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Bakan Kurum COP31’de gençlerle buluştu: ‘Gazze’nin çocuklarını yüreğimizde taşıyoruz’

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AA Giriş Tarihi:

Bakan Kurum COP31’de gençlerle buluştu: ‘Gazze’nin çocuklarını yüreğimizde taşıyoruz’

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya’da düzenlenen COP31 kapsamında çocuklar ve gençlerle bir araya geldi. Kurum, "Antalya’da Gazze’nin çocuklarını hep yüreğimizde taşıyoruz. Gazze’de her çocuğun yaşama, öğrenme, oyun oynama ve güven içinde büyüme hakkını savunmaya devam edeceğiz" dedi.

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Foto - Bakan Kurum COP31’de gençlerle buluştu: ‘Gazze’nin çocuklarını yüreğimizde taşıyoruz’

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), 6'ncı gününde "Çocuklar, Gençlik, Eğitim ve Beceriler" temasıyla devam etti. Zirvenin Mavi Bölge'sindeki Uzungöl Salonu'nda UNICEF'in desteğiyle "Çocuklar, Gençler ve İklim Dayanıklılığı Üzerine Üst Düzey Diyalog" toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralya'nın COP31 Müzakereler Başkanı Kushla Munro, Etiyopya Maliye Bakanı ve Başmüzakereci Fitsum Assefa, COP31 Gençlik Şampiyonu Sally Higgins, UNICEF temsilcileri ve farklı ülkelerden genç delegeler katıldı.

#2
Foto - Bakan Kurum COP31’de gençlerle buluştu: ‘Gazze’nin çocuklarını yüreğimizde taşıyoruz’

"TERAZİNİN DENGESİNİ HEP BİRLİKTE KURMAK DURUMUNDAYIZ": Toplantıda konuşan Bakan Kurum, dünyada bilim ve teknolojinin gelişmesine rağmen milyonlarca çocuğun temel ihtiyaçlara erişmekte güçlük çektiğine dikkat çekti. Kurum, "Bilim ilerliyor, teknoloji gelişiyor, insanlığın imkanları büyüyor. Fakat dünyanın bir yanında refah yükselirken başka yanında çocuklar; temiz suya, güvenli bir okula, temel sağlık hizmetlerine ulaşmakta güçlük çekiyor. Terazinin bir kefesinde refah büyürken diğerinde yoksulluk ağırlaşıyorsa bir yerde adaletsizlik var demektir. Terazinin bu anlamda dengesini hep birlikte kurmak durumundayız. Bu adaletsizliğe dur demek, daha adil bir dünyayı kurmak hepimizin ortak görevidir" ifadelerini kullandı.

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Foto - Bakan Kurum COP31’de gençlerle buluştu: ‘Gazze’nin çocuklarını yüreğimizde taşıyoruz’

"1,1 MİLYAR ÇOCUK EN AZ 3 İKLİM TEHLİKESİNE MARUZ KALIYOR": UNICEF'in verilerine değinen Kurum, iklim değişikliğinin çocukların eğitiminden sağlığına kadar birçok alanda ciddi sonuçlar doğurduğunu belirterek, "UNICEF'in verileri, bu rapora göre dünyada yaklaşık 1,1 milyar çocuk en az 3 iklim tehlikesine maruz kalıyor. 2025 yılında iklim kaynaklı olaylar 171 milyondan fazla öğrencinin eğitimini aksattı. Her rakamın arkasında yarım kalan bir ders, ertelenen bir hayal, çocuğunun geleceği için kaygılanan bir anne, bir baba var. İklim krizi çocukların sağlığını, eğitimini ve güvenli yaşam şartlarını aynı anda etkiliyor" diye konuştu. İklim dayanıklılığına yapılan yatırımların çocukların geleceğinin korunması açısından önem taşıdığını vurgulayan Kurum, dayanıklılığın bir tercih değil, temel bir sorumluluk olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

