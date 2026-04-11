Türkiye tartışması patladı: Milyarca dolarlık servet çıkışı yaşanıyor, BAE'nin yerini alacaklar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye tartışması patladı: Milyarca dolarlık servet çıkışı yaşanıyor, BAE'nin yerini alacaklar

Batı basını, Körfez'de yaşanan çatışma nedeniyle İstanbul'un Dubai'ye alternatif olup olmayacağı konusunu tartışmaya başladı.

Körfez’de artan savaş riski ve Dubai merkezli sermaye çıkışı, İstanbul’un küresel finans merkezi olma potansiyelini yeniden gündeme taşıdı.

Orta Doğu’da ABD-İsrail-İran hattında artan gerilim, yalnızca güvenlik risklerini değil, küresel sermaye hareketlerini de etkiliyor. Dubai ve Abu Dabi gibi finans merkezlerinden milyarlarca dolarlık servet çıkışı yaşanırken, bu gelişmeler Batı basınında İstanbul’un alternatif bir merkez olup olamayacağı tartışmalarını başlattı.

Alman merkezli Deutsche Welle (DW), Körfez ülkelerindeki savaş riski nedeniyle dev sermayenin güvenli liman olarak Türkiye’ye kayabileceğine ilişkin kapsamlı bir analiz yayımladı. Haberde, İstanbul’un hem Avrupa hem de Orta Doğu’ya olan yakınlığı ve gelişmiş bankacılık altyapısıyla Dubai’ye alternatif olabileceği yorumlarına yer verildi.

Körfez bölgesinde artan riskler nedeniyle Türk hükümeti de Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yatırımcıları ve şirketleri Türkiye’ye çekmek için yeni adımlar atıyor. Üst düzey bir Türk yetkili, uluslararası yatırımcılara Ankara’nın, halihazırda İstanbul Finans Merkezi’nde (İFM) sunulanlara benzer şekilde çok uluslu şirketlere vergi teşvikleri ve diğer destekleri genişletmeyi planladığını söyledi. Yetkili, İran’ın Abu Dabi ve Dubai’deki finans merkezlerini ve uluslararası şirketleri hedef alma ihtimalinin bazı firmaları Türkiye’ye taşınmaya teşvik edebileceğini belirtti.

Sıcak saatler! 3 kişi rehin alındı
Gündem

Sıcak saatler! 3 kişi rehin alındı

Gaziantep'te 3 kişiyi silahla rehin alan ve hakkında 20 suç kaydı ile 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen ..
Ersin Eroğlu’nun TSK’ya ve teğmen dosyasına ‘özel ilgisinin’ nedeni ortaya çıktı! Kardeşi FETÖ nedeniyle TSK’dan ihraç edilmiş
Gündem

Ersin Eroğlu’nun TSK’ya ve teğmen dosyasına ‘özel ilgisinin’ nedeni ortaya çıktı! Kardeşi FETÖ nedeniyle TSK’dan ihraç edilmiş

TSK’dan ihraç edilen teğmenlerle ilgili yaptığı haberlerle gündeme gelen gazeteci Ersin Eroğlu’nun dosyaya yoğunlaşmasının ardındaki muamma ..
Kayıp olarak aranıyordu! Boğazı kesilmiş halde bulundu
Aktüel

Kayıp olarak aranıyordu! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kahramanmaraş’ta ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 54 yaşındaki Turan Göde, akşam saatlerinde metruk bir binada ölü bulundu...
Küresel haydut ABD'den İran'ın müzakere şartına yeşil ışık! Gasp ettikleri varlıkları tıpış tıpış iade ediyorlar
Dünya

Küresel haydut ABD'den İran'ın müzakere şartına yeşil ışık! Gasp ettikleri varlıkları tıpış tıpış iade ediyorlar

Yalanı devlet politikası haline getiren ve Siyonist ortağı İsrail ile savaş açtığı İran’ın öz kaynaklarını gasp eden küresel zorba ABD, Hürm..
Vatandaşın tepkisi sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yapmayan evli çiftlere: "Kontak kapatamazsınız" diye bağırdı.
Sosyal Medya

Vatandaşın tepkisi sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yapmayan evli çiftlere: ”Kontak kapatamazsınız” diye bağırdı.

Günümüzde evli çiftler arasında hızla yayılan "çocuk yapmama" kararı, sosyal medyada paylaşılan bir video ile farklı bir boyutta tartışılmay..
Yeni dünya düzeninde stratejik adım Uzak Doğu'da güç birliği
Dünya

Yeni dünya düzeninde stratejik adım Uzak Doğu'da güç birliği

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Çin ile ilişkilerin geliştirilmesinin en büyük öncelikleri olduğunu belirtti. Kim, Kuzey Kore'nin "sosyalizmi..
