Herkesi ters köşe yapan çıkış! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanından bakanlığın olay kararına itiraz
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun sigara satışında T.C. kimlik numarası şartı getirilmesi için kanun teklifinin birkaç hafta içinde Meclis'e sunulacağını açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan itiraz geldi. Düzenlemenin vatandaşlarda mahremiyet endişesi oluşturabileceğini belirten Saral, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin tepkisini çekecek kararların yükünü taşımak zorunda bırakılmaması gerektiğini söyledi.