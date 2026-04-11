İçerdiği gingerol sayesinde... Günde bir dilim zencefil tüketirseniz ne olur? İşte bu hiç hesapta yoktu: 75 milyar dolarlık dünya devi sessiz sedasız Türkiye pazarına girdi Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 2. Cansağlığı Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi'nde... Nisan ayında kar sürprizi: 4 metrelik tüneli görenler şaşıp kalıyor! MHP o Tv programlarının yasaklanması için harekete geçti! Tüm kamuoyu destek verdi Meğer sadece kanal... Televizyon kumandasındaki o gizli tuşun sırrı çözüldü! Amerikalılar işaret etmişti! Ünlü holding o ilimize petrol çıkarmaya geliyor Türkiye tartışması patladı: Milyarca dolarlık servet çıkışı yaşanıyor, BAE'nin yerini alacaklar
Meğer sadece kanal... Televizyon kumandasındaki o gizli tuşun sırrı çözüldü!
Meğer sadece kanal... Televizyon kumandasındaki o gizli tuşun sırrı çözüldü!

Televizyon kumandasındaki o gizli tuşun sırrı çözüldü artık...

Televizyon izleme alışkanlıklarınızı tamamen değiştirecek o detay sonunda gün yüzüne çıktı! Her gün elinizde tuttuğunuz kumandanın üzerindeki bazı tuşlar, meğer sadece kanal değiştirmeye yaramıyormuş. Çoğu kullanıcının yanlışlıkla basmaktan çekindiği o özel kombinasyonlar, aslında cihazınızın gizli performans sırlarını açığa çıkarıyor. Peki, tek bir dokunuşla televizyonunuzu nasıl bir profesyonel gibi yönetebilirsiniz?İşte kumandaların içindeki o gizli hayat kurtaran işlevler...

Televizyon kumandası pek çok kişi tarafından yalnızca kanalları değiştirmeye yarayan bir gereç olarak algılanıyor ancak durum oldukça farklı.

Hem yeni nesil hem de eski model kumandaların içinde, kullanıcıların büyük çoğunluğunun henüz fark etmediği oldukça işlevsel özellikler yer alıyor.

Üstelik bu gizli detaylar, televizyon kullanımını önemli ölçüde hızlandırırken kullanıcı deneyimini de pratikleştiriyor.

1- HIZLI ERİŞİM PANELİYLE AYARLARA ULAŞMAK ARTIK ÇOK KOLAY Kumanda üzerinde yer alan "Ayarlar" (dişli ikonu) butonuna uzun süre basılı tutmak, standart menülerin aksine çok daha seri bir kontrol panelini ekrana getiriyor. Televizyon kumandasındaki o gizli tuşun sırrı çözüldü! Kimse ne işe yaradığını bilmiyordu Bu özel panel üzerinden görüntü modunu belirlemek, ses düzeylerini ayarlamak veya Wi-Fi bağlantılarını yönetmek sadece birkaç saniye sürüyor.

Özellikle karmaşık menüler arasında vakit kaybetmek istemeyenler için bu yöntem gerçek bir kolaylık sağlıyor.

2- KANAL SIRALAMASINI DÜZENLEMEK SANİYELER SÜRÜYOR Listeyi düzenlemek için "OK" veya "Liste" tuşuna basılı tutmayı denediğinizde, birçok cihazda kanal silme, sıralama ve favori listesi oluşturma ekranına doğrudan ulaşılabiliyor Televizyon kumandasındaki o gizli tuşun sırrı çözüldü! Kimse ne işe yaradığını bilmiyordu Bu kısayol sayesinde uzun ve zahmetli işlemlerle uğraşma devri sona eriyor.

3- ÖZEL TUŞ KOMBİNASYONLARIYLA SERVİS MENÜSÜNE GİRİŞ YAPIN Kumandalar aslında içlerinde pek çok "kısayol merkezi" barındırıyor. Bazı markalarda Mute ile Menü veya Info tuşlarını belirli bir sırayla kullanmak, detaylı yayın bilgilerinin yer aldığı gizli servis menülerini aktif hale getirebiliyor.

4- SESLİ KOMUTLARLA KUMANDA ETME KOLAYLIĞI

Modern akıllı kumandalardaki mikrofon simgesi çok önemli bir fonksiyona hizmet ediyor.

Bu tuşu kullanarak dilediğiniz kanalı aratabilir, YouTube üzerinden video bulabilir ya da istediğiniz uygulamayı saniyeler içinde başlatabilirsiniz.

Harf harf yazmak yerine doğrudan sesli komut vererek televizyonu yönetmek büyük konfor sağlıyor.

5- EKRANI DEVRE DIŞI BIRAKIP SADECE SES ÖZELLİĞİNİ KULLANIN Pek çok kullanıcının gözünden kaçan "Screen Off / Picture Off" özelliği, ekranı tamamen karartırken sesin gelmeye devam etmesini sağlıyor.

Bu fonksiyon sayesinde televizyonunuzu bir müzik çalar gibi kullanabilir, sadece sese odaklanarak enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Özkan Yalım'ın oteliyle ilgili mide bulandıran ayrıntı
Gündem

Özkan Yalım'ın oteliyle ilgili mide bulandıran ayrıntı

Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı CHP'li Özkan Yalım'ın kayyım atana..
Kilise olunca sesleri çıkmıyor! ‘Bıktık bu camilerden ya bıktık’
Gündem

Kilise olunca sesleri çıkmıyor! ‘Bıktık bu camilerden ya bıktık’

Kiliselere karşı tek kelime edemeyen ezan düşmanları, Rıhtım’da yükselecek minarelerin korkusuyla ne yapacağını tutuşmuş durumda. Azgın azın..
CHP’li Kayışoğlu sarı gazı yedi, dili çözüldü: Hiç susmadan 1 dakikada 75 kelime konuştu
Gündem

CHP’li Kayışoğlu sarı gazı yedi, dili çözüldü: Hiç susmadan 1 dakikada 75 kelime konuştu

Rüşvet, yolsuzluk ve suç örgütü suçlamasıyla tutuklanan CHP’li belediye başkanını savunmak için korsan gösteriye katılan CHP milletvekili Nu..
Taşgetiren’e ayetli gönderme! "Hak ile batılı karıştırma"
Gündem

Taşgetiren’e ayetli gönderme! “Hak ile batılı karıştırma”

Türkiye'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı İBB’ye yönelik yolsuzluk da..
Ersin Eroğlu’nun TSK’ya ve teğmen dosyasına ‘özel ilgisinin’ nedeni ortaya çıktı! Kardeşi FETÖ nedeniyle TSK’dan ihraç edilmiş
Gündem

Ersin Eroğlu’nun TSK’ya ve teğmen dosyasına ‘özel ilgisinin’ nedeni ortaya çıktı! Kardeşi FETÖ nedeniyle TSK’dan ihraç edilmiş

TSK’dan ihraç edilen teğmenlerle ilgili yaptığı haberlerle gündeme gelen gazeteci Ersin Eroğlu’nun dosyaya yoğunlaşmasının ardındaki muamma ..
Tek dertleri AK Parti’ye kaybettirmek olanlara ibret olsun! İşte rüşvet sanığının aldığı seçimin perde arkası
Gündem

Tek dertleri AK Parti’ye kaybettirmek olanlara ibret olsun! İşte rüşvet sanığının aldığı seçimin perde arkası

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve rüşvet almak' suçlarından tutuklanan CHP'li..
