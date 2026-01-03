Donarak ölmek üzereydi! Yüksekova’dan yürek ısıtan görüntü

Evine aldığı leyleğin yaklaşık 8 yıldır evinin bacasına yuva yaptığını belirten Akış, "Yıllardır bizimle birlikte yaşıyorlar. İlçede 1 haftadır yoğun kar yağışı vardı. Pencereden dışarıya bakınca duvarın dibinde hareketsiz halde kalan leyleği fark ettim. Kürekle üzerindeki karları temizledim. Kanatları soğuktan donmuştu. Ben de leyleği alıp eve götürdüm. Sıcak bir yer hazırladım. Yedirdim, içirdim. Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdim. Gelip almalarını bekliyorum. Şu an durumu iyi. Ancak arkadaşı olan diğer leylekten haber yok. Dünden beri aramadığım yer kalmadı. Muhtemelen donarak bir yerde ölmüştür" dedi.