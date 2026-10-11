“Milyonlarca ton petrol ve doğalgaz var” deniliyor! Yerin 8 bin metre altından fışkıran devasa rezerv tüm dünyaya ilan edildi
Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC), ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Taklamakan Çölü'ndeki Fuman Petrol Sahası'nda yürütülen devasa projenin güncel verilerini paylaştı. Zorlu coğrafi şartlara rağmen yerin 8 bin 80 metre altına inen mühendislerin gerçekleştirdiği ultra derin sondaj faaliyetlerinde 500 milyon yıllık kayaçlara ulaşıldığı ve toplam petrol ile doğal gaz üretiminin 26 milyon tonu aştığı duyuruldu.