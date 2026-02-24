Pekin'e kaçan katillerin kan donduran cinayeti deşifre oldu! Çinli iş insanına kadın tuzağı: İşte şeytanın bile aklına gelmeyecek o infaz planı

'CESET HİÇ BOZULMAMIŞ' Çiftçi Mehmet Yörük, "2 kişi vardı, biri şu karşıda elleri cebinde geliyordu. Biri de cenazeye doğru geliyordu. O zaman daha cenaze çıkmamıştı. Biri telefon ellerinde bir şeyler yapıyordu. Ertesi gün benim amcamın oğlu muhtar, 'Bir Çinliyi Salim'in tarlasına gömmüşler. Kepçeyi getirip çıkarttık' dedi ve cesedin hiç bozulmadığını söyledi" diye konuştu. FATİH'TE LOKANTAYA GİTTİKLERİ BELİRLENDİ Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bu gelişme üzerine güvenlik kamera görüntüleri üzerinden takip başlattı. Görüntülerde İş insanı Yong Wang'ın bir süre sonra Bakırköy'deki otele gelerek Shuyang L. isimli kadını aldığı ve Fatih, Kapalıçarşı bölgesinde lüks bir lokantaya götürdüğü tespit edildi. Yemek yedikten sonra dışarı çıkan ikilinin içinde 4 kişi bulunan bir otomobil tarafından kesildiği ve Çinli iş insanının bu kişiler tarafından kaçırıldığı görüldü. ÇİN'DEN GELEN KADIN TUZAK KURMUŞ Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Yong Wang'ın yanındaki kadının kaçırma öncesin de sürekli telefonuyla mesaj gönderdiğini, kaçırma sırasında ise yere çömelerek sanki olaydan haberi yokmuş gibi davrandığı tespit etti. İşadamını kaçıran şüphelilerden birinin kadını Aksaray'a bıraktığı, kadının hemen ardından önce oteline ardından havalimanına giderek aynı gün içinde Çin'e döndüğünü tespit etti.