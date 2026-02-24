  • İSTANBUL
Danıştay'dan yeni karar: 10 bin lira için 60 bin liradan olmayın!
Danıştay'dan yeni karar: 10 bin lira için 60 bin liradan olmayın!

Danıştay'ın verdiği kararla, kamuya karşı 10 bin liralık davayı kaybeden vatandaşın avukatlık ücreti 60 bin lirayı bulabilecek.

Danıştay'dan kritik avukat ücreti kararı. 10 bin liralık vergi davası için 60 bin lira avukat ücreti çıkabilir Danıştay, vatandaşların belediyeler, vergi daireleri gibi kamu kurumlarıyla olan davalarında, dava bedeli avukatlık vakalet asgari ücretinin altında kalsa bile, vekalet ücreti asgari bedelin altında kalmayacak. 10 bin liralık bir emlak vergisine itirazda dava kaybedilirse, vatandaş kendi avukatına 30 bin lira ödediği gibi, kamu idaresine de 30 bin lira ödeyecek.

Danıştay, kanun yararına temyiz edilen bir dosyayı incelerken, vatandaşların kamu kurumlarıyla olan anlaşmazlıklarında önemli yer tutan avukat ücreti konusunda önemli bir karar verdi. Karar emsal niteliğinde olduğu birçok davayı etkileyecek. Yüksek Mahkeme, genel bütçe, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergiler ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun'dan doğan davalarda, vekalet ücretinin, avukatlık asgari ücret tarifesi değil, karar tarihinde bu tarifede belirtilmiş olan maktu ücret üzerinden belirlenmesine karar verilmesi gerektiğine hükmetti.

Bu kararla, dava konusu bedel ne olursa olsun asgari ücrete (maktu ücret) hükmedileceği yönünde karar verilmiş oldu. Yani dava konusu bedel, asgari ücretin altında kalsa bile, maktu ücret esas alınacak. Dosyaya göre, bir mahkum yemek bedelini ödemedi ve 2 bin 380 liranın tahsili için takip başlatıldı. Mahkumun avukatı ödeme emrinin iptali için dava açtı.

İstanbul 2'nci İdare Mahkemesi, 2023 yılında ödeme emrini iptal etti, davacıyı haklı buldu. Mahkeme, avukatlık asgari ücret tarifesinin “hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez” maddesi gereğinde, davacıya, davaya konu rakamı dikkate alarak 2 bin 380 lira avukatlık vekalet ücreti belirledi. Davacı vekili, Danıştay'a dilekçe vererek, avukatlık ücretinin bu madde gereğinde belirlenemeyeceğini, 1136 Sayılı Kanunu 2'nci fıkrası gereğince maktu ücret belirlenmesi gerektiğini savundu.

KARAR ÇIKTI, MAKTU ÜCRET ALINACAK Danıştay 10'uncu Daire Başkanlığı, görüşleri dikkate alarak konuyu değerlendirdi ve temyiz talebini haklı buldu. Dairenin kararında, 6183 Sayılı Kanun gereğince açılacak her davada maktu ücret alınması gerektiği belirtildi, maktu ücretin iptali için daha önce Anayasa Mahkemesi'ne açılan davanın da reddedildiğine dikkat çekildi. Mahkemenin kararı kanun yararına bozuldu. Karar, vatandaşların kamu kurumlarına karşı açtığı davalar açısından önem taşıyor.

DEVLET AVUKAT VEKALET ÜCRETİ ALIYOR MU? Vatandaşların devlete karşı açtığı davalarda, haksız çıkmaları durumunda, davayı kazanan taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmekte İdari yargıda, açılan gerek iptal ve gerekse tam yargı davalarında haksız çıkan taraf aleyhine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi üzerinden vekâlet ücretine hükmedilmekte. Kamu kurum ve kuruluşları lehine vekâlet ücretine hükmedilebilmesi için, avukat olan vekil veya hukuk birimi amirleri, hukuk müşavirleri, muhakemat müdürleri gibi yasayla belirlenmiş kişiler tarafından temsil edilmiş olmak gerekiyor.

Yakup soner

Böyle olur laik adalet sistemi
