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC), ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yer alan Taklamakan Çölü’ndeki Fuman Petrol Sahası’nda yürütülen çalışmalara ilişkin güncel verileri paylaştı. Zorlu coğrafi koşullara ve aşırı derinliklere rağmen sahadaki toplam petrol ve doğal gaz üretimi, petrol eşdeğeri olarak 26,86 milyon tona ulaştı.

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Foto - "Milyonlarca ton petrol ve doğalgaz var" deniliyor! Yerin 8 bin metre altından fışkıran devasa rezerv tüm dünyaya ilan edildi

Saha geliştirme projeleri kapsamında, Taklamakan Çölü sınırları içerisindeki Zhentan-1 kuyusunda yürütülen sondaj faaliyetinde rekor bir derinliğe ulaşıldı. Mühendisler, yer yüzeyinin 8,080 metre altından ilk kez kaya karot örnekleri çıkardı. Çin Merkez Televizyonu’nun (CCTV) aktardığı bilgilere göre, elde edilen jeolojik örneklerin yaklaşık 500 milyon yıllık bir geçmişe sahip olduğu belirtildi. Bu çalışma, Çin’in Tarım Havzası’nda 8 bin metrenin üzerindeki bir derinlikten başarıyla karot örneği aldığı ilk operasyon olarak kayıtlara geçti.

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Foto - "Milyonlarca ton petrol ve doğalgaz var" deniliyor! Yerin 8 bin metre altından fışkıran devasa rezerv tüm dünyaya ilan edildi

Açıklanan üretim rakamlarına göre Fuman Petrol Sahası’ndan bugüne kadar 20,36 milyon ton ham petrol ve 8,15 milyar metreküp doğal gaz çıkarıldı. Bölgedeki altyapı faaliyetleri çerçevesinde toplam 485 ultra derin kuyu açılırken, bu kuyuların 133’ünün her birinden 100 bin tonun üzerinde, 464’ünün her birinden ise 10 bin tonun üzerinde üretim sağlandı.

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Foto - "Milyonlarca ton petrol ve doğalgaz var" deniliyor! Yerin 8 bin metre altından fışkıran devasa rezerv tüm dünyaya ilan edildi

Çin devlet medyasında yer alan verilere göre, Taklamakan Çölü’nü de kapsayan Tarım Havzası genelinde kanıtlanmış petrol ve gaz rezervi 5 milyar tonu aşmış durumda. Söz konusu rezervlerin yarısından fazlasının 6 bin metreden daha derin tabakalarda bulunduğu kaydedildi.

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Foto - "Milyonlarca ton petrol ve doğalgaz var" deniliyor! Yerin 8 bin metre altından fışkıran devasa rezerv tüm dünyaya ilan edildi

CNPC yetkilileri ve teknik ekipler, 8 bin metrenin altından alınan yeni kaya örneklerinin analiz edilmesiyle katman kalınlıkları, hidrokarbon olgunluk seviyeleri ve çölün daha derin noktalarındaki potansiyel enerji kaynakları hakkında teknik değerlendirmelerin sürdürüleceğini bildirdi.

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