İşte bu hiç hesapta yoktu: 75 milyar dolarlık dünya devi sessiz sedasız Türkiye pazarına girdi

Avrupa’nın 75 milyar dolarlık fintech devi Revolut, sessiz sedasız Türkiye pazarına girdi. Kullanıcılar hizmet için beklemeye geçti.

Avrupa fintech ekosisteminin dev ismi Revolut, Türkiye pazarına giriş yapmak için somut bir adım atarak mobil uygulamasını yerel mağazalarda (App Store ve Google Play) erişime açtı. 75 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan şirket, Türkiye stratejisinde sona yaklaşıyor gibi görünüyor.

Şu an için uygulama indirilebilse de tüm bankacılık fonksiyonları aktif değil. Kullanıcılar sisteme giriş yaptıklarında bir bekleme listesine yönlendiriliyor. Bu durum, Revolut’un operasyonel altyapısını test ettiğini ve kademeli bir açılış yapacağını gösteriyor. Dikkat çekici bir diğer nokta ise şirketin Hindistan’daki gibi yerel bir uygulama yerine, küresel platformu üzerinden hizmet vermeyi tercih etmesi.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; Revolut’un Türkiye’de mevduat kabul edebilen tam kapsamlı bir dijital banka olarak faaliyet gösterebilmesi için BDDK’dan gerekli izinleri alması şart. Şirket, sıfırdan bir lisans süreciyle vakit kaybetmek yerine, halihazırda dijital bankacılık faaliyet izni bulunan FUPS’ı satın almayı planlıyor.

2024 yılının son çeyreğinde faaliyet iznini alan FUPS, Revolut için hazır bir altyapı sunuyor. Satın alma girişimi gerçekleşirse, işlemin tamamlanması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) onayı gerekecek. Uluslararası kaynaklar, Revolut’un Türkiye operasyonlarını yönetecek çekirdek kadroyu çoktan oluşturduğunu belirtiyor.

2015 yılında Nik Storonsky ve Vlad Yatsenko tarafından kurulan Londra merkezli girişim, bugün 40’tan fazla ülkede 70 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.

Sıcak saatler! 3 kişi rehin alındı
Gündem

Sıcak saatler! 3 kişi rehin alındı

Gaziantep'te 3 kişiyi silahla rehin alan ve hakkında 20 suç kaydı ile 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen ..
Ersin Eroğlu’nun TSK’ya ve teğmen dosyasına ‘özel ilgisinin’ nedeni ortaya çıktı! Kardeşi FETÖ nedeniyle TSK’dan ihraç edilmiş
Gündem

Ersin Eroğlu’nun TSK’ya ve teğmen dosyasına ‘özel ilgisinin’ nedeni ortaya çıktı! Kardeşi FETÖ nedeniyle TSK’dan ihraç edilmiş

TSK’dan ihraç edilen teğmenlerle ilgili yaptığı haberlerle gündeme gelen gazeteci Ersin Eroğlu’nun dosyaya yoğunlaşmasının ardındaki muamma ..
Kayıp olarak aranıyordu! Boğazı kesilmiş halde bulundu
Aktüel

Kayıp olarak aranıyordu! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kahramanmaraş’ta ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 54 yaşındaki Turan Göde, akşam saatlerinde metruk bir binada ölü bulundu...
Küresel haydut ABD'den İran'ın müzakere şartına yeşil ışık! Gasp ettikleri varlıkları tıpış tıpış iade ediyorlar
Dünya

Küresel haydut ABD'den İran'ın müzakere şartına yeşil ışık! Gasp ettikleri varlıkları tıpış tıpış iade ediyorlar

Yalanı devlet politikası haline getiren ve Siyonist ortağı İsrail ile savaş açtığı İran’ın öz kaynaklarını gasp eden küresel zorba ABD, Hürm..
Vatandaşın tepkisi sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yapmayan evli çiftlere: "Kontak kapatamazsınız" diye bağırdı.
Sosyal Medya

Vatandaşın tepkisi sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yapmayan evli çiftlere: ”Kontak kapatamazsınız” diye bağırdı.

Günümüzde evli çiftler arasında hızla yayılan "çocuk yapmama" kararı, sosyal medyada paylaşılan bir video ile farklı bir boyutta tartışılmay..
Yeni dünya düzeninde stratejik adım Uzak Doğu'da güç birliği
Dünya

Yeni dünya düzeninde stratejik adım Uzak Doğu'da güç birliği

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Çin ile ilişkilerin geliştirilmesinin en büyük öncelikleri olduğunu belirtti. Kim, Kuzey Kore'nin "sosyalizmi..
