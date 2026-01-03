  • İSTANBUL
Yaşam
Donarak ölmek üzereydi! Yüksekova'dan yürek ısıtan görüntü
Donarak ölmek üzereydi! Yüksekova'dan yürek ısıtan görüntü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karların arasında donmak üzereyken bulunan bir leylek, duyarlı bir vatandaşın müdahalesiyle sıcak bir yuvaya alındı ve hayata tutundu.

Foto - Donarak ölmek üzereydi! Yüksekova’dan yürek ısıtan görüntü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Akalan köyünde yaşanan olay, sert kış şartlarının ortasında insanlık örneği olarak yürekleri ısıttı.

Foto - Donarak ölmek üzereydi! Yüksekova’dan yürek ısıtan görüntü

Yüksekova'da yaklaşık 1 haftadır etkili olan yoğun kar yağışı, yaban hayatı da olumsuz etkiledi. Akalan köyünde göç etmeyen leyleklerden biri, ağır kış şartlarına dayanamayıp yuvasından düştü ve karlar içinde kaldı. Köylülerden İlhan Akış, evinin dışında hareketsiz halde duran leyleği fark edip yardıma koştu.

Foto - Donarak ölmek üzereydi! Yüksekova’dan yürek ısıtan görüntü

Karları temizledikten sonra bitkin haldeki kuşu evine getiren Akış, kanatları donan ve uçamayan leyleği, sıcak ortama alıp, su ve yiyecek verdi. Akış, leyleğin durumunun düzelmeye başlamasının ardından durumu ekiplere bildirdi.

Foto - Donarak ölmek üzereydi! Yüksekova’dan yürek ısıtan görüntü

Evine aldığı leyleğin yaklaşık 8 yıldır evinin bacasına yuva yaptığını belirten Akış, "Yıllardır bizimle birlikte yaşıyorlar. İlçede 1 haftadır yoğun kar yağışı vardı. Pencereden dışarıya bakınca duvarın dibinde hareketsiz halde kalan leyleği fark ettim. Kürekle üzerindeki karları temizledim. Kanatları soğuktan donmuştu. Ben de leyleği alıp eve götürdüm. Sıcak bir yer hazırladım. Yedirdim, içirdim. Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdim. Gelip almalarını bekliyorum. Şu an durumu iyi. Ancak arkadaşı olan diğer leylekten haber yok. Dünden beri aramadığım yer kalmadı. Muhtemelen donarak bir yerde ölmüştür" dedi.

