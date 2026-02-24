Hurda parçalar sınıfa dönüştü! 50 öğrenci teneffüste bunu oynuyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde depolarda atıl durumda bulunan arızalı bilgisayar kasaları, sunta ve eski sandalye parçaları, öğrencilerin çalışmasıyla eğitim aracına dönüştü. "Sıfır atık" prensibiyle okuldaki depolarda bulunan arızalı bilgisayar, atık karton, ahşap ve sandalye parçalarını değerlendirmek isteyen 10 Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanı öğrencisi, öğretmenlerinin desteğiyle 3 ayda matematik ve İngilizce bilgi yarışması, şehir bulmaca ve pet şişe toplama makinesi içeren oyun sistemleri tasarladı. Depolarda bulunan arızalı bilgisayar kasalarından sökülen güç kaynakları yeniden kullanılırken, atık sunta ve MDF parçaları konsolların dış iskeletinde değerlendirildi. Eski sandalyelerden çıkarılan tekerlekler sisteme monte edilerek taşınabilirlik sağlandı. Önceki yıllardan kalan karton çalışmalar ise şehir bulmaca oyununun harita tasarımında kullanıldı.