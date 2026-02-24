  • İSTANBUL
Daha bir hafta önce Türkiye'ye gelip 'Erdoğan dünyada büyük bir lider' demişti! O isme suikast girişimi
Haber Merkezi

Daha bir hafta önce Türkiye'ye gelip 'Erdoğan dünyada büyük bir lider' demişti! O isme suikast girişimi

Geçtiğimiz hafta Türkiye'yi ziyaret eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'dünya lideri' yorumu yapan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e yönelik suikast girişiminde bulunulduğu öğrenildi.

#1
Foto - Daha bir hafta önce Türkiye'ye gelip 'Erdoğan dünyada büyük bir lider' demişti! O isme suikast girişimi

Sırbistan İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile eşi ve çocuklarını hedef alan bir suikast planlamakla suçlanan iki kişinin gözaltına alındığı açıkladı. Gözaltılar, Vucic’in yabancı müdahalelerle bağlantılı olduğunu söylediği hükümet karşıtı protestoların sürdüğü bir dönemde meydana geldi.

#2
Foto - Daha bir hafta önce Türkiye'ye gelip 'Erdoğan dünyada büyük bir lider' demişti! O isme suikast girişimi

Bakanlık pazartesi günü yaptığı açıklamada, 50 yaşındaki D.R. ve 42 yaşındaki M.R. isimli şüphelilerin, Sırbistan’ın Kraljevo kentinde ikamet ettiğini ve birden fazla güvenlik birimi tarafından ortak yürütülen operasyonla yakalandığını belirtti.

#3
Foto - Daha bir hafta önce Türkiye'ye gelip 'Erdoğan dünyada büyük bir lider' demişti! O isme suikast girişimi

Yetkililer, şüphelilerin Aralık 2025’ten bu yana “Sırbistan Cumhuriyeti’nin anayasal düzenini zorla değiştirmeyi” planladığını belirtti. Suikast planının, Cumhurbaşkanı, eşi ve çocuklarına saldırının yanı sıra polis memurlarına yönelik şiddeti de kapsayacağı ifade edildi.

#4
Foto - Daha bir hafta önce Türkiye'ye gelip 'Erdoğan dünyada büyük bir lider' demişti! O isme suikast girişimi

Şüpheliler, suç duyurusu kapsamında 48 saate kadar gözaltında tutulacak ve daha sonra savcılığa sevk edilecek.

#5
Foto - Daha bir hafta önce Türkiye'ye gelip 'Erdoğan dünyada büyük bir lider' demişti! O isme suikast girişimi

Gözaltılar, Sırbistan’ın son yıllardaki en ciddi siyasi krizlerinden birinin ortasında yaşandı. Kasım 2024’te yenilenen Novi Sad tren istasyonunda beton tente çökmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetmiş, bu trajedi yaygın ve zaman zaman şiddetli protestoları tetiklemişti. Göstericiler, hükümeti yolsuzluk ve hesap vermezlikle suçlamış, erken seçim ve Vucic’in istifasını talep etmişti. Vucic ve destekçileri ise protestoların, Rusya ile yakın ilişkilerini sürdüren ve Ukrayna krizinde Rusya’ya yaptırım uygulamayı reddeden Sırbistan’da, renkli devrim amacıyla yabancı güçlerce desteklendiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı ayrıca Arnavutluk ve Kosova istihbarat birimlerini ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçladı.

#6
Foto - Daha bir hafta önce Türkiye'ye gelip 'Erdoğan dünyada büyük bir lider' demişti! O isme suikast girişimi

Novi Sad trajedisi sonrası hükümet, çökme ile ilgili savcılık belgelerini yayımlama ve üniversitelere yapılan finansmanı yüzde 20 artırma gibi bir dizi taviz açıkladı. Birçok üst düzey bakan istifa etti. Vucic ayrıca erken seçim düzenleme sözü verdi. Tarih henüz belirlenmemiş olsa da, seçimlerin bu yıl yapılabileceğini işaret etti.

Tabikide büyük lider Erdogan Reisim

Sırplar hazmedemediler edemezlerde hiçbir zaman. Siyonist boş durmuyor.
