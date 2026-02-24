Daha bir hafta önce Türkiye'ye gelip 'Erdoğan dünyada büyük bir lider' demişti! O isme suikast girişimi

Novi Sad trajedisi sonrası hükümet, çökme ile ilgili savcılık belgelerini yayımlama ve üniversitelere yapılan finansmanı yüzde 20 artırma gibi bir dizi taviz açıkladı. Birçok üst düzey bakan istifa etti. Vucic ayrıca erken seçim düzenleme sözü verdi. Tarih henüz belirlenmemiş olsa da, seçimlerin bu yıl yapılabileceğini işaret etti.