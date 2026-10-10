Türkiye'de sadece iki tane bulunuyor: 60 milyon TL'lik araç tutkusu!

KOLEKSİYONUN DEĞERİ YAKLAŞIK 60 MİLYON TL "Bunlar 59 modelden başlıyor 78 modele kadar. Araçlarımız mevcut. İçlerinde tabii bunlar tek kapı, otomatik ve V8 motor olduğundan dolayı klasikte bunlar değerli araçlar. Biz de burada bana babamdan kalma, yani babamın, benden önce babamın da klasik araçlara merakı vardı. Ben de ondan devraldım. İşte kendi çabalarımızca arabalarımıza işte düzenli bir şekilde bakıyoruz. 10 yıldır klasik araçlara karşı merakım var. Bana göre araçların fiyatı paha biçilmez. Sonuçta hepsinin farklı bir anısı, farklı bir hikayesi var. Ama genel olarak yani bir fiyat olarak da sorarsan da hemen hemen hepsi 55-60 milyon civarında fiyatları var. Favori aracım ise Chevrolet Corvette Stingray diyebilirim."