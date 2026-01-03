Türkiye'nin yerli traktör fabrikası yıllar önce bakın nasıl iflas etmiş! Duyan isyan edecek

Miras paylaşımı sonrası aile içi çatışmaların arttığı konuşuluyor. Bu sebeple fabrikada sorunların ortaya çıktığı belirtiliyor. İlerleyen yıllarda yüzde 40’lık hisse sahibi Cemal Atay vefat etti. Fabrikadaki hisselerde dengesizlik böylece başlamış oldu. Ahmet Uzel 100 milyon dolar borç buldu ve 1996 yılında hisseleri tek elde topladı. Bundan iki yıl sonra yani 1998 yılında ise vefat etti. Yani fabrikanın hikayesinde vefatlar geniş yer buluyor.