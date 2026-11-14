Bakan Kurum COP31’de gençlerle buluştu: ‘Gazze’nin çocuklarını yüreğimizde taşıyoruz’

"HEDEFİMİZİN GERÇEK DEĞERİNİ ÇOCUKLARIMIZIN HAYATINDA OLUŞTURDUĞU DEĞİŞİM GÖSTERECEK": COP31 kapsamında ele alınan küresel elektrifikasyon hedeflerine de değinen Kurum, elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarmayı amaçladıklarını belirtti. Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması, dayanıklı elektrik şebekeleri ve finansmana erişimin önemine işaret eden Kurum, "Ama hedefimizin gerçek değerini çocuklarımızın hayatında oluşturduğu değişim gösterecek. Bir okulda ışıkların yanması, dersin devam etmesi demektir. Bir hastanede güvenilir elektrik, aşıların korunması ve tıbbi cihazların çalışması demektir. Çocuklarımız için iklim dayanıklılığını işte bu somut güvencelerle büyütebiliriz" ifadelerini kullandı. Konuşmasında ara tatildeki çocuklara da seslenen Bakan Kurum, COP31 Yeşil Bölge'de gerçekleştirilen etkinliklere katılım çağrısında bulundu. Kurum, "Buraya gelirseniz Gençlik ve Bilim Akademimizde Antarktika'nın dünyasını keşfedebilir, İklim Okulumuzda yağmur suyunun nasıl toplandığını uygulayarak görebilirsiniz. İklim Kütüphanemizde yeni fikirlerle tanışabilir, Çocuk Adası'nda Kızılay ekiplerimizin hazırladığı oyunlarla afetlere karşı neler yapabileceğinizi görebilirsiniz. Gelin, sorun, deneyin, öğrenin. Tatilinizde çok güzel hatıralar edinin" diye konuştu.