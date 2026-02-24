  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Putin yine özür dileyip Türkiye'nin kapısını çalabilir! Rusya'da büyük kriz patlak verdi Çocukluk hayali gerçek oldu... Gelin arabasını gören dönüp bir daha baktı! Fenerbahçe revire döndü! Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde açıklaması! İşte son durumları En fazla ekmek tüketen ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sırası hiç şaşırtmadı! Bahar Bayramı tatilinde 10 günde 2,8 milyar seyahat yapıldı Fransa'ya seslendiler... Beşiktaş taraftarından çağrı: Sen de gel Kang-in Lee! Erken yaşta makyaj ve cilt bakım... Uzmanlardan uyarı: Çocuk cildinin sessiz düşmanı Türkiye’yi lekelemek isteyen muhaliflerin örnek gösterdiği Almanya… Başkan Erdoğan imzaladı! Beklenen oldu! Çiftçiye ve esnafa büyük kolaylık geldi Düzenli tüketilen sade bir kahve sonrası... Kahve diyabeti düşürür mü?
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Türkiye robot ordusunu sahaya sürdü! Amerikalılar neye uğradığını şaşırdı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye robot ordusunu sahaya sürdü! Amerikalılar neye uğradığını şaşırdı

Türkiye'nin robot ordusunun kritik parçalarından birisi olan ASLAN insansız kara aracı, Amerikalı savunma sitelerinde gündem olmayı başardı.

#1
Foto - Türkiye robot ordusunu sahaya sürdü! Amerikalılar neye uğradığını şaşırdı

Star'da yer alan habere göre, Türkiye'nin savunma sanayii şirketi ASELSAN tarafından geliştirilen silahlı insansız kara aracı Aslan, NATO'nun Almanya'da düzenlenen bu yılki en büyük tatbikatı Steadfast Dart 2026 kapsamında sahaya çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Aslan'ı aktif olarak kullanması uluslararası basında da geniş yankı buldu.

#2
Foto - Türkiye robot ordusunu sahaya sürdü! Amerikalılar neye uğradığını şaşırdı

ABD merkezli savunma yayın organı Defence Blog, Türk ordusunun tatbikatta Aslan'ı konuşlandırmasını "gövde gösterisi" olarak nitelendirdi. Haberde, aracın keşif ve destek görevlerinde etkin biçimde kullanıldığı belirtilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ileri teknolojiyi sahaya başarıyla entegre ettiğine dikkat çekildi.

#3
Foto - Türkiye robot ordusunu sahaya sürdü! Amerikalılar neye uğradığını şaşırdı

Defence Blog'un değerlendirmesinde, Aslan'ın tamamen yerli imkânlarla geliştirildiği vurgulandı. Platformun elektro-optik sensörler, termal görüntüleme sistemleri ve uzaktan kumandalı stabilize silah istasyonlarıyla donatıldığı, bu özellikleriyle modern muharebe sahasında önemli bir kapasite sunduğu ifade edildi.

#4
Foto - Türkiye robot ordusunu sahaya sürdü! Amerikalılar neye uğradığını şaşırdı

Hem uzaktan kumandalı hem de yarı otonom modda görev yapabilen Aslan'ın, özellikle yüksek riskli bölgelerde personel güvenliğini artırdığı kaydedildi. Düşük silueti, sessiz hareket kabiliyeti ve hızlı uyum yeteneği sayesinde kentsel ve çatışma yoğun alanlarda operasyonel avantaj sağladığı aktarıldı.

#5
Foto - Türkiye robot ordusunu sahaya sürdü! Amerikalılar neye uğradığını şaşırdı

Tatbikatın temel amacının müttefik kuvvetler arasında birlikte çalışabilirliği güçlendirmek olduğuna işaret edilen haberde, insansız kara sistemlerinin NATO bünyesinde artan rolüne dikkat çekildi. Aslan'ın böylesi büyük bir NATO tatbikatında yer almasının, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde küresel ölçekte iddiasını ortaya koyduğu ve gelişmelerin sahadaki dengeleri değiştirebilecek nitelikte olduğu değerlendirmesine yer verildi.

#6
Foto - Türkiye robot ordusunu sahaya sürdü! Amerikalılar neye uğradığını şaşırdı

Haberde ayrıca Ankara'nın Aslan ile hem teknolojik yetkinliğini hem de operasyonel uygulama kapasitesini müttefiklerine gösterdiği belirtilerek, bunun Türkiye'nin modern ve yenilikçi askeri yaklaşımının somut bir örneği olduğu vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne yaptıkları fark edilince apar topar camiden kovuldular
Gündem

Ne yaptıkları fark edilince apar topar camiden kovuldular

Teravih namazı sırasında bir camide cemaati rahatsız ederek TikTok videosu çekmeye çalışan kızlar, cemaatin tepkisini çekti. Olayı fark eden..
İsveç’te yaşayan gurbetçi seküler yobazları yerin dibine soktu
Dünya

İsveç’te yaşayan gurbetçi seküler yobazları yerin dibine soktu

İsveç’te yaşayan Sümeyye Turan isimli gurbetçi, sosyal medyada paylaştığı videoyla, seküler yobazları adeta yerin dibine soktu. ..
Suriyeli çocuktan hem gururlandıran hem duygulandıran Türkiye sözleri
Dünya

Suriyeli çocuktan hem gururlandıran hem duygulandıran Türkiye sözleri

13 yaşındaki Suriyeli çocuğun Türkiye ile ilgili kullandığı ifadeler hem gururlandırdı hem duygulandırdı.
t24’ten sponsorlu haber! Kan ve idrarda çıkmadı... Saç mı? Onun açıklanmasına daha var
Gündem

t24’ten sponsorlu haber! Kan ve idrarda çıkmadı... Saç mı? Onun açıklanmasına daha var

Fondaş t24; yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturması kapsamında alınan sa..
Yalova'da Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! İçişleri Bakanlığı harekete geçti
Gündem

Yalova'da Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Caydırıcı cezaların olmaması şehir teröristlerini azdırmaya devam ediyor. Son olarak eşkıyalar, 14 aylık bebek ile babasını darp etti. İçişl..
Savcı, hakimi makamında vurdu! İşte dehşet anlarının kamera kaydı
Gündem

Savcı, hakimi makamında vurdu! İşte dehşet anlarının kamera kaydı

İstanbul Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde Cumhuriyet Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçaslan, hakim Aslı Kahraman'ı silahla ateş ederek yaralad..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23