Nisan ayında kar sürprizi: 4 metrelik tüneli görenler şaşıp kalıyor!
Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Çanakçı köyünde Nisan ayında aniden bastıran kar yüzünden 4 metrelik tüneller oluştu.
NİSAM AYINDA KARLA MÜCADELE Son yılların en yağışlı kış mevsimini geçiren Erzincan’da İl Özel İdaresi, karla mücadeleye devam ediyor.
Rakımı yüksek yerlerdeki köylerin yollarını açmaya devam eden ekipler, Erzincan merkeze 179 kilometre Kemaliye ilçesine ise 29 kilometre uzaklıktaki bin 559 rakımlı Çanakçı köyünde metrelerce yükseklikteki kar kütlesini temizliyor.
KAR KALINLIĞI 4 METREYİ BULDU Yer yer 4 metreye ulaşan kar yığınlarını temizleyen ekipler, çalışmaları güçlükle sürdürüyor.
İş makinelerinden daha yüksek karları temizleyen ekipler, yolları ulaşıma açıyor.
