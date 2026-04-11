Amerikalılar işaret etmişti! Ünlü holding o ilimize petrol çıkarmaya geliyor
Amerikalıların 'büyük bir petrol rezervi var' diyerek işaret ettiği Diyarbakır'da Çalık Holding harekete geçiyor. Kentte petrol aranacak.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Tic. AŞ. tarafından Diyarbakır İli, Çınar İlçesi Meydan Köyü sınırları içindeki AR/ÇPA/K/M45-d1-1 ruhsat numaralı sahada Meydanköy-2 lokasyonunda ham petrol arama, çıkarma ve depolama faaliyeti planlanıyor. Projenin değeri yaklaşık 9,5 milyon TL olarak öngörülüyor.
Proje kapsamında yaklaşık 102 bin metrekarelik arazi içinde yapılacak sismik çalışmalar sonucunda sondaj kuyusu açılacak.
Sondaj çalışması ile alandaki petrolün varlığı ve özellikleri belirlenecek. Petrol varlığının tespiti halinde çıkarma işlemleri yapılacak.
Proje kapsamında petrolün depolanması durumunda 3’er adet 600 varil kapasiteli toplamda 1800 varil kapasiteli taşırma tankı, 1 adet 600 varil kapasiteli test tankı, 1 adet 600 varil kapasiteli emülsiyon tankı 1, adet 300 varil kapasiteli atık su tankı, 1 adet 600 varil kapasiteli tanker boşaltma tankı bulunmakla birlikte proje kapsamında ham petrol ve yardımcı ünitelerin depolama kapasiteleri toplam 768 m3 olacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23