Danıştay'dan yeni karar: 10 bin lira için 60 bin liradan olmayın!

Danıştay'dan kritik avukat ücreti kararı. 10 bin liralık vergi davası için 60 bin lira avukat ücreti çıkabilir Danıştay, vatandaşların belediyeler, vergi daireleri gibi kamu kurumlarıyla olan davalarında, dava bedeli avukatlık vakalet asgari ücretinin altında kalsa bile, vekalet ücreti asgari bedelin altında kalmayacak. 10 bin liralık bir emlak vergisine itirazda dava kaybedilirse, vatandaş kendi avukatına 30 bin lira ödediği gibi, kamu idaresine de 30 bin lira ödeyecek.