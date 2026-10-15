Türkiye-Rusya hattında hedef: Bakan Ersoy'dan Türkiye-Rusya hava köprüsü güçlendirme hamlesi

Hava Ulaşımında İş Birliği Güçlenecek Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Ersoy, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki hava ulaşımını geliştirmeye yönelik temasların sürdüğünü belirtti. Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir Ilichev ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Vladimir Poteshkin ile Antalya'da bir araya geldiklerini ifade eden Ersoy, ulaştırma ve sivil havacılık yetkililerinin de katıldığı görüşmede, ülkeler arasındaki uçuşların artırılması ve ulaşım imkânlarının çeşitlendirilmesi konularını ele aldıklarını bildirdi. Bakan Ersoy, iki ülke arasındaki hava ulaşımının geliştirilmesinin turizm hareketliliğine sağlayacağı katkıya dikkat çekerek, “İki ülke arasındaki turizm hareketliliğini destekleyecek, hava ulaşımındaki iş birliğimizi güçlendirecek çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.