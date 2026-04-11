Türkiye tartışması patladı: Milyarca dolarlık servet çıkışı yaşanıyor, BAE'nin yerini alacaklar
Batı basını, Körfez'de yaşanan çatışma nedeniyle İstanbul'un Dubai'ye alternatif olup olmayacağı konusunu tartışmaya başladı.
Körfez’de artan savaş riski ve Dubai merkezli sermaye çıkışı, İstanbul’un küresel finans merkezi olma potansiyelini yeniden gündeme taşıdı.
Orta Doğu’da ABD-İsrail-İran hattında artan gerilim, yalnızca güvenlik risklerini değil, küresel sermaye hareketlerini de etkiliyor. Dubai ve Abu Dabi gibi finans merkezlerinden milyarlarca dolarlık servet çıkışı yaşanırken, bu gelişmeler Batı basınında İstanbul’un alternatif bir merkez olup olamayacağı tartışmalarını başlattı.
Alman merkezli Deutsche Welle (DW), Körfez ülkelerindeki savaş riski nedeniyle dev sermayenin güvenli liman olarak Türkiye’ye kayabileceğine ilişkin kapsamlı bir analiz yayımladı. Haberde, İstanbul’un hem Avrupa hem de Orta Doğu’ya olan yakınlığı ve gelişmiş bankacılık altyapısıyla Dubai’ye alternatif olabileceği yorumlarına yer verildi.
Körfez bölgesinde artan riskler nedeniyle Türk hükümeti de Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yatırımcıları ve şirketleri Türkiye’ye çekmek için yeni adımlar atıyor. Üst düzey bir Türk yetkili, uluslararası yatırımcılara Ankara’nın, halihazırda İstanbul Finans Merkezi’nde (İFM) sunulanlara benzer şekilde çok uluslu şirketlere vergi teşvikleri ve diğer destekleri genişletmeyi planladığını söyledi. Yetkili, İran’ın Abu Dabi ve Dubai’deki finans merkezlerini ve uluslararası şirketleri hedef alma ihtimalinin bazı firmaları Türkiye’ye taşınmaya teşvik edebileceğini belirtti.
