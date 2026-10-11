Herkesi ters köşe yapan çıkış! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanından bakanlığın olay kararına itiraz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun duyurduğu düzenlemeye karşı çıktı. Sigaranın zararlarının herkes tarafından bilindiğini belirten Saral, bunun vatandaşlardan kimlik numarası istenmesini haklı kılmayacağını savundu. Saral, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sigaranın zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bir paket sigara almak için vatandaştan T.C. kimlik numarası istenmesi de kabul edilebilir bir uygulama olarak görülmemelidir."