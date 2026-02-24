Koca kent arkasından ağladı! Kübra Güran Yiğitbaşı törenle uğurlandı

"Dört yıl kadar önce de bu tarihi sorumlulukla, bu duyguyla, bu heyecanla, gururla aynen burada sizlerle kucaklaşmış, merhabalaşmış ve selamlamıştık. Şimdi de bu tarihi emaneti, bu görevi gururla, onurla, gönül rahatlığıyla teslim etmenin ve sizlerin kalbinde, gönlünde bir yer bırakmanın heyecanıyla, gururuyla, mutluluğuyla ve şükrüyle aranızdan ayrılıyorum. Hem gazilerimize hem şehit yakınlarımıza, gazi ailelerimize, beni bağırlarına bastıkları için, bu toprakların ne kadar büyük bir emanet olduğunu her daim hissettirdikleri için çok teşekkür ediyorum."