#4
Foto - Bakan Kurum COP31’de gençlerle buluştu: ‘Gazze’nin çocuklarını yüreğimizde taşıyoruz’

"GAZZE'NİN ÇOCUKLARINI HEP YÜREĞİMİZDE TAŞIYORUZ": Çocukların yalnızca iklim değişikliğinden değil, savaş, yoksulluk ve zorunlu göçlerden de etkilendiğini ifade eden Bakan Kurum, Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekti. Kurum, "Savaşlar, yoksulluk ve zorunlu göçler de onların hayatında derin izler bırakıyor. Antalya'da Gazze'nin çocuklarını hep yüreğimizde taşıyoruz. Bir çocuğun sevdiklerini kaybetmesi, yuvasından uzak düşmesi, okula gidememesi insanlığın ortak vicdanına sesleniyor. Gazze'de her çocuğun yaşama, öğrenme, oynama ve güven içinde büyüme hakkını savunmaya devam edeceğiz" dedi.

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Foto - Bakan Kurum COP31’de gençlerle buluştu: ‘Gazze’nin çocuklarını yüreğimizde taşıyoruz’

"HEDEFİMİZİN GERÇEK DEĞERİNİ ÇOCUKLARIMIZIN HAYATINDA OLUŞTURDUĞU DEĞİŞİM GÖSTERECEK": COP31 kapsamında ele alınan küresel elektrifikasyon hedeflerine de değinen Kurum, elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarmayı amaçladıklarını belirtti. Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması, dayanıklı elektrik şebekeleri ve finansmana erişimin önemine işaret eden Kurum, "Ama hedefimizin gerçek değerini çocuklarımızın hayatında oluşturduğu değişim gösterecek. Bir okulda ışıkların yanması, dersin devam etmesi demektir. Bir hastanede güvenilir elektrik, aşıların korunması ve tıbbi cihazların çalışması demektir. Çocuklarımız için iklim dayanıklılığını işte bu somut güvencelerle büyütebiliriz" ifadelerini kullandı. Konuşmasında ara tatildeki çocuklara da seslenen Bakan Kurum, COP31 Yeşil Bölge'de gerçekleştirilen etkinliklere katılım çağrısında bulundu. Kurum, "Buraya gelirseniz Gençlik ve Bilim Akademimizde Antarktika'nın dünyasını keşfedebilir, İklim Okulumuzda yağmur suyunun nasıl toplandığını uygulayarak görebilirsiniz. İklim Kütüphanemizde yeni fikirlerle tanışabilir, Çocuk Adası'nda Kızılay ekiplerimizin hazırladığı oyunlarla afetlere karşı neler yapabileceğinizi görebilirsiniz. Gelin, sorun, deneyin, öğrenin. Tatilinizde çok güzel hatıralar edinin" diye konuştu.

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Foto - Bakan Kurum COP31’de gençlerle buluştu: ‘Gazze’nin çocuklarını yüreğimizde taşıyoruz’

HÜKÜMETLERE VE FİNANS KURULUŞLARINA ÇAĞRI: Toplantıda ortaya çıkan önerilerin raporlaştırılması ve verilen taahhütlerin takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Kurum, 2027 yılında COP32'ye ev sahipliği yapacak Etiyopya'yı çalışmaların devam ettirilmesine davet etti. Hükümetlere ve uluslararası finans kuruluşlarına da çağrıda bulunan Kurum, "Hükümetleri çocukların ihtiyaçlarını iklim ve enerji planlarında önceliklendirmeye davet ediyoruz. Finans kuruluşlarını, özel sektörü ve uluslararası ortaklarımızı, temel hizmetlere ve gençlerin eğitimine yatırım yapmaya çağırıyorum. Her çocuğun güvenle büyüdüğü, her gencin hayallerini gerçekleştirebildiği bir dünya için omuz omuza çalışalım. Gelecek kuşaklara bırakacağımız en değerli miras, hayata geçireceğimiz adil, güvenli ve dayanıklı bir dünya olacaktır" dedi.

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