Pekin'e kaçan katillerin kan donduran cinayeti deşifre oldu! Çinli iş insanına kadın tuzağı: İşte şeytanın bile aklına gelmeyecek o infaz planı
İstanbul’da günlerdir kayıp olarak aranan Çinli iş insanı Yong Wang’ın, kripto serveti için kurulmuş sinsi bir tuzağa kurban gittiği ortaya çıktı. Çin’den özel olarak getirtilen bir kadın tarafından "akşam yemeği" vaadiyle kandırılan Wang, kaçırılarak diri diri tarlaya gömüldü. Soğuk cüzdanındaki milyonluk serveti gasp eden 4 katil, cinayetin ardından Pekin’e kaçarken; tarladan "dik" vaziyette çıkarılan ceset, vahşetin boyutunu gözler önüne serdi.