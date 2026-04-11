Türkiye tartışması patladı: Milyarca dolarlık servet çıkışı yaşanıyor, BAE'nin yerini alacaklar

Körfez bölgesinde artan riskler nedeniyle Türk hükümeti de Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yatırımcıları ve şirketleri Türkiye’ye çekmek için yeni adımlar atıyor. Üst düzey bir Türk yetkili, uluslararası yatırımcılara Ankara’nın, halihazırda İstanbul Finans Merkezi’nde (İFM) sunulanlara benzer şekilde çok uluslu şirketlere vergi teşvikleri ve diğer destekleri genişletmeyi planladığını söyledi. Yetkili, İran’ın Abu Dabi ve Dubai’deki finans merkezlerini ve uluslararası şirketleri hedef alma ihtimalinin bazı firmaları Türkiye’ye taşınmaya teşvik edebileceğini belirtti.