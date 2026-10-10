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Yeniakit Publisher
Türkiye'de sadece iki tane bulunuyor: 60 milyon TL'lik araç tutkusu!

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Türkiye'de sadece iki tane bulunuyor: 60 milyon TL'lik araç tutkusu!

Erzurum'da yaşayan Burak Arpacık, babasından miras kalan klasik araç merakını 60 milyon TL'lik bir koleksiyona dönüştürdü.

#1
Foto - Türkiye'de sadece iki tane bulunuyor: 60 milyon TL'lik araç tutkusu!

11 KLASİK ARAÇ YER ALIYOR Pasinler ilçesi yolu üzerindeki bir fabrikada bulunan koleksiyonda, 1959 modelden 1978 modele kadar farklı marka ve modellerde 11 klasik otomobil yer alıyor.

#2
Foto - Türkiye'de sadece iki tane bulunuyor: 60 milyon TL'lik araç tutkusu!

Mustang, Chevrolet, Mercedes ve Buick gibi markalara ait araçların bulunduğu koleksiyonun toplam değerinin yaklaşık 55-60 milyon TL olduğu belirtildi.

#3
Foto - Türkiye'de sadece iki tane bulunuyor: 60 milyon TL'lik araç tutkusu!

TÜRKİYE'DE SADECE 2 TANE VAR Araçlar arasında iki kapılı, otomatik ve V8 motorlu modellerin yanı sıra geçmişte Adana milletvekillerinden birinin makam aracı olarak kullanıldığı belirtilen 1962 model Chevrolet Impala ile dünyada 3 bin 88 adet üretildiği ve Türkiye'de yalnızca 2 tane bulunduğu belirtilen 1968 model Ford Mustang de bulunuyor.

#4
Foto - Türkiye'de sadece iki tane bulunuyor: 60 milyon TL'lik araç tutkusu!

10 YILLIK BİR TUTKU Yaklaşık 10 yıldır klasik otomobillerle ilgilenen Arpacık, araçlarını zaman içerisinde biriktirirken otomobillerin orijinalliğini korumaya çalışıyor. Klasik otomobillerin değerini ise aracın nadirliği, orijinalliği, geçmişi ve kondisyonu belirliyor.

#5
Foto - Türkiye'de sadece iki tane bulunuyor: 60 milyon TL'lik araç tutkusu!

Garajında 11 tane klasik aracı olduğunu ifa eden Burak Arpacık, yaptığı açıklamDÜNYADA 3 BİN 88 ADET ÜRETİLDİ, BİRİ BU GARAJDA Erzurum Klasik Arabalar Kulübü Başkanı Mehmet Sadık Körükler ise, "Grup üyelerimizden Burak Arpacık kardeşimizin garajındayız. Garajda 11 farklı aracımız var. 6 farklı markaya sahipler. 1959 ve 1978 yılları arasına sahip modelleri. Araçlarımızın yüzde 80'i iki kapı modeldir. İki kapı model araçlar klasiklerde genelde aranan niteliktir. Nispeten direksiz araçlarımız da kıymetli olsa da iki kapı araçlar genelde klasikte zirvedir. Burada da muhtelif özelliklere sahip araçlar vardır. Mesela geçmişte Adana milletvekilinin makam aracı olarak kullandığı bir aracımız var. Onun yanı sıra dünyada 3 bin 88 adet üretilip Türkiye'de sadece şu an iki tane olan ve birisi de Erzurum'da bu garajda olan Ford Mustang bir aracımız var." diye konuştu.ada şunları söyledi:

#6
Foto - Türkiye'de sadece iki tane bulunuyor: 60 milyon TL'lik araç tutkusu!

KOLEKSİYONUN DEĞERİ YAKLAŞIK 60 MİLYON TL "Bunlar 59 modelden başlıyor 78 modele kadar. Araçlarımız mevcut. İçlerinde tabii bunlar tek kapı, otomatik ve V8 motor olduğundan dolayı klasikte bunlar değerli araçlar. Biz de burada bana babamdan kalma, yani babamın, benden önce babamın da klasik araçlara merakı vardı. Ben de ondan devraldım. İşte kendi çabalarımızca arabalarımıza işte düzenli bir şekilde bakıyoruz. 10 yıldır klasik araçlara karşı merakım var. Bana göre araçların fiyatı paha biçilmez. Sonuçta hepsinin farklı bir anısı, farklı bir hikayesi var. Ama genel olarak yani bir fiyat olarak da sorarsan da hemen hemen hepsi 55-60 milyon civarında fiyatları var. Favori aracım ise Chevrolet Corvette Stingray diyebilirim."

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