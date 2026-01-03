Türkiye korkusundan tir tir titriyorlar! “Türk askeri gibi bunu yapmamız lazım” dediler
TSK'nın teknolojik gelişimine ve operasyonel kabiliyetine vurgu yapan Yunan basını, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşından önemli dersler çıkardığını ve bunu pratiğe döktüğünü bildirdi. Haberde, Türkiye ve Çin'in Avrupa'da devam eden savaşı iyi analiz ettiği ve ordularını bu noktada geliştirdiği ifade edildi. Bu kapsamda Ankara'nın orduyu özellikle donanmayı eşsiz bir güce ulaştırdığı ve yeni savunma sanayi projeleri ile silahlı kuvvetlerin güç kapasitesini genişlettiği belirtildi.