Bakan Kurum COP31’de gençlerle buluştu: ‘Gazze’nin çocuklarını yüreğimizde taşıyoruz’

"1,1 MİLYAR ÇOCUK EN AZ 3 İKLİM TEHLİKESİNE MARUZ KALIYOR": UNICEF'in verilerine değinen Kurum, iklim değişikliğinin çocukların eğitiminden sağlığına kadar birçok alanda ciddi sonuçlar doğurduğunu belirterek, "UNICEF'in verileri, bu rapora göre dünyada yaklaşık 1,1 milyar çocuk en az 3 iklim tehlikesine maruz kalıyor. 2025 yılında iklim kaynaklı olaylar 171 milyondan fazla öğrencinin eğitimini aksattı. Her rakamın arkasında yarım kalan bir ders, ertelenen bir hayal, çocuğunun geleceği için kaygılanan bir anne, bir baba var. İklim krizi çocukların sağlığını, eğitimini ve güvenli yaşam şartlarını aynı anda etkiliyor" diye konuştu. İklim dayanıklılığına yapılan yatırımların çocukların geleceğinin korunması açısından önem taşıdığını vurgulayan Kurum, dayanıklılığın bir tercih değil, temel bir sorumluluk olarak görülmesi gerektiğini söyledi.