“Milyonlarca ton petrol ve doğalgaz var” deniliyor! Yerin 8 bin metre altından fışkıran devasa rezerv tüm dünyaya ilan edildi

Açıklanan üretim rakamlarına göre Fuman Petrol Sahası’ndan bugüne kadar 20,36 milyon ton ham petrol ve 8,15 milyar metreküp doğal gaz çıkarıldı. Bölgedeki altyapı faaliyetleri çerçevesinde toplam 485 ultra derin kuyu açılırken, bu kuyuların 133’ünün her birinden 100 bin tonun üzerinde, 464’ünün her birinden ise 10 bin tonun üzerinde üretim sağlandı.