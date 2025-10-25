Recep Yeşil Giriş Tarihi: Türkiye tarihinde böylesi yok! Yüzyılın konut projesine sektör yorumu
Detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan proje kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmaları sağlanırken, 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Sektör temsilcileri, "Yüzyılın Konut Projesi"nin özellikle alt gelir grubuna "konuta ulaşım" noktasında önemli avantajlar sunacağını belirterek, arzın artırılması ve piyasanın dengelenmesi açısından yeni bir süreci başlatacağını bildirdi.