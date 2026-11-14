Türkiye sonunda bunu da yaptı: Çöpten silah üretti

Geri kazanılan metallerin üretimde kullanılmasıyla yılda yaklaşık 580 bin ton demir cevheri, 234 bin ton metalürjik kömür ve 81 bin ton kireç taşı ihtiyacı ortadan kaldırılıyor. MKE'nin geçen yıl geri kazandığı metal hurdaların toplam ağırlığı ise ayrı ayrı değerlendirildiğinde 70 milyon adet MPT-76 millî piyade tüfeğine, 170 bin adet BORAN 105 mm obüse, 40 bin adet DENİZHAN-76 millî deniz topuna veya 6 bin 400 adet GÜRHAN 155 mm obüse eşdeğer.