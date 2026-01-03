  • İSTANBUL
Türkiye korkusundan tir tir titriyorlar! "Türk askeri gibi bunu yapmamız lazım" dediler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye korkusundan tir tir titriyorlar! “Türk askeri gibi bunu yapmamız lazım” dediler

TSK'nın teknolojik gelişimine ve operasyonel kabiliyetine vurgu yapan Yunan basını, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşından önemli dersler çıkardığını ve bunu pratiğe döktüğünü bildirdi. Haberde, Türkiye ve Çin'in Avrupa'da devam eden savaşı iyi analiz ettiği ve ordularını bu noktada geliştirdiği ifade edildi. Bu kapsamda Ankara'nın orduyu özellikle donanmayı eşsiz bir güce ulaştırdığı ve yeni savunma sanayi projeleri ile silahlı kuvvetlerin güç kapasitesini genişlettiği belirtildi.

#1
Foto - Türkiye korkusundan tir tir titriyorlar! "Türk askeri gibi bunu yapmamız lazım" dediler

Yunan medyası, Ukrayna'daki savaşın, yeni taktikler ve eğilimler içerdiğini çünkü orada yaşanan savaşın bugüne kadar bilinen savaşları değiştirdiğini dile getirdi. Rus askeri uzman ve Savunma Bakanı Danışmanı Valery Shiryaev'in görüşlerine yer verilen haberde, Rus yetkilinin, "Rus Silahlı Kuvvetlerinin küçük piyade gruplarını Ukrayna şehirlerine ve köylerine sızdırma uygulaması, 2025'te savaşın ön cephelerine 'yeni bir bilgi birikimi' getirdi" dediği aktarıldı.

#2
Foto - Türkiye korkusundan tir tir titriyorlar! "Türk askeri gibi bunu yapmamız lazım" dediler

Shiryaev, "Askerler sadece cephede değil, eskisinden çok daha büyük bir baskı altında. Tüm yönetmeliklere göre bu kabul edilemez. Bu 15 kilometrelik "ölüm bölgesini" geçmek için, askerlerimizden iki veya üçünün daha önce sadece özel kuvvetlere özgü nitelikleri sergilemesi gerekiyor. Başka bir deyişle, bugüne kadar bildiğimiz Rus piyadelerinin tamamı, esasen özel kuvvetler gibi savaşmayı öğrenmeye zorlandı" dedi.

#3
Foto - Türkiye korkusundan tir tir titriyorlar! "Türk askeri gibi bunu yapmamız lazım" dediler

Rus yetkilinin görüşleri üzerinden değerlendirmede bulunan Yunan medyasında yer alan haberde, devam eden savaşın, Türkiye ve Çin gibi küresel ölçekte etkili orduların dikkatini çektiği ifade edildi.

#4
Foto - Türkiye korkusundan tir tir titriyorlar! "Türk askeri gibi bunu yapmamız lazım" dediler

Türkiye'nin bu savaştan önemli dersler çıkardığı aktarılan haberde, Ankara'nın Moskova ve Kiev ile yakın ilişkilere sahip olduğu vurgulandı.

#5
Foto - Türkiye korkusundan tir tir titriyorlar! "Türk askeri gibi bunu yapmamız lazım" dediler

Haberde, Türkiye'nin Çin gibi Ukrayna cephesindeki tüm yeni taktikleri ve gelişmeleri yakından takip ettiği ve buna göre savunma sanayi başta olmak üzere çalışmalar yürüttüğü dile getirildi. Avrupa'da devam eden savaşın, eski savaşlar gibi yorumlanmaması gerektiğinin altı çizilen haberde, bu krizden çıkarılacak derslerin çok olduğu ve Atina'nın tıpkı Ankara gibi yeni savaş stratejisine ayak uydurması gerektiği aktarıldı.

#6
Foto - Türkiye korkusundan tir tir titriyorlar! "Türk askeri gibi bunu yapmamız lazım" dediler

Ayrıca Türk ordusunun Suriye, Irak, Libya ve Dağlık Karabağ gibi bölgelerde önemli savaş deneyimine sahip olduğuna atıfta bulunulurken, özellikle donanma alanında son yıllarda ciddi bir çaba sarf edildiği ifade edildi.

#7
Foto - Türkiye korkusundan tir tir titriyorlar! "Türk askeri gibi bunu yapmamız lazım" dediler

Türk askerinin büyük bir kısmının özel kuvvetler gibi olduğunun altı çizilen haberde aynı zamanda Türk Deniz Kuvvetleri'nin, halihazırda sahip olduğu ve tüm tatbikatlarında kullandığı çıkarma filosuna ek olarak, modern teknolojiye ve gelişmiş kapasiteye sahip yeni gemilerin inşasına da devam etmekte olduğu dile getirildi.

#8
Foto - Türkiye korkusundan tir tir titriyorlar! "Türk askeri gibi bunu yapmamız lazım" dediler

