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Türkiye yeni güne Adana'dan gelen kötü haberle uyandı

2022-10-12 09:35:58
Türkiye yeni güne Adana'dan gelen kötü haberle uyandı

Adana'da fabrika işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

#1
Foto - Türkiye yeni güne Adana'dan gelen kötü haberle uyandı

Ercan A'nın kullandığı 01 S 2536 plakalı servis minibüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nu merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne bağlayan yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi.

#2
Foto - Türkiye yeni güne Adana'dan gelen kötü haberle uyandı

Kazada araçta bulunan 15 kişi yaralandı, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Türkiye yeni güne Adana'dan gelen kötü haberle uyandı

Yaralılar ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

#4
Foto - Türkiye yeni güne Adana'dan gelen kötü haberle uyandı

Sürücü Ercan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

#5
Foto - Türkiye yeni güne Adana'dan gelen kötü haberle uyandı

Kaza yerinden görüntüler...

#6
Foto - Türkiye yeni güne Adana'dan gelen kötü haberle uyandı

Kaza yerinden görüntüler...

#7
Foto - Türkiye yeni güne Adana'dan gelen kötü haberle uyandı

Kaza yerinden görüntüler...

#8
Foto - Türkiye yeni güne Adana'dan gelen kötü haberle uyandı

Kaza yerinden görüntüler...

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