  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'yi de alacakları konuşuluyordu: 6. nesil savaş uçağı için 'külliyen yalan' açıklaması geldi İkinci elin şampiyonu belli oldu! İşte Türkiye'de en çok satan modeller! AK Parti’den emeklilere müjde ‘Daha memnun olacakları bir ücret geliyor’ Şehrin beklediği açılış yapıldı Gaziantep trafiğine nefes Gören telefona sarıldı: Yolun ortasında birden ortaya çıktı! Özgür Özel’den duygu sömürüsü: 200 bin liralık viskiden bin liralık tiyatroya Türkiye sonunda bunu da yaptı: Çöpten silah üretti Hiç kimse bu haberi duymak istememişti: Batrakov devreye girdi mi? Kislyak'tan net cevap Hayatında ilk kez görüyormuş: Yolun ortasında 8 kez bıçaklandı!
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Türkiye sonunda bunu da yaptı: Çöpten silah üretti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye sonunda bunu da yaptı: Çöpten silah üretti

Türkiye'nin savunma devleri arasında yer alan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), yılda 300 bin ton metal atığı savunma sanayii için geri dönüştürerek silaha çeviriyor.

#1
Foto - Türkiye sonunda bunu da yaptı: Çöpten silah üretti

GDH Haber'de yer alan habere göre MKE, savunma sanayiinde dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli ham madde kaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla geri dönüşüm faaliyetlerini sürdürüyor. Sıfır Atık yaklaşımıyla yürütülen çalışmalar kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen metal hurdalar, Kırıkkale, İzmir ve İzmit'teki üç geri dönüşüm işletmesinde ayrıştırılıyor.

#2
Foto - Türkiye sonunda bunu da yaptı: Çöpten silah üretti

Üretime uygun metaller, MKE'nin Çelik ve Pirinç Fabrikası'nda işlenerek savunma sanayiinde kullanılabilecek ham maddelere dönüştürülüyor. MKE'nin geri dönüşüm tesislerinde elde ettiği ham maddeler, ALTAY ana muharebe tankı ve FIRTINA obüsünün silah sistemleri başta olmak üzere çeşitli savunma sanayii ürünlerinde kullanılıyor.

#3
Foto - Türkiye sonunda bunu da yaptı: Çöpten silah üretti

Geri kazanılan metallerden hafif ve ağır silah namluları, fişekler ve mühimmat gövdelerinin üretiminde de yararlanılıyor. Bu süreç, yerli metal kaynaklarının yeniden değerlendirilmesini sağlayarak savunma sanayiinin ham madde tedarikinde dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sunuyor.

#4
Foto - Türkiye sonunda bunu da yaptı: Çöpten silah üretti

MKE'nin yılda yaklaşık 300 bin ton metal atığı geri dönüştürmesiyle 1,17 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanıyor. Bu miktar, yaklaşık 650 bin hanenin bir yıllık elektrik tüketimine karşılık geliyor. Geri dönüşüm faaliyetleri sayesinde yılda yaklaşık 585 bin ton karbon emisyonunun önüne geçiliyor. Söz konusu miktar, yaklaşık 177 bin aracın yıllık emisyonuna eşdeğer.

#5
Foto - Türkiye sonunda bunu da yaptı: Çöpten silah üretti

Geri kazanılan metallerin üretimde kullanılmasıyla yılda yaklaşık 580 bin ton demir cevheri, 234 bin ton metalürjik kömür ve 81 bin ton kireç taşı ihtiyacı ortadan kaldırılıyor. MKE'nin geçen yıl geri kazandığı metal hurdaların toplam ağırlığı ise ayrı ayrı değerlendirildiğinde 70 milyon adet MPT-76 millî piyade tüfeğine, 170 bin adet BORAN 105 mm obüse, 40 bin adet DENİZHAN-76 millî deniz topuna veya 6 bin 400 adet GÜRHAN 155 mm obüse eşdeğer.

#6
Foto - Türkiye sonunda bunu da yaptı: Çöpten silah üretti

MKE, geri dönüşüm faaliyetleriyle hem doğal kaynakların korunmasına hem de savunma sanayiinde üretim bağımsızlığının güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suat Kılıç’tan olay Erdoğan mesajı: Bu mümkün değil
Gündem

Suat Kılıç’tan olay Erdoğan mesajı: Bu mümkün değil

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “AK Parti'den ayrılmış olabilirim. Yeniden Refah Partisi'nde siyasi işler başkanı ..
Seçim anketçisinden iddiali AK Parti çıkışı! Gelecek seçimde AK Parti en güçlü desteği....
Gündem

Seçim anketçisinden iddiali AK Parti çıkışı! Gelecek seçimde AK Parti en güçlü desteği....

GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla önümüzdeki seçimlerde genç seçmenlerin oy tercihlerine..
Bilal Erdoğan neye uğradığına şaşırdı! Lübnan'da kendisini gören halk bir anda...
Gündem

Bilal Erdoğan neye uğradığına şaşırdı! Lübnan'da kendisini gören halk bir anda...

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Lübnan’da bölge halkının olağan..
Şevki Yılmaz'dan iktidara 5 önemli UYARI!
Gündem

Şevki Yılmaz'dan iktidara 5 önemli UYARI!

İlahiyatçı yazar Şevki Yılmaz, Yeni Akit gazetesindeki bugünkü köşe yazısında iktidara dikkat çeken uyarılarda bulundu. Devletlerin ve iktid..
Küçükçekmece'de sokak ortasında silahlı pusu!
Yerel

Küçükçekmece'de sokak ortasında silahlı pusu!

İstanbul Küçükçekmece’de akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iş yerinden evine dönmekte olan Murat A., kimliği belirsiz bir saldırganın ..
Ali Karahasanoğlu'ndan Atatürkçülere zor soru: Bir tane bile bulamadınız mı?
Gündem

Ali Karahasanoğlu'ndan Atatürkçülere zor soru: Bir tane bile bulamadınız mı?

Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Cumhuriyet gazetesinin kitap ekini mercek altına aldı. Emperyaliz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23