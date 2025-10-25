Türkiye tarihinde böylesi yok! Yüzyılın konut projesine sektör yorumu

"YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATIYOR" Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, projeyi büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "81 ilde toplam 500 bin sosyal konutun inşa edilmesi, bunun 100 bininin İstanbul'da ve 15 bininin kiralık sosyal konut olarak planlanması, dar gelirli, emekli, genç ve çok çocuklu aileler için son derece değerli bir adımdır." dedi. Konut fiyatları ve kiraların hızla yükseldiği bir dönemde, rayicin yarısına kiralanacak bu sosyal konut modelinin hem dar gelirli vatandaşlara nefes aldıracağını hem de kiralık konut arzını artırarak piyasalarda dengeleyici bir etki oluşturacağını vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hayata geçirilen bu vizyoner hamlenin, Türkiye'nin sosyal konut politikalarında yeni bir dönemi başlattığına inanıyoruz. Bu kapsamlı proje, sadece barınma ihtiyacına çözüm getirmekle kalmayacak, aynı zamanda sosyal adaletin güçlenmesine, şehirlerimizde yaşam kalitesinin artmasına ve konut piyasasında sürdürülebilir bir denge kurulmasına katkı sağlayacaktır. Kamu ve özel sektörün el ele vererek bu vizyonu daha da ileriye taşıması, ülkemizin konut üretim kapasitesini artıracak ve vatandaşlarımız için daha erişilebilir bir konut piyasasının oluşmasını mümkün kılacaktır."