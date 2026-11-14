Türkiye sonunda bunu da yaptı: Çöpten silah üretti
Türkiye'nin savunma devleri arasında yer alan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), yılda 300 bin ton metal atığı savunma sanayii için geri dönüştürerek silaha çeviriyor.
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Türkiye'nin savunma devleri arasında yer alan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), yılda 300 bin ton metal atığı savunma sanayii için geri dönüştürerek silaha çeviriyor.
GDH Haber'de yer alan habere göre MKE, savunma sanayiinde dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli ham madde kaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla geri dönüşüm faaliyetlerini sürdürüyor. Sıfır Atık yaklaşımıyla yürütülen çalışmalar kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen metal hurdalar, Kırıkkale, İzmir ve İzmit'teki üç geri dönüşüm işletmesinde ayrıştırılıyor.
Üretime uygun metaller, MKE'nin Çelik ve Pirinç Fabrikası'nda işlenerek savunma sanayiinde kullanılabilecek ham maddelere dönüştürülüyor. MKE'nin geri dönüşüm tesislerinde elde ettiği ham maddeler, ALTAY ana muharebe tankı ve FIRTINA obüsünün silah sistemleri başta olmak üzere çeşitli savunma sanayii ürünlerinde kullanılıyor.
Geri kazanılan metallerden hafif ve ağır silah namluları, fişekler ve mühimmat gövdelerinin üretiminde de yararlanılıyor. Bu süreç, yerli metal kaynaklarının yeniden değerlendirilmesini sağlayarak savunma sanayiinin ham madde tedarikinde dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sunuyor.
MKE'nin yılda yaklaşık 300 bin ton metal atığı geri dönüştürmesiyle 1,17 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanıyor. Bu miktar, yaklaşık 650 bin hanenin bir yıllık elektrik tüketimine karşılık geliyor. Geri dönüşüm faaliyetleri sayesinde yılda yaklaşık 585 bin ton karbon emisyonunun önüne geçiliyor. Söz konusu miktar, yaklaşık 177 bin aracın yıllık emisyonuna eşdeğer.
Geri kazanılan metallerin üretimde kullanılmasıyla yılda yaklaşık 580 bin ton demir cevheri, 234 bin ton metalürjik kömür ve 81 bin ton kireç taşı ihtiyacı ortadan kaldırılıyor. MKE'nin geçen yıl geri kazandığı metal hurdaların toplam ağırlığı ise ayrı ayrı değerlendirildiğinde 70 milyon adet MPT-76 millî piyade tüfeğine, 170 bin adet BORAN 105 mm obüse, 40 bin adet DENİZHAN-76 millî deniz topuna veya 6 bin 400 adet GÜRHAN 155 mm obüse eşdeğer.
MKE, geri dönüşüm faaliyetleriyle hem doğal kaynakların korunmasına hem de savunma sanayiinde üretim bağımsızlığının güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.
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