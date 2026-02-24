Daha bir hafta önce Türkiye'ye gelip 'Erdoğan dünyada büyük bir lider' demişti! O isme suikast girişimi

Gözaltılar, Sırbistan’ın son yıllardaki en ciddi siyasi krizlerinden birinin ortasında yaşandı. Kasım 2024’te yenilenen Novi Sad tren istasyonunda beton tente çökmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetmiş, bu trajedi yaygın ve zaman zaman şiddetli protestoları tetiklemişti. Göstericiler, hükümeti yolsuzluk ve hesap vermezlikle suçlamış, erken seçim ve Vucic’in istifasını talep etmişti. Vucic ve destekçileri ise protestoların, Rusya ile yakın ilişkilerini sürdüren ve Ukrayna krizinde Rusya’ya yaptırım uygulamayı reddeden Sırbistan’da, renkli devrim amacıyla yabancı güçlerce desteklendiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı ayrıca Arnavutluk ve Kosova istihbarat birimlerini ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçladı.