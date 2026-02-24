Hurda parçalar sınıfa dönüştü! 50 öğrenci teneffüste bunu oynuyor

Geleneksel oyun kültürünü dijital kodlamayla birleştirdiklerini anlatan Bozdemir, "Öğrencilerimiz hem bilgilerini pekiştiriyor hem de hızlı karar verme becerilerini geliştiriyor." diye konuştu. Elektrik elektronik öğretmeni Sinan Köseoğlu da şehir bulmaca oyununun öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimine önemli katkılar sunduğunu dile getirerek, öğrenciler bireysel ya da grup halinde doğru cevaba ulaşmanın heyecanını yaşadığını kaybetti. Elektrik elektronik öğretmeni Volkan Nar ise projede geri dönüşüm bilincinin de teşvik edildiğini belirterek, öğrencilerin getirdikleri her pet şişe karşılığında oyun hakkı kazandığını kaydetti.