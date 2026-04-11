SON DAKİKA
İçerdiği gingerol sayesinde... Günde bir dilim zencefil tüketirseniz ne olur? İşte bu hiç hesapta yoktu: 75 milyar dolarlık dünya devi sessiz sedasız Türkiye pazarına girdi Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 2. Cansağlığı Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi'nde... Nisan ayında kar sürprizi: 4 metrelik tüneli görenler şaşıp kalıyor! MHP o Tv programlarının yasaklanması için harekete geçti! Tüm kamuoyu destek verdi Meğer sadece kanal... Televizyon kumandasındaki o gizli tuşun sırrı çözüldü! Amerikalılar işaret etmişti! Ünlü holding o ilimize petrol çıkarmaya geliyor Türkiye tartışması patladı: Milyarca dolarlık servet çıkışı yaşanıyor, BAE'nin yerini alacaklar
MHP o Tv programlarının yasaklanması için harekete geçti! Tüm kamuoyu destek verdi
MHP o Tv programlarının yasaklanması için harekete geçti! Tüm kamuoyu destek verdi

Evlilik programlarının yasaklanmasının ardından ekranlara gelen gündüz kuşağı programları tepki çeken olaylarla gündeme gelirken MHP'den flaş bir hamle geldi.

Foto - MHP o Tv programlarının yasaklanması için harekete geçti! Tüm kamuoyu destek verdi

MHP, gündüz kuşağı programlarının içeriğiyle ilgili TBMM'ye yasa teklifi sundu. 'Mahremiyetin ihlal edilmesine yol açtığı' belirtilen yayınlara yasak ya da ağır idari para cezaları getirilmesi öngörülüyor. Yasaklanan evlilik programlarının yerini gündüz kuşağı programları aldı. Burada af dilemek isteyenler başta olmak üzere türlü türlü olaylara tüm Türkiye şahit oldu. Son dönemde gündüz kuşağında yayın yapan programlarda yaşananlar ve yer alan konular, toplumsal düzeni zedelediği gerekçesiyle tepkilere neden oluyor.

Foto - MHP o Tv programlarının yasaklanması için harekete geçti! Tüm kamuoyu destek verdi

Konuyla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), gündüz kuşağı programlarının içeriğiyle ilgili TBMM'ye yasa teklifi sundu.

Foto - MHP o Tv programlarının yasaklanması için harekete geçti! Tüm kamuoyu destek verdi

Teklifte, özellikle gündüz kuşağı programları ile haber bültenlerinde mahremiyetin ihlal edilmesine yol açtığı belirtilen yayınlara yasak ya da ağır idari para cezaları getirilmesi öngörülüyor.

Foto - MHP o Tv programlarının yasaklanması için harekete geçti! Tüm kamuoyu destek verdi

Hazırlanan düzenleme, yalnızca gündüz kuşağı programlarını değil, haber bültenlerini de kapsıyor. Teklife göre, 'kişilerin özel hayatı, aile yaşamı, konut dokunulmazlığı, sağlık bilgileri ile ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin içerikler, açık bir kamu yararı bulunmadıkça' yayımlanamayacak. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç tarafından hazırlanan teklif taslağında, aile içi anlaşmazlıkların, kayıp vakalarının ve benzeri olayların tarafların karşı karşıya getirilmesi ya da aile içi çatışmaların ekran önünde sergilenmesi yoluyla program içeriğine dönüştürülmesine izin verilmiyor. Düzenlemede, kişilerin açık rıza göstermesinin bile bu yasağı ortadan kaldırmayacağı vurgulandı.

Foto - MHP o Tv programlarının yasaklanması için harekete geçti! Tüm kamuoyu destek verdi

Teklifin yasalaşması halinde televizyon kanallarının mevcut yayın anlayışında zorunlu değişiklikler gündeme gelecek. Kurallara aykırı yayın yapan kuruluşlara ise, ihlalin tespit edildiği tarihten önceki aya ait brüt ticari iletişim gelirinin yüzde 2’sinden yüzde 5’ine kadar idari para cezası verilmesi planlanıyor.

Yorumlar

Enver Yüksel

Hadi inşallah !!
