Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 2. Cansağlığı Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi'nde...

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 2. Cansağlığı Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi’ndeki konuşmasında, geçtiğimiz iki gün yaptığı Özbekistan ziyaretinden bahsederek “Modern tıbbın ve bilimin temelleri aslında Doğu’da, bizim ecdadımız tarafından atılmış. İnsan o medreselerin gölgesinde yürürken şunu hissediyor: Gök kubbenin altında bırakılacak en büyük miras ne taştır ne topraktır, sadece ve sadece ilimdir. Bugün ise o kadim ilim ve kültür medeniyetinin bir başka kalbinde, İstanbul’dayız.” dedi.