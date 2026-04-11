MHP o Tv programlarının yasaklanması için harekete geçti! Tüm kamuoyu destek verdi

Hazırlanan düzenleme, yalnızca gündüz kuşağı programlarını değil, haber bültenlerini de kapsıyor. Teklife göre, 'kişilerin özel hayatı, aile yaşamı, konut dokunulmazlığı, sağlık bilgileri ile ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin içerikler, açık bir kamu yararı bulunmadıkça' yayımlanamayacak. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç tarafından hazırlanan teklif taslağında, aile içi anlaşmazlıkların, kayıp vakalarının ve benzeri olayların tarafların karşı karşıya getirilmesi ya da aile içi çatışmaların ekran önünde sergilenmesi yoluyla program içeriğine dönüştürülmesine izin verilmiyor. Düzenlemede, kişilerin açık rıza göstermesinin bile bu yasağı ortadan kaldırmayacağı vurgulandı.